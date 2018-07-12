Виталий Портников: Трамп задаёт "детские вопросы"

12 июля, 2018, 13:47

Портников Виталий

В политике цивилизованного мира работает именно бюрократия, а не пустопорожняя болтовня, даже если она генерируется на самом высоком уровне

Во время саммита НАТО в Брюсселе американский президент задавал его участникам "детские вопросы". Недоумевал, почему Соединенные Штаты должны участвовать в защите европейских стран, а эти страны - прежде всего Германия - платят миллионы долларов России за газ. Возмущался, почему участники НАТО не повышают свои взносы в бюджет организации.

Словом - вел себя, как обычно. И наблюдателям остаётся только гадать, почему Трамп избрал для общения с союзниками именно такую тактику? Старается ли он таким образом лоббировать интересы американских энергетиков и "выдавить" "Газпром" с европейского рынка? Готовится ли к встрече с российским президентом? Пытается ли поставить под сомнение эффективность НАТО - союза, участники которого "наживаются" на США? Чего он, в конце концов, добивается?

Уже сам подобный анализ ошибочен. Трамп не задаёт "детские вопросы". Он - просто сам по себе дитя в политике. Очень далёкий от политических реалий человек, который с трудом может запомнить две-три темы, которые ему могут быть любопытны. Государственный деятель нового типа, который просто не умеет работать с документами и поэтому вынужден импровизировать на каждой встрече. И к тому же - человек с крайне ограниченным кругозором.

Общение Трампа в Брюсселе еще раз продемонстрировало, что из круга вопросов, которые связаны с евроатлантическим сотрудничеством, Трамп запомнил только тему российского газа в Европе и недостаточных выплат в бюджет НАТО. На эти темы он говорит все время - ничего нового в его подходах не проявляется. При этом совершенно не важно, прав Трамп в своих подходах или нет - потому что союзники реагируют на его слова, но на самом деле не обращают на них ровно никакого внимания. Никаких реальных рычагов воздействия на них у Трампа - ну если не считать его постов в твиттере - нет.

Поэтому важно не то, что говорит Трамп, а то, что происходит на уровне документов и договоренностей. Документы готовит окружение президента, он вряд ли их читает. Но именно в этих документах говорится о приверженности принципу совместной обороны, расширении инфраструктуры НАТО, повышении боеспособности войск альянса, осуждении России...

Важно, что участники встречи в Брюсселе подтвердили евроатлантические перспективы Грузии и Украины - хотя время, когда они смогут присоединиться к альянсу, пока что трудно себе представить. И тем не менее, в политике цивилизованного мира работает именно бюрократия, а не пустопорожняя болтовня, даже если она генерируется на самом высоком уровне.

Именно поэтому не стоит ожидать каких-либо особых результатов от встречи Трампа и Путина - хотя мировые СМИ полны разнообразных прогнозов. Ведь важно не то, о чем будут разговаривать президенты. И даже не то, о чем они могут договориться. И уж точно не то, о чем скажут на пресс-конференции.

Значение имеет только то, что они могут осуществить.