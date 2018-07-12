Конкурс "Еспресо. Выбор читателей" представляет длинный список книг номинации "Литература для детей"

12 июля, 2018, 14:00

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" представляет длинный список книг номинации "Литература для детей"

За выход в финал поборются 50 книг украинских авторов.

В течение июня оргкомитет конкурса получил 139 заявок от 26 издательств на участие в конкурсе. После тщательной проверки их на соответствие требованиям, в конкурс вошли 98 книг, из них 50 представляют номинацию "Литература для детей".

Далее тройку лучших определит профессиональное экспертное жюри конкурса. Представляем список в номинации "Литература для детей".

“Афиновий ведмедие”, Анастасия Волховська (Издательство “Vivat”).

Если попытаться, то каждый день может стать праздником. Афиновый Мишка и его друг расскажут, что настроение улучшают и катание с горки, и радуга — волшебный мост в небо, и книга, которую ты откроешь на нужной странице, — там, где начинаются чудеса.

“Варта у грі”, Наталья Матолінець (“Издательство АССА”).

Темная колдунья Варта Тарновецкая спокойно жила во Львове: работала в кафе, встречалась с друзьями и порой попадала в стычки со светляками. Но все изменилось, когда в городе началась Игра. На кону решающей битвы темных и светлых — власть в центральноевропейском конгломерате на следующее столетие.



“Веселі ангелята”, Маричка Крыжановская (Издательство “Априори”).

Встречали ли вы когда-нибудь кругленьких румянощеких ангелов? Ну конечно же, нет! Потому что они живут высоко в небе, на облаках. В этой книге рассказывается о приключениях и забавах веселых ангелят.

“Відчайдушний боягуз”, Владимир Аренев (“Издательство Старого Лева”).

Данько — самый обычный мальчик, жизнь которого полна приключений: он бродит по мирам сновидений, играет главную роль в захватывающем фильме, путешествует на машине времени в будущее и борется с микробами и бактериями-пришельцами. Он учится преодолевать трудности, с которыми ежедневно сталкиваются дети, и на помощь ему приходят верные друзья.

“Вітька + Галя, або Повість про перше кохання”, Валентин Чемерис (Издательство “Априори”).

Юмористическая повесть о жизни и приключениях школьников из села Великие Чапли. На страницах книги переплелись: дружба и первая любовь, верность и первый поцелуй, дуэль и первое свидание. Героические, а порой и нелепые поступки подсказывают Витьку Воробью путь к сердцу Гали Козачок.

“Гессі”, Наталья Матолинец (Издательство “Vivat”).

В уютном мире, напоминающем времена Belle Époque, где люди заботятся прежде всего о наслаждении искусством, танцевальных вечеринках и изысканных манерах, живет 15-летняя Гестия Амалия. Однако ее жизнь пересекается с другим миром — невидимым, но уловимым в причудливых событиях и ярких снах. Гесси понимает: она должна разгадать хитросплетения этих миров — лишь тогда сполна познает себя...





“Гімназист і Вогняний Змій”, Андрей Кокотюха (Издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”).

В жизни гимназиста Юрия Туряницы случается немало приключений. Странные вещи творятся в столице — одно за другим горят исторические здания. Восьмиклассник Юрий Туряница вместе с частным детективом Назаром Шпигом и верным бульдогом Джентльменом берутся за дело. Под силу ли обычному гимназисту опередить воров и спасти от забвения украинскую историю?..





“Де народжуються плюшеві ведмедики”, Татуся Бо (“Издательство Vivat”).

У каждого ребенка есть любимая игрушка, которую укладывают спать, кормят, берут с собой на прогулки... и помнят всю жизнь. Оказывается, неподалеку есть волшебная страна, в которой прекрасная титуся Натуся с помощниками создает лучшие мягкие игрушки. И именно туда отправляется маленькая девочка с мамой.

“Де ESC з моїх халеп?”, Татьяна Стрижевская (Издательство “Легенда”).

Снежке-Снежане пятнадцать. Она красит себе волосы синим, чтобы не быть похожей на Рапунцель, почти не готовится к ВНО, увлекается аниме и компьютерными играми, умеет обновить прошивку на планшете, ищет искренность и мало смыслит в любви. А еще редко находит понимание у девушек, и за откровенным советом ей легче обратиться к друзьям-мальчишкам.



“Дике літо в Криму”, Зирка Мензатюк (Издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”).

