Кто виноват в туристическом коллапсе

13 июля, 2018, 11:58

Без еды, воды и засыпая на собственных чемоданах. Для тысяч украинцев долгожданный отпуск превратился в настоящий ад. Кто же виноват в туристическом коллапсе и урегулирует ли государство проблему? Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дарьи Козаченко

Недобросовестные туристические компании, которые организовывают отдых наших граждан даже не пытаются заботиться о соблюдении законов и требований ведения бизнеса – заранее не договариваются с перевозчиками, а кое-где даже продают несуществующий продукт и услуги. Последнее происшествие произошло с украинцами 12 июля, когда туристы, которые должны были вылететь из турецкого курорта Мармарис, не смогли сделать это вовремя. Рейс должен был состояться из аэропорта Даламана в 5 утра, однако пассажирам пришлось ждать до позднего вечера.

Найди крайнего

В неприятные происшествия с туроператорами украинские туристы начали массово попадать с апреля этого года. Туристическая компания OASIS Travel Ukraine, которая организовывала отдых и заказывала чартерные рейсы в авиакомпании Bravo Airways, не заплатила перевозчику 25 миллионов гривень. Из-за этого последние задержали вылеты из Грузии, Албании, Турции, Испании и Туниса. Крупнейший коллапс произошел в аэропорту Монастир Тунисской Республики, где 860 граждан Украины были вынуждены по несколько суток ночевать прямо в залах аэропорта, или снимать гостиницу за свой счет.

Генеральный директор авиакомпании Bravo Игорь Логвиненко убеждает: вся вина лежит на заказчике. Ведь OASIS не выполнил свои финансовые обязательства, и, как результат, авиакомпания была вынуждена приостановить вылеты.

Однако туроператор своей вины не видит. Мол, после двух аварийных посадок во Львове и Киеве у Bravo не хватает ресурсов для своевременной перевозки пассажиров. Более того, именно из-за долгов Bravo Airways перед аэропортом туристы якобы и застряли в Тунисе. В конце концов авиакомпания таки отправила украинцев на родину за собственный счет. Пообещав при этом встретиться в суде с туроператором.

Разбор полетов

После закрытого совещания при участии авиакомпаний, туроператоров и Госавиаслужбы начался разбор полетов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что туристический кризис преодолен. Однако необходимо улучшать сервис и предупреждать подобные коллапсы. В первую очередь недобросовестных операторов следует лишить лицензии, а воздушные компании тщательно проверить. Более того, Министерство инфраструктуры совместно с авиакомпаниями и госбанками для быстрого обновления состава самолетов планируют разработать даже льготную лизинговую программу. По словам Омеляна, со следующего года планируется ограничить возраст использования самолетов: все, что старше 20 лет, летать в Украине не будет иметь права.

Скандальный Join UP

Такую идею поддержали и в туристической компании Join UP, хотя пока вообще не понятно, как она планирует работать в новых условиях, ведь и ее клиенты неоднократно становились заложниками аэропортов и плохого сервиса. В начале июля этот туроператор организовывал отпуска для украинцев в Испании. Однако вовремя вернуться домой украинцам не удалось. Около двухсот туристов застряли в аэропорту курортного городка Пальма-де-Мальорка. На этот раз вроде бы по вине уже авиакомпании YanAir. По крайней мере в Join UP заявили, что задержка вылета связана с неисправностью самолета.

Исполнительный директор туристической компании Дмитрий Сироухов уверяет: при задержке рейсов всех туристов за счет Join UP обеспечивают отелями и едой.

Фигурировал туроператор Join UP в грандиозном скандале и весной этого года. Более полутысячи украинских граждан не смогли вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха. Двести из них во Львов должна была якобы доставить авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Однако в официальном заявлении МАУ отметили, что никаких договоренностей по поводу рейса Шарм-эль-Шейх – Львов с туристическим оператором Join UP у них не было.

