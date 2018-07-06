Проводники капитуляции

6 июля, 2018, 16:16

Призывая исключительно Украину прекратить сопротивление иностранной агрессии, подыгрывают другой стороне конфликта

Все чаще можно услышать призывы к миру. К абстрактному миру без указателей об условиях и последствиях. О мире говорят псевдоэксперты, политики и выходцы из народных масс. "Ай-яй-яй, Партия войны хочет войны. Люди добрые, спасайте Родину от посягательств на нашу мирную жизнь!" - призывает претендент на пост главнокомандующего.

Предложение к примирению воспринимается частью общества как призыв к капитуляции. И не зря. Но наибольшую опасность представляют журналисты, которые должны быть хранителями украинской демократии, когда начинают играть в диалоги с врагом, когда сознательно искажают основные права и свободы человека для продвижения вражеских месседжей. Скандал вокруг деятельности НСЖУ и плодотворного сотрудничества этой журналистской организации с ОБСЕ на ниве примирения, лишний раз доказывает, что разговорами о поиске взаимопонимания с "российскими коллегами" прикрывается работа россиян с украинской аудиторией.

Последний пример - большая конференция ОБСЕ, которая прошла 26 июня в Киеве. Мало того, что на ней умудрился выступить представитель Министерства иностранных дел России Максим Буякевич, который публично признался, что приехал на конференцию для того, чтобы "сплотить российских и украинских журналистов". Так название мероприятия - «Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее" - уже не намекает, а вызывающе констатирует, что в Украине имеет место внутренний конфликт, поэтому Россия здесь, хотя и заинтересована, но все же не ключевая сторона. Если бы это было не так, если бы международные эксперты рассматривали Российскую Федерацию в качестве виновника международного конфликта, в программе конференции была бы хоть одна панель, на которой говорилось бы о свободе слова и плюрализме мнений в российских СМИ.

Несмотря на то что многим профессиональным журналистским функционерам в международных организациях хотелось бы, чтобы события в Украине освещались бы как внутренний конфликт - без упоминания России и ее роли, без резких заявлений и осуждения россиян за ложь и раздувание войны, - не стоит сразу же отвергать определение "конфликт", по которому пророссийские журналисты прячут словосочетание "российская вооруженная агрессия против Украины". Давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения конфликтологии. Конфликтом называется столкновение противоположных интересов и взглядов, которое вызывает напряжение и крайнее обострение противоречий между сторонами, что приводит, в свою очередь, к активным действиям, осложнениям и борьбе между ними.

Конфликт - это всегда ситуация, в которой каждая из сторон пытается занять позицию, несовместимую с интересами другой стороны. Любое решение конфликта начинается с определения ключевых несовместимых между собой интересов сторон. Если Украина стремится двигаться европейским вектором развития, модернизировать государство, развивать свою культуру, язык, занять достойное место в регионе и мире, а Россия хочет, чтобы никакой Украины не было вообще, так как при наличии независимого государства у них "не растет" имперский проект, то какой здесь компромисс? Вспомним слова Голды Мейер: "Когда они хотят нас убить, а мы хотим жить - компромисс невозможен".

Для того чтобы начать процесс "примирения", необходимо убрать стремление сторон на взаимоуничтожение. Вот только Украина не угрожает России и не направляет все имеющиеся у нее ресурсы на уничтожение соседки. Это не Украина напала на Россию. Поэтому "примирять" надо того, кто поставил себе национальный интерес полное уничтожение оппонента. В логике любимого нашими международными функционерами определения событий в Украине как конфликта, участники конференции должны призвать в первую очередь российских журналистов быть объективными и не превращать журналистику на пропаганду ненависти и войны.

Они должны были призвать к примирению московитов, а не украинцев, которые как раз пытаются выйти из конфликта, отгородившись от России раз и навсегда. Но ничего подобного не происходит. Поэтому, когда представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир сейчас открещивается от приглашения россиян в украинскую столицу на разговоры о свободе в Украине "во время конфликта в стране и вокруг нее", это звучит совершенно неубедительно.

На самом деле, если оценивать действия "примирителя" в рамках теории конфликта, то становится понятным, что призывая исключительно Украину прекратить сопротивление иностранной агрессии, они подыгрывают другой стороне конфликта. Если нет попыток повлиять на состояние СМИ в Российской Федерации, если не звучат призывы к российским "коллегам" убрать из информационного пространства поставленную Кремлем цель на продолжение агрессии против Украины, ни о каком улаживании конфликта речи быть не может. Это работа на оккупанта, которая под псевдодемократическим соусом подается как борьба за свободу слова и мир во всем мире.

Это манипуляция и ложь, направленная на уничтожение одной из сторон конфликта в пользу другой.

Перед нами классическое злоупотребление правом и побуждение жертвы агрессии к национальному самоубийству. Украина целенаправленно толкают к поражению.

Причем делают это те, кто должен защищать права, свободы и демократии - журналисты. Вот почему, "примирение" и сказки о внутреннем конфликте в Украине, поговорить о котором приглашают россиян, - это антиукраинская деятельность, враждебное действие, альянс с агрессором. Именно как российских военных союзников надо воспринимать тех, кто призывает украинцев к миру во время острой фазы международного конфликта, начали и продолжают не они.

Стране-агрессору крайне важно, чтобы украинцы смотрели на Украину российскими глазами. Программы сотрудничества между украинскими и российскими медиаорганизациями внедряет ОБСЕ, в этом случае выступают в качестве широко раскрытых дверей, через которые внушение пренебрежения к государству, разочарование, стремление скорейшей капитуляции перед российским оккупантом проникает в украинское информационное пространство. Защищать общество и государство от поражения в такой ситуации становится не правом, а обязанностью каждого, кто взял себе профессию служения общественным интересам.

Первое, что должны сделать журналисты в такой ситуации, это дать бой враждебному дискурсу в пределах собственной сообщества. Не может быть никакого плюрализма в вопросе: "Жить украинцам или умереть?". Те, кто желают уничтожения украинской государственности должны быть отброшены на профессиональную обочину. Даже если ими занимаются провокаторы примирения с международной журналистской "тусовочки" ценителей Путина.