Повесть о летних каникулах на крымском побережье, о дружбе киевской школьницы Наташи с татарскими ровесниками. Пятиклассница столкнется с опасностями и загадками. Самой большой тайной станет драгоценный серебряный пояс, скрытый в 1944 году, когда татар насильно вывозили из родного Крыма.

“Дрімучий ліс”, Анастасия Лавренишина (Издательство “Фонтан сказок”).

С детства Ульяна живет у жуткой рогатой колдуньи, которую называют Старой и которая считается в лесу самой главной. Но есть такие закоулки, в которые Дремучий лес ее не пускает. Как-то Старая отправляет Ульяну среди ночи в тот уголок Дремучего леса, куда самой ей хода нет, и требует, чтобы девушка принесла ей оттуда Ведьминскую книгу...

“Звідки в крані вода?”, Инна Конопленко (Издательство “Ранок”).

Книжка-раскладушка наглядно и в доступной форме показывает юным исследователям, как возникает дождь, как вырастает дерево, как образуется мед и тому подобное.

“Зуб”, Надьожна (Надежда Кушнир) (Издательство “Книгаренька”).

В основе книги лежит реалистичная история про зуб мудрости, который начал расти не туда. За ширмой этой небольшой проблемы читатели могут увидеть целый арсенал философских проблем.

“І прийшли пінгвіни”, Юрий Никитинский ("Издательство Vivat").

Обычно пингвины живут в Антарктиде. Но необычно, если они гостят у киевского школьника Вани Овалова. Еще необычнее, когда они стреляют из пушек и участвуют в рок-концертах. А еще разносят в доме все до основания... А еще умеют выращивать парниковые помидоры... А еще доставляют в Киев настоящее антарктическое мороженое... А еще летают в космос...

“Кексик на дачі”, Курило Инна (Издательство “Мандрівець”).

В четвертой книжечке из серии приключений кота Кексика рассказывается об умении дружить и о том, как важно быть чистым, опрятным и воспитанным.

“Кексик на природі”, Курило Инна (Издательство “Мандрівець”).

Это вторая книжечка из серии приключений кота Кексика. Он знакомится с правилами дорожного движения и учится, как правильно вести себя на улице.





“Котик Кексик и мешканці двору”, Курило Инна (Издательство “Мандрівець”).

Первая книжечка из серии приключений кота Кексика, который познает мир так же, как и каждый ребенок. Кексик знакомится с вороной Ксеней и песиком Волоханем, которые станут для него настоящими друзьями.



“Котик Кексик і дарунки”, Курило Инна (Издательство “Мандрівець”).

Третья книжечка из серии приключений кота Кексика научит малыша не брать чужого и извиняться за плохое поведение.

“Крихітка і її блискавичні мрії”, Мария Брилева (Издатель Корбуш).

Маленький утенок Крошка и ее братья Сплюшка, Сидень, Вертун, Стрибайло и Нехтя, чтобы осуществить Мечту, отправляются в сказочное путешествие, во время которого их ждут всевозможные чудеса, интересные открытия, новые знакомства.

“Легенди Чернівців від Черної Вівці”, Христя Венгринюк (Детское арт-издательства “Черні вівці”).

Это книга-путешествие. Читать ее нужно медленно, рассудительно. Так же неспешно и вдумчиво надо путешествовать по родному городу Черной Овечки. Так, чтобы почувствовать глубину города, полного тайн. Черная Овечка где-то в самом неожиданном месте раскроет еще не одну его тайну...





“Малятам про кошенят: казки для дітей та дорослих”, Бакуменко Сергей (Издательство “Мандрівець”).

Книга рекомендована для семейного чтения, потому что доброта, забота о ближних, ласка, вера в любовь и благодарность – семейные ценности.

“Мене звати Марьям”, Надежда Гербиш (Издательство “Vivat”).

Марьям потеряла дом во всех его смыслах, оказалась в чужой стране, столкнулась с враждебностью, порожденной стереотипами и историями, смысл которых ей не дано постичь, пережила болезненную утрату, однако получила ценный дар любви и спасенной жизни.





“Мій віммельдень”, Светлана Гриб (Издательство “Артбукс”).

Этот виммельбух поможет малышам дать ответ на много важных вопросов. Какие привычки помогают оставаться активными и энергичными, а какие могут навредить здоровью? Как укрепить иммунитет и сохранить хорошее настроение? Зачем соблюдать правила дорожного движения, сортировать мусор и убирать за своей собакой?

“Монстри, що живуть у шафах”, Олег Чаклун (Издательство “Фонтан сказок”).