Очередная задержка вылетов из Киева и Львова произошла 9 июля в египетскую Хургаду. Люди более суток снова вынуждены ждать в аэропортах, пока туроператор делает замену самолета.

А 10 июля стало известно, что в Харькове отказались принимать дальнемагистральный Airbus A330 с туристами этого оператора из Шарм-эль-Шейха. Join UP заявил рейсы в Харьков без предварительного разрешения аэропорта. Как оказалось, этот самолет не соответствует аэродрому, так людей вместо Харькова просто высадили в Киеве.

Не повезло и украинцам, которые 12 июля должны были вылететь домой из турецкого курорта Мармарис. Рейс должен был осуществляться из аэропорта Даламана в 5 утра, однако пассажирам пришлось ждать до позднего вечера.

Оценка туристов

Туристка Елена оплатила компании Join UP стопроцентную стоимость тура в Турцию. Однако вместо 9 дней отдохнула 7. Время отлета и прилета несколько раз менялось, причем людей никто заранее не предупредил. “Наше время вылета с 18:00 изменили на 6 утра. Join UP таким способом отнимает целый день у туристов, разгневанных людей было очень много”, - рассказывает женщина.

От нечистого на руку туроператора пострадала и Людмила. Женщина заранее забронировала путешествие, а ради гарантированного вечернего возвращения в Киев даже доплатила 20 долларов. Однако, несмотря на доплату, Join UP перенес вылет, забрав таким образом законные дни отдыха. Из-за стресса женщина, летевшая на море поправить здоровье, наоборот, сильно его поколебала.

Никаких гарантий

Адвокат Ростислав Кравец в своей практике уже имел дело с обнаглевшей манерой ведения бизнеса этой туристической фирмой. И даже выиграл несколько дел. Однако такого хаоса, как в этом году, не было давно, - замечает юрист. И добавляет: само содержание договора Join UP не предоставляет туристу никаких гарантий. “Согласно договору, туроператор не несет ответственность за то, каким образом, в какое время турист прибудет на отдыха. Хотя он продает билеты, арендует этот чартерный самолет для перевозки пассажиров”, - констатирует Кравец. По словам юриста, постоянные опоздания, перенос или вообще отмена рейсов могут быть обусловлены немалыми долгами Join UP перед другими игроками туристического бизнеса.

Черные пятна на репутации

Действительно, финансовая история Join up с самого начала создания – покрыта черными пятнами. Ее долг перед египетской компанией Flash Tour достиг более двух с половиной миллионов долларов. Впрочем, в 2016 году украинская Фемида не удовлетворила иск иностранной фирмы. Поговаривают, туроператор банально подделал документы. За такие махинации в Египте даже приостановили работу 2 фирм-партнеров Join UP, которые занимались расселением туристов из Украины. В то же время в прошлом году суд обязал туроператора выплатить 3,6 млн долларов компании Royal Park, которая ранее сотрудничала с безответственной компанией в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще одной жертвой Join UP стала индийская компания Сoncorde, которой он задолжал около 300 тыс. долларов.

Советы для туриста

Между тем, эксперты призывают украинцев быть бдительными при планировании своих отпусков. А при задержке рейса знать о своих правах. Если расстояние полета составляет от полторы тысячи километров, через 2 часа ожидания в аэропорту смело требуйте еду, напитки и 2 телефонных звонка за счет авиакомпании. Если опоздание более 5 часов, авиакомпания должна предложить альтернативный маршрут, вернуть полную стоимость билета или частичную компенсацию. Если рейс переносится на следующий день, в первую очередь авиакомпания обязана обеспечить пассажира номером в отеле. И только потом требовать компенсацию за такие расходы у туроператора, конечно, при наличии вины последнего. Сезон отпусков-2018 доказывает – госконтроль игроков туристического рынка должен быть более жестким. А пока недобросовестные туроператоры выясняют отношения с авиаперевозчиками, украинцы продолжают терять свои деньги, а иногда даже и здоровье.