Конкурс "Еспресо. Вибір читачів" представляет длинный список книг номинации “Литература для взрослых”
В течение июня оргкомитет конкурса получил 139 заявок от 26 издательств на участие в конкурсе. После тщательной проверки их на соответствие требованиям, на участие в конкурсе вышли 99 книг, из них 48 представляют номинацию “Литература для взрослых”.
Далее тройку лучших определит профессиональное экспертное жюри конкурса.
Представляем список в номинации “Литература для взрослых” (книги, рассчитаны на аудиторию старше 18 лет).
"Белая ночь", Андрей Кокотюха (Издательство "КСД").
Весна, 1945 год. На Западной Украине - тотальное наступление отрядов НКВД на повстанческую лесную армию. Максим Коломиец по прозвищу Восточник возглавил летучий отдел, который осуществляет диверсионные военные операции. О нем ходят легенды. Майору НКВД Полинину поручают сверхсложное задание: он должен уничтожить Схидняка.
"Игра в жизнь", Олег Рыбалка (Издательство "Легенда").
Роман-триптих по форме - фэнтези, по содержанию - медитативно-философская проза. В первой книге ("Долина") молодой волшебник попадает в замкнутый мир, чтобы открыть его для себя и для остальных людей. Во второй ("Искра") - он изучает собственные возможности. В третьей ("Разговоры") - стремится рассмотреть жизнь глазами других.
"Журавли улетели: эссе об Ирине Вильде", Роман Горак (Издательство "Априори").
В это издание включены написанные в разное время эссе львовского писателя Романа Горака "Тайны Ирины Вильде", "Бросить камнем" и "Эта вечная загадка любви", которые открывают для читателя неизвестный мир выдающейся украинской писательницы Ирины Вильде, которой суждено жить в сложных исторических условиях.
"Интернат", Сергей Жадан (Издательство "Meridian Czernowitz").
Январь 2015 года. Донбасс. Паша, учитель одной из школ, наблюдает, как линия фронта неуклонно приближается к его дому. Случается так, что он вынужден эту линию пересечь. Чтобы потом вернуться обратно. И для этого ему как минимум нужно определиться, на чьей стороне его дом...
"Любовники Юстиции", Юрий Андрухович (Издательство "Meridian Czernowitz").
Паранормальный роман. Семейно-бытовые и политические убийства, изнасилования и грабежи, растление малолетних и загадочное отделение головы, идейные измены и предательства ради идеи, заложенные разными дьяволами души и не всегда справедливые, но часто ужасные наказания...
"Кремлевский плагиат: от “шапки Мономаха” до кепки Ильича", Селезнев Владимир (Издательство "Мандрівець").
В России очень любят говорить о ее самобытности, особенности, отличии от других, об оригинальности культуры. Однако на самом деле много чего, от самоназвания и государственных символов до таких бытовых вещей, как самовар и матрешка, заимствованно. В книге развенчивается миф о самобытности и исключительности России, рассказывается о распространенных заблуждениях по поводу “тысячелетних российских брендов”, которые Кремль пропагандирует во всем мире.
"Лето психиатра", Леся Демская (Издательство "Легенда").
Молодой, но известный психиатр Андрей Левинский по совету кардиолога прерывает свою работу во Львове и отправляется в якобы вполне спокойное село в Карпатах, где когда-то жили его дед и баба. Однако беспокойство начинается уже в дедовском доме. В сенях то ночью, то в отсутствие хозяина кто-то шныряет. Левинский зовет на помощь своего приятеля - следователя Ростислава Белея и разоблачает длиннющую цепь преступных тайн.
"Мазуревичи. История одного рода", Дарья Гнатко (Издательство "КСД").
Род Мазуревичей испокон веков был известен своей жестокостью. Вопреки воле родителей юная Марфа вышла замуж за Власа Мазуревича. Все надежды возлагала на сына Тихона, но и он походит на своих жестоких предков. Он превратил в ад жизнь не только любовниц, но и своей жены, богатой наследницы Софии Лехвицкой. Их дочь Ярина ненавидит отца-тирана и хочет разорвать круг страданий и искупить грехи рода Мазуревичей.
