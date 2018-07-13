Новый суд, старая ЦИК: итоги восьмой сессии Верховной Рады

13 июля, 2018, 14:54

Что наиболее важное принял парламент за шесть последних месяцев. Каких решений от парламента так и не дождались. И чем запомнилась VIII сессия

В пятницу, 13 июля, у депутатов фактически был последний рабочий день. На следующей неделе они формально еще будут работать в комитетах и фракциях, но, как показывает практика, большинство из Киева уедет: кто на отдых, кто на округ.

"Вчера думал: пойдет! Но я вижу: идет слишком медленно"

Ключевым документом, принятие которого растянулось на всю сессию, был давно обещанный закон об антикоррупционном суде. Вопрос откладывали с недели на неделю. МВФ четко давал понять: не будет решения — не будет пятого транша (а это 1,9 млрд долларов). Наконец в конце мая началось второе чтение. Две тысячи поправок рассматривали почти две недели. Так медленно, что даже спикер Андрей Парубий загрустил: "Вчера думал: пойдет! Но я вижу: идет слишком медленно".

Голосование оттягивали, чтобы найти компромисс вокруг ключевой поправки: будет ли Совет международных экспертов иметь право ветировать кандидатуры судей, если заподозрит их в недобросовестности. Такое право ему наконец дали, и 7 июня за закон проголосовали 315 депутатов. Документ поддержали почти все фракции, группы и большинство мажоритарщиков. Против голосовали только члены "Оппоблока". "Радикалы" Ляшко воздержались.

На этом история не завершилась. В финальном тексте обнаружили неожиданную поправку: дела НАБУ, которые уже попали в обычные районные суды, не должны были быть переправлены в Антикоррупционный суд. А оспаривать приговоры по "старым делам" (а это Розенблат, Мартыненко, Насиров и другие) САП и НАБУ тоже имели в обычной апелляции.

Это не понравилось МВФ. И в последний полноценный рабочий день, 12 июля, спикер Парубий и премьер Владимир Гройсман смогли убедить депутатов, что с Фондом ссориться не надо: поправку отменили.

Впрочем, депутаты не всегда прислушивались к просьбам с Запада. Например, парламент отказался отменить требование к антикоррупционным активистам отчитываться о своих доходах. Об этом просили США, ЕС, МВФ, спикер и президент, который предложил альтернативные варианты контроля над общественными организациями. "Это выглядит как банальная месть", - жаловался руководитель НАБУ Артем Сытник. Но до 1 апреля, как и требовал закон, активисты подали электронные декларации.

На призыв Бешеного пса

Еще один знаковый закон — о национальной безопасности. Его в парламент внес президент. А "пролоббировал" министр обороны США Джеймс Маттис (по прозвищу Бешеный пес), который призвал украинский парламент как можно быстрее принять документ. Закон в значительной степени рамочный, но важный для сближения Украины с НАТО. Он разграничивает полномочия и обязанности многочисленных силовых ведомств и предусматривает гражданский контроль над "силовиками" и закупками Вооруженных сил. В частности, согласно закону, с 1 января 2019 года Министерство обороны вместо генерала армии Степана Полторака должен возглавить гражданский.

Письмо в Стамбул

Еще утром 17 апреля, наверное, мало кто из депутатов и журналистов знал значение слова "томос". Но уже днем председателей фракций и групп позвал к себе президент. Он рассказал, что сейчас Украина как никогда близка к созданию поместной церкви. Для этого, по словам Петра Порошенко, нужен томос об автокефалии (томос — термин, который означает декрет в важных вопросах церковного устройства, а автокефалия де-факто означает независимость от других православных церквей). Такой документ может выдать только Вселенский патриарх, с которым президент уже несколько раз об этом говорил.

Порошенко попросил лидеров парламентских сил поддержать его инициативу, и уже на следующий день соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады. Среди его авторов были глава парламента Андрей Парубий и руководители всех фракций, за исключением "Оппозиционного блока", который проголосовал против. Что не удивительно, ведь многие его члены открыто поддерживают Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая считает себя единственной канонической в Украине. А возможно томос (который, по словам президента, может появиться еще до 28 июля, дня Крещения Руси) будет способствовать объединению верующих и клира вокруг независимой от Москвы Украинской церкви.

Надежда в рамках

В течение сессии генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент пять представлений по снятию неприкосновенности с депутатов. За решеткой оказался лишь один нардеп Надежда Савченко. История началась с задержания ее товарища — "переговорщика" Владимира Рубана. СБУ взяло его 8 марта при попытке вывезти из оккупированной территории арсенал оружия. По версии правоохранителей — для организации в Украине терактов. Потом выяснилось, что к истории причастна и Савченко.

Юрий Луценко продемонстрировал парламенту видео, на котором она вместе с Рубаном обсуждает намерение расстрелять депутатов прямо под куполом Верховной Рады. 22 марта с Савченко сняли неприкосновенность и задержали. На следующий день арестовали по обвинению в подготовке теракта и госпереворота. А депутаты после информации о том, что Савченко заходила в сессионный зал с гранатами, быстро приняли закон о запрете находиться там с оружием. Для контроля поставили на входе металлические рамки.

