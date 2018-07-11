Конкурс "Еспресо. Вибір читачів" представляет длинный список книг номинации “Литература для взрослых”

11 июля, 2018, 14:00

Книжная премия "Еспресо. Вибір читачів" представляет длинный список книг номинации "Литература для взрослых". За выход в финал поборются 48 художественных книг украинских авторов

В течение июня оргкомитет конкурса получил 139 заявок от 26 издательств на участие в конкурсе. После тщательной проверки их на соответствие требованиям, на участие в конкурсе вышли 99 книг, из них 48 представляют номинацию “Литература для взрослых”.

Далее тройку лучших определит профессиональное экспертное жюри конкурса.

Представляем список в номинации “Литература для взрослых” (книги, рассчитаны на аудиторию старше 18 лет).

"Белая ночь", Андрей Кокотюха (Издательство "КСД").

Весна, 1945 год. На Западной Украине - тотальное наступление отрядов НКВД на повстанческую лесную армию. Максим Коломиец по прозвищу Восточник возглавил летучий отдел, который осуществляет диверсионные военные операции. О нем ходят легенды. Майору НКВД Полинину поручают сверхсложное задание: он должен уничтожить Схидняка.

"Игра в жизнь", Олег Рыбалка (Издательство "Легенда").

Роман-триптих по форме - фэнтези, по содержанию - медитативно-философская проза. В первой книге ("Долина") молодой волшебник попадает в замкнутый мир, чтобы открыть его для себя и для остальных людей. Во второй ("Искра") - он изучает собственные возможности. В третьей ("Разговоры") - стремится рассмотреть жизнь глазами других.

"Журавли улетели: эссе об Ирине Вильде", Роман Горак (Издательство "Априори").

В это издание включены написанные в разное время эссе львовского писателя Романа Горака "Тайны Ирины Вильде", "Бросить камнем" и "Эта вечная загадка любви", которые открывают для читателя неизвестный мир выдающейся украинской писательницы Ирины Вильде, которой суждено жить в сложных исторических условиях.

"Интернат", Сергей Жадан (Издательство "Meridian Czernowitz").

Январь 2015 года. Донбасс. Паша, учитель одной из школ, наблюдает, как линия фронта неуклонно приближается к его дому. Случается так, что он вынужден эту линию пересечь. Чтобы потом вернуться обратно. И для этого ему как минимум нужно определиться, на чьей стороне его дом...

"Любовники Юстиции", Юрий Андрухович (Издательство "Meridian Czernowitz").

Паранормальный роман. Семейно-бытовые и политические убийства, изнасилования и грабежи, растление малолетних и загадочное отделение головы, идейные измены и предательства ради идеи, заложенные разными дьяволами души и не всегда справедливые, но часто ужасные наказания...

"Кремлевский плагиат: от “шапки Мономаха” до кепки Ильича", Селезнев Владимир (Издательство "Мандрівець").

В России очень любят говорить о ее самобытности, особенности, отличии от других, об оригинальности культуры. Однако на самом деле много чего, от самоназвания и государственных символов до таких бытовых вещей, как самовар и матрешка, заимствованно. В книге развенчивается миф о самобытности и исключительности России, рассказывается о распространенных заблуждениях по поводу “тысячелетних российских брендов”, которые Кремль пропагандирует во всем мире.