"Месяц, омытый дождем", Владимир Лис (Издательство "КСД").
Эта сборка разноцветных, но в то же время таких родственных эссе и новелл о жизни. Серьезные, а иногда и ироничные размышления о смысле ежедневного бытия и течении времени, об исторической судьбе Украины и тайнах человеческого сердца...
"Не оглядывайся и молчи", Макс Кидрук (Издательство "КСД").
Жизнь семьи Грозанов внезапно меняется. Они переезжают в новый дом, и четырнадцатилетний Марк вынужден пойти в новую школу. Парень начитан, умен, но очень застенчив — идеальный объект для травли. Он мечтает о мире, где нет издевательств и жестокости. Марк знакомится с девушкой Соней, которая рассказывает ему о существовании такого мира и о возможности туда попасть... просто воспользовавшись лифтом...
"Обруч", Сергей Синюк ("Учебная книга - Богдан").
"Обруч" - роман в новеллах, которые объединяет общее место действия – город Шумск. Теперь тихий маленький райцентр на севере Тернопольщины, который некогда был богатым торговым городом богатой земли Погорыни, где бушевали страсти, плелись политические интриги, совершались предательства и доблести, а под его стенами в те времена гремели кровавые битвы.
"Последний бой Урус-шайтана", Виктор Вальд (Издательство "КСД").
Роман посвящен героическим событиям конца XVII века, когда каждый день был определяющим не только для украинского народа и его веры, но и для всей Европы. События романа разворачиваются в горах Крыма, в ужасной степи Хейхат, во дворцах правителей и на полях битвы...
"Последний контракт", Андрей Кокотюха ("Учебная книга - Богдан").
Киевский "авторитет" нанимает двух профессиональных убийц - Антона и Виту - выполнить заказ на устранение бизнесмена в Соединенных Штатах. Пара мастерски "решает" проблему, однако лишь имитирует гибель. Когда заказчики-мафиози узнают об этом, профессиональные "охотники" сами оказываются в роли дичи, на которую охотятся.
"Падение Орла", Андрей Гулкевич ("Учебная книга - Богдан").
В Долине Рога, защищенной высокими горами и окруженной безграничным океаном, веками мирно жили люди, забыв про войнах, болезнях и голоде. Однако беззаботная жизнь юного Дейлара внезапно изменилось. В своих странствиях он встречает мифические существа, вступает в бой с врагами родной фратрии и узнает страшные тайны, тщательно скрываемые от людей.
"Опустошение", Любко Дереш ("Издательство Анетти Антоненко").
Жаркий августовский день. Трое мужчин оказываются на одной линии событий. Каждый совершает отчаянную попытку изменить собственный сценарий, сценарий людей вокруг, сценарий истории. Роман «Опустошение» — о границе, из-за которой не возвращаются.
"Там, за Збручем. Осенняя молния: хроника", Олег Клименко ("Навчальна книга - Богдан").
В основу романа-хроники положены малоизвестные исторические события, которые происходили как на территории Тернопольщины, так и за ее пределами, накануне и после начала Второй мировой войны. С иронией и сарказмом метафорически раскрыты образы тогдашних руководителей Польши маршала Рыдз-Смиглы, президента Мосцицкого и других виновников сентябрьской катастрофы.
"Тарас. Возвращение", Александр Денисенко (Издательство "КСД").
Это история о самых тяжелых мгновениях жизни гения украинского народа. Кем на самом деле был величайший поэт Украины — каменным символом или все же человеком из плоти и крови, которій ищет сочувствия, поддержки, дружбы, понимания, любви? Мог ли он знать, какой ценой он будет освобожден с той каторги? И зачем российский царь возвращает ему мнимую свободу?
"То, что среди нас: рассказы", Вивчарик Назарий (Издательство "Мандрівець").
