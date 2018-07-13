Советы Трампу ко встрече с Путиным

13 июля, 2018, 14:06

Один из главнейших иностранных врагов президента России Владимира Путина посоветовал главе США Дональду Трампу, как вести себя с ним при встрече

Статью для издания Time написал Билл Браудер, который является учредителем и генеральным директором Hermitage Capital Management, а также крупнейшим иностранным инвестором в России до 2005 года. С 2009 года, когда его адвокат Сергей Магнитский умер в тюрьме после обнаружения мошенничества в размере $230 миллионов, совершенного российскими государственными чиновниками, Браудер возглавляет кампанию по выявлению эндемической коррупции в России и нарушениям прав человека.

Еспресо.TV приводит полный перевод его материала.

Уважаемый Президент Трамп,

16 июля вы проведете свой первый официальный саммит с президентом России Владимиром Путиным. Вы несомненно посоветуетесь со многими мудрыми людьми, а также учтете собственное мнение о том, как справиться с ним. Я хотел бы предложить перспективу, которую вы, наверное, не получаете больше нигде.

У меня есть большой опыт того, как иметь дело с Путиным. В течение последних 10 лет я был его иностранным врагом номер один. Мое незавидное положение началось со смерти моего адвоката Сергея Магнитского в 2009 году от рук российского государства после того, как он раскрыл масштабную коррупционную схему российского правительства. Это завершилось тем, что администрация Обамы приняла Закон Магнитского в 2012 году, который заморозил активы и визы людей, нарушающих права человека в России. Работа была сложной.

Сергей не был единственной жертвой режима Путина. По-моему, это вполне закономерно: его режим убил Бориса Немцова, российского оппозиционного политика, который выступал за введение санкций Запада против убийц Сергея; Я считаю, что они убили Александра Перепеличного, информатора, который внезапно умер в Британии после обнародования финансовых сведений об уголовной группе, причастной к убийству Сергея; они пытались убить юриста семьи Магнитских в Москве, когда его сбросили с четырехэтажного дома (к счастью, он выжил); и они также пытались отравить Владимира Кара-Мурзу - протеже Бориса Немцова, который путешествовал по Западу, пытаясь обеспечить "санкции Магнитского" против режима Путина.

Все знают, что это не единственные убийства, задержания и исчезновения, которые были совершены по приказу российского лидера.

Исходя из этого, есть несколько вещей, которые нужно знать о Путине.

У Путина слабая рука и он всегда блефует (Браудер использует термин "слабая рука" как в покере, когда у игрока плохие карты и он, вероятнее всего, будет блефовать, - ред.). Просто проводя с ним встречу, вы дарите ему огромный подарок. Президент США является важнейшим и наиболее могущественным человеком в свободном мире; для контраста, президент России - практически никто. Российская экономика примерно эквивалентна экономике штата Нью-Йорк. Российский военный бюджет на 90% меньше, чем в Соединенных Штатах, он наравне с бюджетами Великобритании или Франции. Вся геополитическая теория Путина показывает его слабость. В лучшем случае он имеет пару двоек. Соединенные Штаты имеют "фулл хаус" (покерные комбинации, - ред.).

Путин - наглый лжец. Вы не можете поверить в одно слово, которое вам говорит Путин. Его "послужной список" лжи просто легендарный и хорошо задокументирован. Он соврал о "зеленых человечках", которые вторглись в Крым; он соврал, что Россия забрала сирийское химическое оружие; он солгал о том, кто сбил MH17; он соврал о российском допинге на Олимпиаде в Сочи; он лгал о недавнем отравлении Скрипалей в Британии; и он лгал о вмешательстве России в недавние выборы в США, Британии, Франции, Германии и Италии. Что бы он ни сказал Вам, это - неправда.

Путин не ведет переговоров. Что бы вы ему не предложили, это просто станет начальным пунктом ваших последующих переговоров. Не обижайтесь, когда он с вами такое сделает. Он так делает со всеми. В 2001 году президент Джордж Буш, как известно, посмотрел Путину в глаза и увидел его душу. В прошлом году я обедал с президентом Бушем и спросил его об этом. Короче говоря, он рассказал, что каждое из десятков последующих совещаний и бесед (с Путиным) были катастрофическими. В 2009 году президент США Барак Обама пытался прояснить ситуацию, предложив России "перезапуск". Это решение лишь добавило Путину храбрости. Он знал, что может действовать безнаказанно и что Соединенные Штаты в ответ на это ничего не сделают. Путин рассматривает компромисс и вовлеченность как слабость. Любое подобное предложение приведет к тому, что он сделает больше злобных и ужасных вещей во всем мире.

Путин имеет темперамент хладнокровного убийцы. Большинство цивилизованных людей не представляет, на что он способен. Он не похож на любого лидера суверенного государства, однако больше похож на наркобарона Пабло Эскобара, - но с ядерным оружием. Однажды в прекрасный день Путин, вероятно, может уйти со встречи, где обсуждал налоговую политику со своими экономическими советниками, чтобы обсудить планирование целенаправленных убийств диссидентов и деловых конкурентов со своей тайной полицией.

Путин ценит деньги гораздо больше, чем человеческая жизнь. Я выяснил, что единственным способом как-то задеть Путина являются угрозы в отношении его денег и денег его "братков". Я понял это, когда занимался "санкциями Магнитского". Они были введены Соединенными Штатами, Британией, Канадой и странами Балтии. Поскольку Путин и его чиновники убивают людей и похищают деньги в России, а затем хранят деньги на Западе, эти санкции подвергают риску всю его мафиозную операцию.

Господин Президент, единственный способ справиться с таким человеком, как Владимир Путин, состоит в том, чтобы сдержать его, а не иметь с ним дело. Он будет вам врать, льстить, обманывать вас и предавать. Единственное сообщение, которое вы можете передать ему в Хельсинки 16 июля, - это то, что Америка - это гордая и сильная страна, которая может остановить его и сделает это.