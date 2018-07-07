Цена президентской кампании-2019

7 июля, 2018, 10:05

Что обещают нам кандидаты, какие политтехнологии используют и сколько будет стоить кресло Президента Украины. Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Официально президентская кампания-2019 стартует через полгода. Однако рекламные щиты, Интернет и телевидение уже сегодня заполонила политическая реклама.

В поисках признаков преждевременного старта избирательной кампании мы отправились в тур по стране.

Глава Аграрной партии Виталий Скоцик, социалист Илья Кива, народный депутат Сергей Тарута, который ранее отрицал свою причастность к партии "Основа", Дмитрий Добродомов и Анатолий Гриценко – их имена заполонили улицы украинских городов. Самые масштабные билбордные кампании развернули Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Руководитель регионального рекламного агентства, действующего в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, Дмитрий Михайлов отмечает: спрос на политическую рекламу активизировался еще в мае.

Стоимость размещения такой рекламы часто зависит от субъективных факторов. В Харькове размещать ли рекламу того или иного кандидата, решает мэрия, - рассказывает владелец местного рекламного агентства Евгений Кулиш. Собственно, имя мэра города Геннадия Кернеса мы чаще всего встречали на рекламных щитах.

Во Львове владельцы рекламных агентств разговаривать с нами на камеру отказались. Анонимно сообщили: львовские компании, которые раньше занимались наружной рекламой, сейчас вытеснены с рынка киевскими и даже российскими и французскими. Стоимость размещения одного билборда в городе колеблется от 5 до 7,5 тысяч гривень в месяц. Это вдвое дороже, чем цена размещения соответствующей рекламы в Славянске и Краматорске. В целом по Украине насчитывается 100 тысяч рекламных щитов. В Киеве их больше всего, а цены самые дорогие, 10-15 тысяч в месяц в зависимости от места расположения,- говорит руководитель столичного рекламного агентства Федор Дьяченко.

Первым политиком, который заявил о том, что идет в Президенты с помощью билбордов, стал внефракционный народный депутат Виктор Чумак. Мы поинтересовались у политика, сколько стоило ему мартовское размещение 77 рекламных щитов по Киеву.

"Они стоили меньше миллиона гривень, все эти билборды вместе", - ответил нардеп. В то же время депутат категорически отрицал значимость влияния денег на исход избирательной кампании.

"Джинса на телевидении"

В тренде новой президентской кампании – так называемые "вирусные" видео в Интернете. Чтобы быть ближе к народу, кандидаты взяли на вооружение блогерские "фишки", освоили ютуб и фейсбук. Самый активный среди "политиков в сети" - народный депутат от партии "УКРОП" Александр Шевченко. Его ролики есть и на телевидении.

"Самой дорогой площадкой для политической рекламы остается телевидение. Миллионы гривень уходят на предвыборные ролики, а также на скрытую рекламу", - рассказывает аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

"Что касается так называемой джинсы, конкретные олигархические каналы поддерживают конкретные политические партии и конкретных политиков. К примеру, канал 1+1 имеет особое отношение к партии "Укроп" и с недавнего времени к "Батькивщине". Телеканал "Украина" особое отношение к Радикальной партии и "Оппозиционному блоку". "Интер" больше всего освещает деятельность Юрия Бойко", - отмечает аналитик.

Согласно информации в официальных отчетах партии, только за второе полугодие 2017 года "Оппозиционный блок", сопредседателем которого является Юрий Бойко, перечислил телеканалу "Интер" более 10 миллионов гривень за рекламу. Это деньги налогоплательщиков, которые получила партия в рамках системы государственного финансирования политических партий. На наш вопрос, оплачивает ли "Оппозиционный блок" приглашение Юрия Бойко в эфире новостей телеканала "Интер", сопредседатель партии ответил, что "все происходит в рамках действующего законодательства".

Следующий кандидат в президенты Вадим Рабинович при поддержке другого одиозного нардепа и партнера по партии "За жизнь" Евгения Мураева пошел еще дальше – на его рейтинг круглосуточно работает целый телеканал. А сам Рабинович для продвижения себя в президенты освоил новую профессию – журналиста, – и ведет авторскую программу. По словам экспертов, его потенциальные избиратели – это исключительно аудитория телеканала "Ньюз Ван".