Рассказы этого сборника – жуткие, но вымышленные ли сюжеты? Автор много лет работает журналистом. По редакционному заданию он действительно ездил искать чупакабру, писал репортажи из психушки и колонии, вместе с полицией выезжал к разрытому черными археологами кургану. Мистические истории отражают темную сторону общества, маскируя размышления о его серьезных проблемах: от коррупции до экологии.
"Тенета", Виктор Янкевич ("Навчальна книга - Богдан").
В этом суетливом, многоликом, перенасыщенном событиями мире человек должен стремиться к уединению, а он страдает от одиночества. Люди хотят, чтобы их услышали или хотя бы заметили, ищут спасения в интернете. А там вдруг появляется подруга. Всепонимающая. Верная до конца... Этот детектив вроде бы не для слабонервных, но именно их может спасти.
"Травам нельзя умирать", Степан Процюк (Издательство "Легенда").
Советская власть, которой осталось жить два десятилетия, кажется могучей. Очень мало кто верит в перспективу ее падения. Несогласные становятся жертвами кагебистских провокаций и карательной психиатрии.
"Троща", Василий Шкляр (Издательство "КСД").
Для главного героя, воина УПА, война уже прошла, однако борьба не забылась. И вдруг он видит на кладбище недавнюю могилу своего боевого товарища, и воспоминания нахлынивают на него с новой силой. "Свои" и "чужие", дружба и раздор, любовь и предательство, помилование и месть, свобода и неволя...
"Убийство в Мюнхене. По красному следу", Сергей Плохий (Издательство "КСД").
Произведение рассказывает об одном из самых известных агентов КГБ, убийцу Степана Бандеры и Льва Ребета, Богдане Сташинском. Подробно и исчерпано описан день, когда был убит руководитель ОУН, и следствие, которое велось после события.
"Турхан Хатидже: Исторический роман. Книга вторая: Султан-украинка на османском престоле", Александра Шутко ("Навчальна книга - Богдан").
Матерью одного из потомков знаменитой Роксоланы стала украинка из Подолии – Надежда, которая в гареме султана Ибрагима Безумного получила имя Турхан Хатидже. Она жила в тяжелые годы середины XVII века, насыщенные восстаниями в провинциях Османской империи, бунтами янычар в Константинополе.
"Шепот сосен: рассказы", Антонюк Игорь (Издательство "Мандрівець").
Где-то там, в детстве, мы приобретаем свои самые сокровенные страхи. Знаем, что сейчас испугаемся, но игра теней манит нас. Герои рассказов – люди со своими мечтами, каждый – со своей неповторимой историей. Самое трудное – влюбленным ангелам, легче всего – призракам, ведь им все равно, верите вы в них или нет.
"Amor fati", Евгений Хмель ("Издатель Корбуш").
Что интересного и необычного, казалось, могло ожидать молодого учителя географии, который едет работать в сельскую школу? А суждены ему безумная любовь, яркие приключения, невероятные путешествия, дальние страны.
"Созвездие лебедя", Юрий Косач (Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").
Роман "Созвездие лебедя" - это "семейный портрет в интерьере" украинской шляхетской семьи накануне Первой мировой войны. Некоторые персонажи этого произведения наделены определенными чертами реальных членов семьи Косачей-Драгомановых, этот роман - не воспоминания и не история конкретной семьи, а завораживающий обобщенный символ мира "старой благородной Украины" на грани его исчезновения в бурях войн и революций ХХ века.
"Ажнабия на красной машине", Гримич Марина (Издательство "НОРА-ДРУК").
Действие романа происходит в современном Ливане, известном своим межконфессиональным разнообразием. В центре сюжета две ажнабии-украинки - Павлина, замужем за суннитом Ахмадом, и Вера, жена шиита Жаввада. Павлина берется помочь Жавваду объясниться с женой, однако та неожиданно исчезает, и в поисках Веры Ахмад, Жаввад, Павлина, а также таинственный дуруз Зияд, неожиданно присоединился к компании, объезжают красной машиной весь Ливан.
"Амстердам-Киев. И немного святого Николая", Галина Рис (Издательство "Discursus").