Забавные монстры Малыш, Забияка, Хвастун, Увалень непременно понравятся маленьким читателям. Особенностью этих сказок является теплый ненавязчивый юмор, которым тонко пропитана вся история. Писатель вместе со своими читателями улыбается детским страхам — и добрая сила этой улыбки такая действенная, что легко превращает монстров в друзей.

“Моя Ба”, Татьяна Стус (Издательство “Ранок”).

У каждого человека в сердце есть особый домик памяти, где живет его род. На пороге этого «дома» и Ба. Пожилая бабушка плохо двигается, тяжело говорит, но это не мешает ей и ее близким быть любящими, терпимыми, радостными, ценить каждую совместную минуту.



“Найкраща у світі фіранка”, Александр Драган (Издательство “Ранок”).

Когда Горилла пригласил своих друзей, Панду и Пингвина, какао и хрустящее печенье с кремовой начинкой, он даже не догадывался, чем это обернется для его новой, лучшей в мире занавески.



“Незвичайні професії”, Алла Гутниченко, Юлия Коломоец (“Издательство Старого Льва”).

У мальчика Андрея – необыкновенная семья. Мама – флорист, папа – палеонтолог, сестра – обнимательница панд, дедушка – титестер, а бабушка – сурдопереводчик. Есть в семье также стеклодув и воздухоплаватель, архитектор и пиццайоло и кинолог, а сам мальчик еще не знает, кем станет, когда вырастет.



“Неймовірні пригоди Мандарини Сергіївни”, Ольга Голубева (Издательство “Ранок”).

В жизни всегда есть место удивительнім вещам, неожиданностям и подвигам. Истории про свой удивительный жизненный опыт рассказывает своим внукам супергероическая бабушка.

“Неймовірні тварини. Знайомство”, Авторская группа “МАГ” (Издательство “Ранок”).

Вместе с малышом рассмотрите животных на правых страницах книги, прочитайте, что они рассказывают о себе. Отогнув клапаны, превратите известное животное в несуществующее, рассмотрите его, опишите, придумайте имя. Ответьте на вопрос с левой страницы.

“Новорічні канікули”, Инна Руда (Издательство “Чернильницу”).

Десять веселых историй о праздничныех развлечениях и событиях в зимнем городе. На каждой странице бурлит жизнь. О каждой иллюстрации каждый раз можно придумывать свежую историю, закручивать новые сюжеты, замечать новые детали и отыскивать потерянные вещи.

“Пан Їжак”, Алексей Потапенко (Издательство “Ранок”).

Книга познакомит юного читателя с семейством ежей. Ребенок узнает, почему ежи не носят на колючках яблоки, сколько видов ежей существует, а еще где они живут, что едят, как общаются и много-много другого.

“Пригоди кота Пуха-Золотовуса”, Николай Михтодович (Издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”).

Коту Пуху-Золотовусу— обычном сельском коту с золотой усинкой — уготована судьба настоящего героя, которому придется пройти немало невероятных испытаний, побывать в далеких мирах и стать спасителем своей полузабытой прародины Рудании...

“Пригоди Тараса в далекому космосі”, Галина Манов (Издательство “Фонтан сказок”).

Десятилетний Тарас потерялся в бесконечных просторах Вселенной сам-один в своем звездолете — а все из-за того, что плохо учил интегралы...

“Про що думає слон”, Наталья Чуб (Издательство “Ранок”).

В книге множество интересных фактов о слонах. Например, почему у слона такие большие уши, как он принимает душ, как спит и что любит есть на завтрак. А еще малыш может представить себя слоненком. И попробовать: топать, как слон; трубить, как слон; купаться, как слон.



“Пуанти для Анни”, Надийка Гербиш (“Издательство Старого Льва”).

У Анны есть мечта: девочка хочет стать настоящей балериной. Когда она увидела на сцене театра тридцать два магических фуэте, Анна делает все, чтобы ее мечта сбылась, закаляет тело и характер. Но легко ли быть танцовщицей?

“Раз овечка, два овечка”, Галина Крук (Издательство “Vivat”).

Эти стихи родились из игры и к игре приглашают. Они яркие и веселые, мир у них — навыворот, а чудеса бегут вприпрыжку рядом с читателями. Они учат считать и выдумывать, имеют логопедический эффект, их легко запомнить...

“Розбишацький детектив”, Диана Мельникова (Издательство “Фонтан сказок”).