Президентское кресло ценой в $100 000 000

Денежный залог в два с половиной миллиона гривень, необходимость повсеместной рекламы в медиа, потом сами выборы, когда нужно оплатить работу политтехнологов и тысяч наблюдателей. Все это делает избирательные гонки дорогим удовольствием, - рассказывает глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель. Аналитик считает, что президентская кампания обойдется кандидатам в 80-100 миллионов долларов. И это не считая расходов на так называемую технологию "подкупа избирателей".

Билбордные гонки

Предвыборная кампания – борьба не только кошельков, но и идей и лозунгов. Украина победит, время перемен, жизнь по-новому. Предыдущая президентская кампания охватила в основном вопросы борьбы с коррупцией и быстрого окончания войны. Но если в 2014 речь шла о победе, то сегодня из уст некоторых кандидатов звучат тезисы о мире любой ценой. Так, несколько недель назад "Оппозиционный блок" развернул билбордную кампанию "Украине нужен мир". Подхватил эту тему и Илья Кива, который разместил серию билбордов с неоднозначным смыслом.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко развернул всеукраинскую рекламную кампанию, сосредоточив внимание избирателей на "своих" достижениях.

Источник финансирования билбордных кампаний Президента попытались найти в общественном движении "Честно". На информационные запросы в Администрации Президента сообщили, что не имеют отношения к размещению рекламных щитов. В то же время на уровне районных государственных администраций активистам рассказали, что билборды размещали как социальную рекламу.

Самую масштабную рекламную кампанию пока имеет Юлия Тимошенко, которая предложила избирателям так называемый "Новый курс страны". Это название всеукраинского форума, который состоялся 15 июня в Киеве. Мероприятие уже прошло, но неактуальные уже билборды продолжают висеть на улицах украинских городов.

Совсем немного уступает Юлии Владимировне по количеству билбордов другой народный депутат Сергей Тарута. По словам политика, билбордная кампания его партии "Основа" наполнена глубинным смыслом. Тарута убеждает: его партия финансово прозрачная, в отличие от других. Однако политик не может назвать хотя бы приблизительную сумму средств, которые пошли на партийную билбордную кампанию.

Вслед за Сергеем Тарутой отрицает старт своей предвыборной кампании и народный депутат из партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов. Хотя Львов и область густо усеяны билбордами с изображением политика.

Законотворческие фантазии как средство пиара

Вместе с увеличением медийной активности одним из ключевых признаков избирательной кампании является и изменение формата законодательной работы. Эксперты отмечают, что последние три-четыре месяца в парламенте появляется ряд так называемых предвыборных законопроектов.

Для примера, один законопроект предполагает увеличить вдвое уровень пенсии, другой законопроект предусматривает все конфискованные средства на таможне направлять на увеличение пенсий. И подобных депутатских фантазий на самом деле достаточно много.

Концерты, шутки и бракосочетания

Потенциальные кандидаты в Президенты из внеполитических кругов также находят оригинальные пиар-решения. Так, эксперты ожидают, что певец Святослав Вакарчук может объявить о своем решении идти в Президенты прямо во время концерта группы "Океан Эльзы" на День независимости. А Владимир Зеленский намекает на свои политические амбиции в собственных юмористических шоу и кинофильмах.

Поражает своей активностью главный радикал страны Олег Ляшко. Он начал посещать футбольные матчи, разговаривать на русском, покупать одежду на рынке и даже женился. А в межсессионную паузу отправился в турне по украинским селам. Все видеоотчеты активно тиражируются в соцсетях. И, по словам экспертов, также свидетельствуют о начале избирательной кампании.

И снова подкуп избирателей

Несмотря на масштабную политическую рекламу кандидатов, главной технологией следующей президентской кампании политтехнологи называют подкуп избирателей. Такого мнения придерживается и один из разработчиков двух избирательных кампаний Виктора Ющенко Денис Богуш. Поспособствует этому и низкий уровень доверия украинцев к политикам. 10% голосов могут обойтись в 30 млн долларов, считают эксперты.

Несмотря на законодательный запрет заниматься агитацией в неположенное для этого время, политики не гнушаются рассказывать с экранов о собственных достижениях и вывешивают на билбордах новые обещания, а заказные социологические опросы уже заполонили ленты новостей различных СМИ.

При такой дороговизне выборов в стране с наименьшим уровнем жизни населения в Европе, говорить о равенстве возможностей не приходится. На пути к президентству кандидаты тратят миллионы долларов. А эти деньги заемные и их придется каким-то образом отдавать.