Эта история начнется с перепутанных в аэропорту чемоданов. Дома Елена найдет чужие вещи, а несмелый Марко, кроме туфель и платьев, — незаконченную рукопись о Николае и его жизни еще задолго до того, как тот стал сказочным господином. Марко пообещает себе найти автора текста и вернуть потерянную рукопись.
"Убийство пьяной пионерки", Сергей Оксеник ("Видавництво Старого Лева").
Тихое село Варварка становится центром загадочных событий, сплетенных в криминальный клубок. За преступлением стоит не только человек. Советская система, безнадежно погрязла в лжи. Кто же остается по-настоящему честным, так это дети, обреченные неустанно взрослеть в непростом, продажном мире взрослых.
"Два пасынка Митрополита", Владислав Ивченко (Издательство "Discursus").
Иван начинает служение в далеком горном селе, а влюбленный Теофил медлит с рукоположением и остается во Львове рядом с Митрополитом. Страдания и смерть, которые пришли со Второй мировой, кардинально меняют ценности и убеждения героев, а в конце и их судьбы. Жестокие убийства, неожиданные предательства, игры с совестью, угрозы и шантаж толкают Ивана и Теофила на трудный путь.
"Дом Весы", Ольга Деркачева (Издательство "Discursus").
Когда нестерпимая боль от смерти любимого наконец отступает, Тереза решает распрощаться с прошлым навсегда. Но тогда же получает неожиданный подарок оттуда - ключи от дома с яблоневым садом. Тереза наполняет дом людьми, такими же потерянными, как и она сама. Здесь каждый имеет право на молчание и время, которое исцеляет.
"Киевские каникулы", Тисовская Наталья (Издательство "НОРА-ДРУК").
Американская аспирантка Дженни Бартон даже представить не могла, что ее странствие в Киев превратится в бесконечный вихрь опасных приключений. Она стала свидетелем ограбления и оказалась в плену где-то за городом, в зарешеченном доме. И что теперь делать - смиренно ждать смерти? Так мог бы поступить кто угодно, только не Дженни.
"КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР", Роман Кузюк (ООО ""КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР").
Это история о трех годах существования компании, которая от просто успешной выросла до уровня крупной корпорации под воздействием неизвестного бенефициара. Новый владелец заставляет акционеров и менеджеров компании разработать качественно новую стратегию, усовершенствовать бизнес-процессы, заняться инновациями.
"Ловцы мыслей", Любовь Видута (Издательство "Vivat").
Между мирами притаились удивительные края, в которых идет борьба за равновесие. Квадросы и огнекрылья, могущественные маги и касты составителей соглашений – все они связаны с Правителем. Когда двадцать сильнейших родов погибают по воле предателей, восстать против них может только он — юноша, которому стерли память, но у которого не смогли забрать талант ловца мыслей.
"МАЛХУТ", Остап Украинец (Издательство "ФАБУЛА").
Станислав, шестидесятые годы ХІХ века. Молодому адвокату и контрабандисту Игнацию Каминскому в руки попадают старые письма, в которых упоминается его родной город как оплот рыцарского ордена, который ставил себе целью создание политического союза свободных стран — восстановленной Речи Посполитой. Но древние тайны разгадывать нелегко — особенно, если кто-то и до сих пор их тщательно охраняет.
"Ниже", Малко Кира (Издательство "НОРА-ДРУК").
Полина сменила кресло маркетингового аналитика в офисе на беговые туфли официантки. Впереди — шесть месяцев короткого сна в тесной каюте ниже ватерлинии и безупречного сервиса высоко над водой, без выходных. Перед Полиной мерцает калейдоскоп из пейзажей и попутных лиц, и ее закручивает в водовороте алкоголя, слез и тысячи пустых слов.
"НОВОСТИ", Андрей Войницкий (Издательство "ФАБУЛА").
"Но ведь это Харьков, детка..." – говорит себе герой книги. Едва ли не впервые перед читателем предстает мрачный реверс города-миллионника, его жестокая, порой кровавая изнанка, утопающая в испарениях синтетических наркотиков. Триллер о том, как жизнь, которая так много обещала сначала, разлетается на куски...
