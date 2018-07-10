Виталий Портников: украинско-польский диалог должен продолжаться

10 июля, 2018, 14:35

Портников Виталий

Полякам не обойтись без украинцев, а украинцам - без поляков

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда встретятся в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе. На самом деле это важная новость, которая свидетельствует - несмотря на все разногласия в вопросах исторической памяти руководители соседних стран готовы разговаривать и искать возможности для взаимопонимания. Или хотя бы демонстрировать, что диалог - настоятельная необходимость.

Отношения между Киевом и Варшавой традиционно обостряются - в особенности в последние годы - в годовщину трагедии на Волыни. 2018 год не стал исключением. Более того, для польской стороны, как мы могли заметить, стало шоком то, что президент Украины в своей готовности почтить память жертв этнических чисток может действовать "зеркально" президенту Польши. В очередной раз стали говорить о несравнимом количестве жертв.

Но даже один-единственный убитый ребёнок заслуживает памяти своего народа. Понимание этого - то, что отличает ХХІ век от ХХ века. Количество мирных жителей - евреев, которые стали жертвами Холокоста, трудно сравнивать с количеством убитых поляков и украинцев. Но память о моих собственных убитых родственников не мешает, а помогает мне сочувствовать польскому или украинскому горю.

Так выглядит современный мир, в котором должны найти себе место польские и украинские политики. Мир, в котором люди с замиранием сердца следят за спасением детей в Таиланде - и каждый ребенок важен. Да, мы к такому миру не привыкли, но он уже стучится в наши двери. Вот почему так важно, чтобы в будущем польские и украинские лидеры смогли оказаться рядом на церемониях памяти невинных жертв.

Тем более, что объективные политические интересы двух стран не просто близки - они фактически совпадают. Можно пытаться строить собственный успех на том или ином варианте политики исторической памяти, а вот только на наших глазах возникает общее пространство труда и капитала, большая Речь Посполитая ХХІ века, в которой полякам не обойтись без украинцев, а украинцам - без поляков.

Вернее, обойтись можно - но расплатой будет долговременное попадание в российскую сферу влияния, отказ от собственного суверенитета и национальных перспектив. То, что так уже было в истории, не означает, что это не может повториться еще раз.

На самом деле перспективы есть не у тех, кто хочет спекулировать на прошлом ради собственного политического будущего, а у тех, кто готов понять, что ради будущего стоит найти компромиссы и общие позиции в оценке и понимании прошлого. У Польши и у Украины просто не существует никакого другого исторического выхода - даже если некоторым политикам и кажется, что он есть.