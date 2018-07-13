Почему дорожают квартиры в столице

13 июля, 2018, 11:59

Espreso.tv узнало, можно ли купить квартиру в Киеве по привлекательной цене с выгодой для себя

Столичный рынок недвижимости развивается неоднородно. Одни классы жилья дорожают, другие 一 остаются стабильными. Вместе с тем растет и количество предложений от застройщиков на любой бюджет. Однако не останавливаются и программы рассрочек, которые в последние годы пользуются популярностью.

Сколько строят

Который год подряд столичный рынок недвижимости утопает в предложениях застройщиков. Поэтому на рынке существуют несколько основных тенденций. Первая 一 предложение жилья растет ежегодно. На сегодня по данным портала Lun.ua продажи ведутся в 709 новостройках. Предложение распределяется неравномерно, но до паритета уже не так далеко 一 39,5% новостроек на левом берегу и 60,5% на правом соответственно.

Вторая тенденция 一 увеличение количества новостроек разных классов в одном массиве и в микрорайоне в радиусе нескольких километров. Для покупателя это означает 一 возможность выбрать квартиру в том районе, где вырос или который понравился из-за развитой инфраструктуры, транспортной развязки, скверов, парков и т.п. Раньше приходилось жертвовать локацией из-за отсутствия новостройки нужного класса, а теперь это препятствие отпадает 一 новостройки на любой вкус.

Третья 一 огромное количество домов, которые уже сданы в эксплуатацию, и в них есть свободные квартире. Однако обычно 一 это большие квартиры, 3-4 комнатные, которые не распроданы во время строительства. Вместе с тем нередко застройщики на них делают акции и скидки, которые нравятся покупателям.

Четвертая 一 увеличение количества принятого жилья. По данным Госстата эта цифра достигла 1,7 млн кв.м, что на 300 тыс кв.м больше 2016 года. И вместе с этим превысило докризисный порог 一 в 1,5 млн кв м.

Поэтому именно сейчас 一 замечательное время купить квартиру как в готовом жилье, так и в том, что строится. Также есть выбор с разными удобствами 一 инфраструктурой и прочими.

Как меняются цены

Ситуация на рынке цен выглядит неоднозначной, потому что в одних классах происходит удорожание в гривне, в других падение цены в гривне. Однако наблюдается стабильность долларовых цен. Поэтому разберемся с основными тенденциями на рынке. На сегодня, согласно данным портала Lun.ua средняя цена на квартиры в столице 一 22 500 грн, минимальная 一 15 100 грн. И, как видно в инфографике, средняя цена выросла по сравнению с началом года, а минимальная упала.

Однако по классам ценовая ситуация выглядит иначе. Например, в классе "эконом" стоимость квадратного метра с января по июнь выросла на 2,9% в гривне. Однако в классе "комфорт" 一 прироста не произошло 一 цены остались без изменений. Но в "бизнесе" наблюдается падение на 4,2% в гривне, однако в долларовом эквиваленте осталась стабильной. Такая же ситуация с "премиальным" жильем, где падение цен составило 一 5,9%. Ведь в начале 2018-го были колебания курса гривни к доллару, что расшатало цены. К примеру 一 в конце января курс приблизился к почти 29 грн/доллар, а на сегодня курс 26, 22 грн/доллар. Теперь курс гривни относительно стабилен, поэтому цены в гривне снизились.

Однако тем, кто планирует покупать квартиры в классах "эконом" и "комфорт" стоит спешить с покупкой. На самом деле существует вероятность дальнейшего роста цен, ведь в последние годы произошел отток рабочих рук в соседние страны за лучшей жизнью. Это заставило украинских предпринимателей поднимать заработные платы специалистам строительных и архитектурных специальностей, что расшатало стоимость квадратного метра.

Как взять рассрочку и не прогадать?

Застройщики который год подряд в разных классах жилья предлагают рассрочку. Эта услуга пользуется спросом среди покупателей. Ведь в отличие от кредита не нужны ни справки с места работы, ни другие документы. Срок рассрочки 一 до конца строительства или иной период, обычно 18 месяцев или даже несколько лет.

Рассрочка в новостройках различных классов имеет общие черты 一 в большинстве случаев 50-70% сумма первого взноса, а вот остаток распределяется по разным схемам. Для примера возьмем квартиру в новостройке площадью 40 кв. м и стоимостью квадратного метра 17 700 грн или 708 000 за всю квартиру.

В первом случае выплата рассчитывается так: 354 000 грн 一 50% выплачиваются сразу, а остаток фиксируется в гривне с привязкой к доллару. На сегодня при курсе 26,22 грн/долл 一 13 501 тыс долл. При таком типе рассрочки удорожание будет зависеть от курса гривни к иностранной валюте.

Во втором случае те же 354 000 一 50% выплачиваются сразу, а остаток не фиксируется до конца сделки или строительства. Поэтому сумму подорожания посчитать сложно.

В третьем случае если на руках у покупателя полная сумма, то цена составляет 17 700 за кв метр. Но если покупатель сразу платит 50-70%, то застройщики предупреждают, что стоимость квадратного метра растет в среднем на 2 тыс грн. Поэтому 50% будут не 354 000 грн, а 394 000 грн, поскольку стоимость квадратного метра в последнем случае 19 700 грн/кв.м. Остаток фиксируется в гривне с привязкой к долларам.

Поэтому перед оформлением договора рассрочки стоит проконсультироваться с юристом и изучить все тонкости договора.