Леся Дика и Сергей Василевский — самые настоящие добрые разбойники. Ими руководит доброе сердце, искренняя любознательность и страстное стремление к справедливости. Они будут спасать летучую мышь, а еще будут искать преступника, который похитил у музейщиков меч князя Святослава Храброго.





“Світ навколо мене. Дивовижні відкриття ведмедика Санні у лісі”, Наталья Чуб (Издательство “Ранок”).

Ежедневно мишка Санни совершает удивительные открытия в лесу. Вместе с ним малыш узнает, для чего ежику колючки, кто лучше видит в темноте, кто в лесу всем спать не дает и еще много интересных фактов о жизни лесных обитателей.

“Синя коробка”, Галина Ткачук (Издательство “Ранок”).

Герой книги Богдан любит динозавров. Он рисует их, вырезает и ставит на полку. Однако, когда мальчик уходит в школу, у динозавров начинается собственная жизнь.

“Сіль для моря, або Білий Кит”, Анастасия Никулина (“Издательство Vivat”).

Четырнадцатилетняя Лиза не находит общего языка ни с родителями, ни с одноклассниками. Кажется, единственные, кто ее понимают, — это море и парень под загадочным ником Белый Кит.

“Сова, яка хотіла стати жайворонком”, Галина Вдовиченко (Детское арт-издательства “Черные овцы”).

В книге говорится о двух птичках и их привычках – спать долго и просыпаться рано. Каждая из них ведет свой образ жизни, порой даже не осознавая его преимущества. А что будет, если однажды совы начнут охотиться утром, а жаворонки – петь ночью?

“Таємне завдання капітана Кепа”, Сергей Лоскот (Издательство “Ранок”).

Суровый морской капитан Кэп получает таинственное письмо. Он должен спасти жителей страны Счастья, у которых похитили рубиновое сердце. Якобы именно эта драгоценность является залогом безоблачной жизни горожан. Героический отшельник принимает вызов.

“Титепетль сердиться”, Аня Хромова (Издательство “Ранок”).

Титепетль — самый настоящий вулкан. Когда его злят, последствия тоже настоящие: руины, боль, страх, потеря друзей. Внутри каждого из нас есть такой вулкан, наполненный эмоциями.

“Три горішки для Саши”, Виктория Ярош (Издательство “Фонтан сказок”).

Девятилетний Саша — сын олигарха. У него есть все, о чем только может мечтать ребенок. Но взрослые игры в аристократизм для Саши откровенно скучны. Материальные ценности не могут заменить светлой, искренней и бескорыстной дружбы.

“Кто з'їв мою піжаму”, Олеся Мамчич (Издательство “Ранок”).

Однажды в обычной семье происходит чрезвычайное происшествие - исчезает желтая пижама! Владельцу пижамы приходится превращаться в детектива и начинать расследование. Кто же съел пижаму: мама, папа, сестра, братик или Тот, Кто Живет Под Диваном?

“Чорна-чорна курка”, Галина Вдовиченко (“Издательство Старого Льва”).

Книга о том, что обычная домашняя курица может оказаться совершенно незаурядной птицей! Выдумщицей невероятных историй и новых забав, редактором «Чорнокуркивского вестника», танцовщицей фламенко, жительницей высокого ореха...

“Шафа під сливою”, Алина Штефан (“Издательство Vivat”).

Динамичная и полная приключений история о двух заядлых читателях, которые путешествуют в... Шкафу. Их ждут головокружительные спуски по бобслейной трассе, фехтование, байкджоринг и полеты на дирижабле. И все это в режиме перемещений и перевоплощений.

“Шпалереон”, Елена Колинько (Издательство “Фонтан сказок”).

Если внимательно присмотреться к новым обоям в классе и «включить» воображение, то в их узорах с удовольствием можно разглядеть странных существ. Все это очень интересно и забавно на скучном уроке — но не тогда, когда попадаешь в Шпалереону, где все эти существа оказываются живыми...



“Як розвеселити Самотність”, Лана Ра (ООО “Новаторфильм”).

Одиночество - это кто-то или что-то и абсолютно невеселый? Это ошибочное мнение! Лошадка Камелия считает, что несправедливо и неправильно, когда кто-то грустит. А потому отправляется на поиски Одиночества, чтобы развеселить его.

“MOX NOX”, Таня Малярчук (“Издательство Старого Льва”).

Причудливая книга, которая перенесет в черно-белую реальность будущего, где над развалинами человеческой цивилизации будут летать удивительные рукокрылые существа и в которой читателя, больше может не существовать.