Кадровый прорыв

После многомесячных переговоров депутатам удалось организовать "кадровый прорыв". 15 марта они наконец отправили в отставку Валерию Гонтареву (заявление она написала еще за год до того), а руководителем Нацбанка назначили его первого заместителя Якова Смолия.

В тот же день появился новый Уполномоченный по правам человека — Людмила Денисова из "Народного фронта". А член фракции БПП Валерий Пацкан возглавил обновленный состав Счетной палаты, которая шесть лет была в "подвешенном" состоянии из-за отсутствия руководителя и завершения сроков полномочий ее членов.

Из кадровых успехов этой сессии стоит упомянуть и выстраданное назначение аудитора НАБУ. Им стал экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека, 81-летний юрист Николай Василенко. Теперь все три аудиторы назначены и должны проверить эффективность работы Антикоррупционного бюро. Неудовлетворительные выводы могут привести к увольнению его руководителя Артема Сытника.

Тень досрочных выборов

Еще в июне 2014-го истек срок полномочий большинства членов нынешнего ЦИК во главе с Михаилом Охендовским. Последний, к тому же, находится под следствием НАБУ (пока приостановленном по техническим причинам).

Но обновить состав Центризбиркома депутаты не смогли. Президент внес 14 кандидатур на 13 вакантных должностей еще 5 февраля 2018 года. Среди них были представлены все фракции, кроме "Оппозиционного блока". И именно это стало формальным поводом переносить рассмотрение вопроса с недели на неделю, ведь Парламентская ассамблея Совета Европы требовала представительства всех политсил.

За решение прежде всего не хотел голосовать "Народный фронт". По информации СМИ, в Администрации президента всерьез рассматривали сценарий досрочных выборов, и "фронтовики" понимали: со старым ЦИК с сомнительной легитимностью он не возможен.

Кроме того, большинство фракций опасаются, что президент получит полный контроль над Центризбиркомом. Последняя надежда БПП угасла 12 июля: спикер Андрей Парубий отказался поставить вопрос на голосование, сославшись на отсутствие кандидатов в зале. Мол, иначе назначение членов ЦИК можно будет обжаловать в суде. Таким образом, вопрос перенесся на осень.

Полуотчет правительства

Не дождались в парламенте и отчета Кабмина. Сначала его перенесли с весны на лето — якобы из-за командировки главы экономического комитета Андрея Иванчука. По информации СМИ, инициатором переноса отчета был "Народный фронт", который опасался, что БПП может поднять вопрос об отставке Владимира Гройсмана. А у "фронтовиков" с ним наладились хорошие отношения. Зато президент и его фракция раздражены чрезмерной, по их мнению, самостоятельностью премьера. В конце концов комитет заслушал отчет правительства 20 июня и принял его к сведению. Выносить вопрос в сессионный зал спикер Андрей Парубий не стал.

Что сделано, а что нет

Из важных решений, принятых во время VIII сессии, еще стоит вспомнить закон о трансплантации. Он должен запустить систему пересадки органов, ведь ситуация с этим была критическая: врачи боялись проводить операции из-за правовой неурегулированности этой сферы. Письменное решение, отдавать ли органы на трансплантацию в случае внезапной смерти, должны принимать сами украинцы. А если при жизни они этого не сделали, решение — за близкими родственниками.

Важным является новый закон о дипломатической службе, который в частности предусматривает конкурсное назначение на должности в МИД. Новый закон о валюте должен либерализовать эту традиционно зарегулированную сферу.

В последний рабочий день, в пятницу, 13 июля, когда, как правило, важные решения не голосуют, депутаты успели сделать шаг к решению проблемы "евроблях". Проголосованные в первом чтении законопроекты предусматривают существенное уменьшение стоимости растаможки авто (она будет зависеть от возраста автомобиля и объема двигателя), а также существенное увеличение штрафов (десятки тысяч гривень) за их незаконный ввоз и эксплуатацию.

Из ожидаемых, но не принятых решений парламента следует упомянуть Избирательный кодекс. Он предусматривает отмену "мажоритарки" и введение открытых списков. В первом чтении документ приняли еще во время прошлой сессии 226 голосами, то есть минимальным количеством. В кулуарах депутаты не на камеру признавались, что это произошло "случайно": на самом деле хотели "завалить" проект, но не рассчитали. Принятие новых избирательных правил требуют, в частности, США и ЕС.

Также Рада не смогла принять все законы, необходимые для полноценного запуска Государственного бюро расследований — нового правоохранительного органа, который вместо Генпрокуратуры должен расследовать преступления правоохранителей и чиновников, не связанные с коррупцией. Глава ведомства Роман Труба, в частности, жаловался о невозможности провести конкурсы на 140 должностей в центральном аппарате.

Пылятся в комитетах и три "языковых" законопроекта. Вопрос стал особенно актуальным 28 февраля 2018 года, когда Конституционный суд отменил так называемый закон Кивалова-Колесниченко и языковой вопрос оказался в правовом вакууме. Впрочем, учитывая конфликт с Венгрией, который уже существенно мешает отношениям Украины с НАТО, и неопределенную ситуацию с Минскими договоренностями, у самих депутатов вряд ли есть представление, когда они возьмутся за этот вопрос.