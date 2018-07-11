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Успех западной коалиции в войне с ИГ в Афганистане


фото: REUTERS/James Mackenzie
Американские военные совместно с правительственной армией Афганистана провели одну из самых успешных операций против ИГ в этой стране. И это показывает решительность намерений западной коалиции решить вопрос ИГ военным путем

В период с 23 ноября 1987 по 10 января 1988 г. в афганской провинции Пактия близ афгано-пакистанской границы, с привлечением значительных сил и средств, в частности, силами частей и подразделений 103-й гвардейской воздушно-десантной, 108-й и 201-й мотострелковых дивизий, 56-й отдельной десантно-штурмовой, 66-й отдельной мотострелковой бригад, 45-го отдельного инженерно-саперного, 191-го мотострелкового полков, а также других частей Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, была проведена так называемая "Операция Магистраль", с целью прорыва многомесячной блокады трассы Гардез-Хост, срыва планов моджахедов по отторжению приграничных провинции Афганистана и созданию на их территориях "автономного исламского государства", а также с целью разгрома их крупной базы.

Всего в операции были задействовано более 25 тысяч военнослужащих, 320 единиц бронетехники, 68 единиц самоходной артиллерии, 21 единица реактивной артиллерии, 39 минометов, и 493 единицы автомобильного транспорта; кроме того было осуществлено 720 вылетов фронтовой авиации, 840 вылетов армейской авиации и 120 специальной авиации.

Именно в рамках той операции 7-8 января 1988 года произошел знаменитый "Бой у высоты 3234", известный также как бой 9-й роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка против диверсионно-истребительного отряда афганских моджахедов  "Черный аист" возле кишлака Алихейль.

В результате 2,5 месяцев боевых действий и ценой 324 убитых и 756 раненых со стороны советского контингента и афганской правительственной армии, а также 268 погибших афганских моджахедов, сражавшихся неподалеку, основную задачу операции решить удалось - база моджахедов "Джавара" была разгромлена, и противник не смог создать в приграничной провинции автономной исламского государства.

История на Среднем Востоке имеет свойство повторяться.

В период с 27 апреля до 7 июня 2018 в афганской провинции Нангархар чуть севернее Пактии, вблизи афгано-пакистанской границы силы западной коалиции совместно с армией афганского правительства провели военную операцию, направленную на недопущение создания на этой территории анклава ИГ и с целью разгрома укрепленной базы и перевалочного центра боевиков.

В совместной операции участвовали пять команд специальных сил США и три отряда афганских коммандос, общей численностью до 1000 человек. В частности, были задействованы 600 военнослужащих спецподразделений армии США, известных как "Зеленые береты".

При этом никто из американских или афганских военнослужащих не был убит в ходе операции. В то же время, по словам американских военных, были убиты 167 боевиков ИГ 10 разных национальностей, которые размещались в укрепленном районе Где-Бала.

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Боец афганского спецназа Хайрулла ведет наблюдения на блокпосту Креккен, в районе Де-Балла, провинция Нангархар, 7 июля 2018. источник: STARS AND STRIPES/J. P. LAWRENCE

"Еще два месяца назад эта область полностью контролировалась ИГ, - отметил на специальном оперативном брифинге в Де-Бала генерал Джон У. Бреннан-младший, командующий силами НАТО в восточном Афганистане. - Теперь мы вытеснили их в горы, откуда они уже не смогут нанести существенного вреда людям здесь, в населенных местах".

Место проведения операции - труднодоступные горы, ущелья и долины, пригодные для земледелия, которые в течение многих лет служили базой для различных повстанческих и экстремистских группировок - моджахедов, сражавшихся недалеко, талибов, аль-Каиды, а теперь и ИГ. Благодаря пограничному расположению, базы в Пактии и Нангархаре, а особенно укрепленная база в Где-Бала служили ключевым логистическим пунктом для обеспечения ИГ. Недалеко от места проведения операции американские военные в апреле 2017 сбросили самую большую в своем арсенале бомбу, "мать всех бомб", пытаясь уничтожить сеть пещер ИГ.

ИГ впервые появилась в этом районе в 2014 г., и стала широко использовать аграрные и минеральные ресурсы провинции для своего развития: развивала систему хозяйствования, налоговую систему, боролась с преступностью и хищническим природопользованием. Сначала люди охотно поддерживали ИГ, но вскоре жестокость "новой власти" и непрекращающиеся теракты стали вызывать отторжение. По словам местных жителей, за время правления ИГ были казнены более 400 человек, а их семьи были изгнаны. В частности, в освобожденном поселке были обнаружены тела двух обезглавленных женщин и одного афганского чиновника, казнь которых состоялась накануне.

После разгрома базы и захват территорий в провинции Нангархар ситуация для ИГ в Афганистане существенно усложнилась - боевики потеряли около половины своей территории, и вынуждены были перемещаться в район Тора-Бора. Сейчас афганские и американские военные заняты обустройством военной базы, разминированием территории и установкой блокпостов на освобожденной территории.

После изгнания ИГ в район вернутся беженцы. Однако, в условиях существенной нехватки силового ресурса в афганской власти, существует большая вероятность, что вместе с ними вернутся и талибы. Поэтому говорить о мире пока что явно рановато.

О чем можно говорить, так это о том, что западная коалиция, и в первую очередь США решительно взялись за ИГ в Афганистане. И сегодняшняя операция не просто является самой успешной операцией против ИГ на территории этой страны, но и демонстрирует общий решительный подход к военному решению проблемы. Использование методов, которые показали свою эффективность в Сирии и Ираке, позволяет добиться существенных успехов в Афганистане, не доводя ситуацию до системной катастрофы.

Имеющиеся сегодня тактические приемы, средства поражения, методы управления, планирования и коммуникаций, позволяют быстрее и эффективнее достичь более надежного военно-технического и военно-политического результата, чем в середине 1980-х: в двадцать пять раз меньшими силами, за почти вдвое меньшее время, и главное - без потерь.

Впрочем, разгромить вооруженное террористическая группировка еще не значит установить мир. Именно этому учит нас история Среднего Востока, которая имеет свойство повторяться. Как в результате войны с афганскими моджахедами возник Талибан, а в результате войны с аль-Каидой возникло ИГ, так и война с ИГ - даже самая, казалось бы, успешная с военной точки зрения, - запросто может привести к возникновению новой угрозы. Потому что военные угрозы являются лишь отражением социальных угроз, а именно социальные проблемы военными методами решить невозможно.

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