Антинациональный союз: кого защищает председатель объединения украинских журналистов?

6 июля, 2018, 09:27

Все больше вопросов о деятельности нынешнего главы НСЖУ и о целесообразности дальнейшего существования этой журналистской организации

Последней каплей для написания этого текста стал лайк в фейсбуке. Лайк Председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко под фотографией, выложенной неким Александром Дубинским, скандально известным телеведущим программы "Деньги" на канале "1+1", что, по слухам, является исполнителем личных прихотей владельца этого канала, олигарха Игоря Коломойского. Однако, самое интересное, кто же изображен на этом фото.

А на нем господин Дубинский с искренней улыбкой стоит рядом с двумя свирепыми украинофобами. Один из них - Игорь Гужва, основатель пророссийского пропагандистско-желтого ресурса "Страна.UA", который сейчас находится в столице Австрии в бегах от украинского правосудия по целому букету дел - от неуплаты налогов до вымогательства. Другой - один из столпов режима Януковича, архитектор предоставления "легитимному" авторитарных полномочий, Андрей Портнов.

Кажется, пришло время широкой аудитории поближе познакомиться с человеком, которому нравятся такие персонажи, но который при этом говорит от имени украинского журналистского сообщества. Ведь на самом деле этот лайк не является мелочью и отнюдь не выглядит случайностью.

Недоверие к НСЖУ

В феврале 2018-го года несколько авторитетных украинских медийных организаций заявили о недоверии руководству Национального союза журналистов Украины. С обращением на портале "Детектор Медиа" выступили Институт массовой информации, "Детектор медиа", Институт демократии им. Пилипа Орлика, Центр демократии и верховенства права, "Интерньюс Украина" и Могилянская школа журналистики.

Его авторы заявили, что пора создавать новую, нормальную профессиональную организацию журналистов, которая действительно будет независимой и прозрачной. От себя добавлю, что НСЖУ уже давно не является представительным органом всех украинских журналистов. Это классический постсоветский рудимент, существующий с 1959 года. Вдумайтесь – и до сих пор от имени украинских журналистов говорит "советская" организация с государственным финансированием, получившая в этом году из госбюджета 1 миллион 200 тысяч гривен (не на членские же взносы существовать), созданная еще Советом министров СССР (!). Формально в нее входят около 19 тысяч человек, но кто же эти тысячи членов? Ответ стоит искать в сотнях ранее имевших статус государственных СМИ, которые до сих пор обслуживают всевозможные местные органы власти. Чей звездный час наступает в двух случаях – во время предвыборной кампании, когда можно продать все полосы под открытую и скрытую политическую рекламу, а также тогда, когда надо печатать рекламу местного мажоритарщика-олигарха и председателя горсовета или райгосадминистрации.

"Мы, украинские медийные организации, выражаем публичное недоверие руководству НСЖУ, поскольку его риторика содержит манипуляции, которые, по странному стечению обстоятельств, отвечающих интересам отдельных политических кругов и олигархических кланов, искажают реальность и способствуют распространению фейков и дезинформации о реальной ситуации в медиасфере", – заявили авторы обращения.

Если коротко, то суть этих манипуляций заключается в том, что руководство НСЖУ постоянно атакует и требует прекратить полномочия и деятельность Национального Совета по вопросам телерадиовещания, называя его "кнутом, влияющим на редакционную политику телеканалов". Характерно, что в первую очередь атакуются все инициативы по выполнению квот на украинский язык в эфире и запрет российско-советской пропагандистской продукции. Олигархические владельцы, контент с советской символикой или украинофобские заявления на каналах типа NewsOne или Интер НСЖУ традиционно не волнуют.

Также в обращении говорилось об искусственном раздувании председателем НСЖУ истерии по поводу, якобы, ущемления свободы слова в Украине, отсутствия расследований и наказаний за нападения на представителей СМИ. Авторы обращения приводят слова НСЖУ о 271 журналисте избитом во время событий Евромайдана, и о полном отсутствии расследований и наказаний по делам о нанесении телесных повреждений представителям СМИ. "Но и в этом случае информация о полном отсутствии расследований и наказаний не соответствует действительности, а цифры, которые называет руководство НСЖУ, существенно отличаются от цифр других медийных организаций. Однако провести сквозную проверку данных невозможно, поскольку НСЖУ в течение года так и не опубликовало список "пострадавших", – настаивали авторы обращения.

Когда же НСЖУ после публичного скандала все-таки опубликовал свои данные, то оказалось, что Томиленко и компания втрое завысили число нападений на журналистов во время их работы. "Ознакомившись с перечнем "90 случаев физической агрессии", мы можем сказать, что эти кейсы являются избиениями лишь отчасти. Например, сложно назвать избиением плевок в Игоря Гужву, который фигурирует в перечне Союза журналистов под №89. Итак, из "90 случаев физической агрессии" от НСЖУ, избиениями являются только 30 случаев, которые совпадают со случаями, указанными ИМИ как избиение. Еще 34 случая являются препятствованиями, 3 – угрозами. Еще 21 случай в перечне НСЖУ не связан с выполнением журналистской деятельности", - утверждает Исполнительный директор Института массовой информации

Оксана Романюк.