"При надежде. Девять особенных месяцев", Ольга Деркачева, Кристина Козловская, Ирэна Карпа, Галина Петросаняк, Ирина Шувалова, Марианна Кияновская, Любовь Якимчук, Татьяна Мельник, Лариса Денисенко (Издательство "Discursus").
Девять украинских авторов рассказывают свои собственные и литературно переосмысленные истории беременности: от общеизвестных двух полосок на тесте, первых движений, УЗИ и до глубоких эмоций и состояний, которые неизбежно появляются, когда женщина уже не одна, а носит в себе целую новую вселенную.
"Прилетела ласточка", Ирэн Роздобудько (Издательство "НОРА-ДРУК").
Произведение “Щедрик” было написано украинским композитором Николаем Леонтовичем. В 1921 году его убили чекисты в доме его отца при загадочных обстоятельствах. Автор романа приглашает читателя узнать правду о знаменитой мелодии и выдвигает свою версию загадочного убийства гениального украинского композитора.
"Роман Шухевич", Святослав Праск (Издательство "Априори").
Исторический роман-трилогия "Роман Шухевич", в центре которого – образ Главного Командира Украинской Повстанческой Армии легендарного генерала "Тараса Чупрынки" – Романа Шухевича.
"Созвездие дев", Дара Корний (Издательство "Vivat").
Есть такое созвездие, в котором каждая женщина от рождения имеет свою звезду. Есть такая и у Василисы - представительницы древнего благородного рода Коморовских. "Созвездие Дев" - то переплетение женских судеб, связанных древним амулетом, роковым проклятием и семейной историей, лукавыми интригами, невинной кровью, коварными изменами и настоящей любовью.
"Третья кабинка — Лос-Анджелес", Захарченко Елена (Издательство "НОРА-ДРУК").
"Чермет", Маркиян Камыш (Издательство "НОРА-ДРУК").
Героиня книги знала, что альбом, нарисованный погибшим в тюрьмах НКВД дядей, бесследно исчез. Когда он попадает ей в руки, возникает много вопросов. Кто хранил его до сих пор? Кто эти люди, нарисованные в альбоме? Раскулачивание 1920-х годов, расстрелы и аресты «врагов народа» в 1934-1939, украинско-польская резня 1943, приход «советов» на Западную Украину, война, лагеря — это история украинской семьи на фоне истории Украины ХХ века.
"Чужие сокровища", Ирина Власенко (Издательство "Vivat").
Найдя на чердаке французского замка сокровище, Анне Щербинина считает это подарком судьбы. Кажется, жестянка с бриллиантами поможет осуществить все мечты и изменить послевоенную сиротскую жизнь. И девушка понятия не имеет, как повлияет на ее судьбу чужой клад со своей трагической историей.
"Госпиталь", Волков Алексей (Издательство "НОРА-ДРУК").Тайны старого монастыря, на территории которого размещается районная больница, не дают покоя коллективу хирургического отделения, ведь в этих стенах в разные эпохи побывали и рыцарь-тамплиер, и личный хирург Наполеона, и польский магнат... Хватит ли у медиков сил и вдохновения распутать эти тайны и добраться до спрятанного клада?
"Щемит", Оксана Кузив (Издательство "Априори").
Статистика упорно кричит миру, что такая аномалия развития... (!) встречается в среднем у одного из двух тысяч новорожденных!!! К сожалению, социум предпочитает закрыть глаза, чтобы не видеть, заткнуть уши, чтобы не слышать... Ему выгоднее, скорее, сделать вид, что таких людей просто не существует, а если где и есть, то точно не в их городе, государстве, а где-то на краю мира...
"Green Card", Владимир Кошелюк (Издательство "ФАБУЛА").
История превращения юного лузера в сурового и опытного воина - спецназовца, а толчком к этому становится случайно выигранная в лотерею карта, предоставляющая право на проживание в Соединенных Штатах.
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