В ИМИ с удивлением увидели, что среди этих 21-го случая, не связанных с журналистской деятельностью, которые НСЖУ включила в свой перечень, оказались титушки-самбисты, местные бизнесмены и политики, бытовуха, ограбления, личные конфликты и просто люди, которые не имеют никакого отношения к журналистике – но, очевидно, имеют удостоверение НСЖУ, как, например, инцидент с помощником директора Одесского морского порта "Черноморск" Владимиром Букачем.

Кажется, руководство НСЖУ ставит себе целью показать, какой в Украине хаос и бесправие, как здесь все плохо и как фашизм поднимает голову. А как вы думаете, что именно Томиленко назвал "проявлением дикости людей при власти и людей в погонах"? Эти слова сказаны об обысках СБУ в офисах одиозных пророссийских медиа типа упомянутого сайта "Страна.UA" и холдинга "Вести", созданного на деньги экс-руководителя Минсдоха Александра Клименко. Здесь уместно о лайке под фотографией с Гужвой и Портновым вспомнить. В своем стремлении сохранить здесь медиа, которые многие эксперты небезосновательно называют "пятой колонной" Кремля, господин Томиленко дошел до того, что даже обратился к миссии ОБСЕ, чтобы та помогла восстановить работу Радио "Вести".

Заграница поможет?

Где искать ответ на вопрос, почему руководитель украинского пусть и непутевого, но все же медиа-союза, ведет себя как руководитель неукраинской организации? Биография Сергея Томиленко - это биография типичного бюрократа: мало реальной журналистской работы в черкасской региональной прессе в качестве заместителя главного редактора газеты "Молодежь Черкащины" и главного редактора областной газеты "Нова Доба", много грантовых программ, тренингов и карьера в НСЖУ с 2006 года, где он и стал председателем в апреле 2017-го года на очередном 13-м съезде. Правда, с многочисленными нарушениями процедур и законодательства, о чем свидетельствовала тогдашняя секретарь НСЖУ Татьяна Котюжинская, которая даже обратилась по этому поводу в суд.

Но самое интересное – не это. Дело в том, что уже на момент избрания за Томиленко тянулся шлейф скандального сотрудничества с россиянами. "В сентябре 2016 года четыре тогдашних секретаря Союза - Александр Бухтатий, Виктор Набруско, Виктор Шпак и Виктор Чамара - обратились с открытым письмом к средствам массовой информации, а также представителям Международной и Европейской федераций журналистов, - пишет Игорь Петренко в материале "Depo.UA". - Где сообщали о спланированной кампании по дискредитации НСЖУ и введении в заблуждение международных журналистских организаций. В частности, они предостерегли, что разнообразные мероприятия с участием представителей Союза журналистов России, в которых принимает участие и первый секретарь Союза Томиленко, не представляют официальной позиции всего коллектива НСЖУ в условиях прямой и циничной военной и информационной агрессии России".

О чем речь? Дело в том, что начиная с 2014-го года Сергей Томиленко тесно сотрудничает с Союзом журналистов Российской Федерации. Да-да, вам не послышалось! Именно той организацией, которая последовательно выступает одним из рупоров Кремля в медиа-сфере. И вот, Томиленко с 2014-го вместе секретарями Союза журналистов России Ашотом Джазояном (въезд в Украину запрещен) и Надеждой Ажгихиной, инициатором проекта "Две страны – одна профессия". Какие две страны, думаю, понятно. Но какая “одна профессия” может быть у украинских журналистов и российских пропагандистов? Если коротко объяснить суть – это то, что давайте распространяться о каких-то умозрительных "принципах", но не вспоминать о российско агрессию. Ну, и конечно, давайте защищать право на другой взгляд на вопрос украинской государственности и территориальной целостности, который пытается продвигать РФ.

Классическим примером этого гибридного подхода стала ситуация в декабре 2016 года - вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась по поводу методички ОБСЕ для украинских и российских журналистов, которая строилась на упомянутом тезисе "две страны – одна профессия". А также, обращением этого же Томиленко совместно с СЖР уже зимой 2018-го о необходимости освобождения Станислава Асеева, украинского журналиста, который проживал на оккупированной территории Донбасса, был схвачен российскими боевиками и до сих пор удерживается ими. Без единого упоминания о российской агрессии, Путине, оккупации и тому подобном. Не говоря уже о других пленниках Кремля – Сущенко, Сенцове. "Это только у меня ощущение, что это фарисейство высшего фсбшного сорта? Как вообще можно подписывать совместные заявления с теми, кто формирует общественное мнение в РФ, что Украина и украинцы - враги? Меня тошнит от этой публично выбранной политики "две страны - одна профессия". Рада, что никогда не была членом Союза, иначе сейчас мне было бы стыдно", - заявила Геращенко.

zik.ua

В свое время Томиленко очень уютно работалось под патронатом теперь уже бывшей представительницы ОБСЕ по свободе СМИ, боснийки Дуни Миятович. Эта дама свой финальный отчет на должности посвятила продвижению советской концепции “морального разоружения”, что на практике означает капитуляцию перед агрессией РФ. Она же выплодила и концепт "Две страны – одна профессия". Этому можно было бы оппонировать, убеждать офис ОБСЕ по свободе слова, что российские пропагандисты не могут называться журналистами, если бы Томиленко действительно отстаивал украинскую позицию в конфликте с РФ. Наверное, это было бы нелегко и некомфортно. Но Томиленко выбрал путь, который в народе называют "ласковый теленок двух маток сосет". Несколько лет проводил тренинги и круглые столы при участии представителей Союза журналистов РФ и Миятович. И в конце перешел в наследство преемнику Миятович на этой должности, вместе с программой финансирования сомнительных пророссийских проектов.

Олицетворением тренда, который представляет собой Томиленко, является заявление нынешнего представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира от 20 марта 2018 года во время встречи в НСЖУ: "Мы понимаем, что отношения между некоторыми странами во время конфликтов сложны, как это сейчас между Украиной и Россией. Но мы настаивали и настаиваем, что журналисты не являются и не могут быть сторонами конфликта". Примечательно, что СМИ на это мероприятие приглашались выборочно. Например, там нашлось место ярко пророссийским каналам NewsOne и Интер. А о притеснениях свободы слова в Украине там рассказывали уже упоминавшийся выше Александр Дубинский и главный редактор сайта "Страна.uа".

Совсем недавно стало ясно, что эта встреча не была случайной. Потому что недавно в Киеве прошла экспертная дискуссия ОБСЕ "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее", одним из организаторов которой выступил Томиленко. То есть, для господина Томиленко война с РФ – это "конфликт"? Прямо как из российской методички!

Вокруг этого собрания разразился настоящий скандал, когда выяснилось, что участие в нем принял российский чиновник от пропаганды, благодаривший ОБСЕ за их позицию. Российских пропагандистов было бы еще больше, если бы двух не задержали украинские пограничники. Позже Арлема Дезир всячески опровергал, что ОБСЕ приглашало российских пропагандистов на эту конференцию. Но сами эти пропагандисты, наоборот, утверждали, что их пригласил именно венский офис представителя по свободе слова.

Что же касается самой конференции, то на ней снова доминировала та же тусовка представителей пророссийских СМИ, что и на предыдущей встрече, и с теми же посланиями а-ля "спасите Вышинского" (речь идет об арестованном в Украине российском пропагандисте Кирилле Вышинском). Вишенкой на тортике на этом собрании стала откровенная провокация, когда какой-то мужчина наврал будто передавал взрывчатку Олегу Сенцову в 2014 году в Крыму, что, конечно, сразу начали тиражировать российские СМИ. Наконец, Комитет Верховной Рады по свободе слова по результатам всего этого трэша обвинил ОБСЕ в пособничестве российской пропаганде и заявил о недопустимости использования международных конференций для организации провокаций.

Собственно, позиция ОБСЕ в российско-украинской войне давно уже вызывает недоумение своим упрямым нежеланием называть вещи своими именами - как на линии фронта так и в тылу. Но еще большее удивление вызывает попустительство этому со стороны организаций, претендующих представлять украинское сообщество журналистов.

Председатель НСЖУ, под соусом защиты свободы слова последовательно выступает с критическими заявлениями относительно любых попыток украинской власти бороться с российским информационным влиянием. Правда, Томиленко пытается уже говорить, что не имеет "прямых контактов" с российскими медийщиками, после того, как всплыла информация, что нынешний председатель СЖР Владимир Соловьев собирался пригласить в Крым представителей НСЖУ для совместных тренингов. Пожалуй, если бы по этому поводу не поднялся шум, то и в оккупированный Крым господин Томиленко поехал бы вырабатывать общую позицию с российским пропагандистами. Лето, море... какие там принципы, если приятный отдых планируется.

Деньги, карты и ИГИЛ

Нельзя не упомянуть и информацию о злоупотреблениях средствами в НСЖУ, которая циркулирует в медиа. Например, заявления экс-секретаря НСЖУ Котюжинской о злоупотреблениях на аренде помещений, принадлежащих НСЖУ, нецелевом использовании государственного финансирования, грантовых денег и тому подобном.

На некоторых сайтах сообщалось также, о непрозрачной ситуации со выдачей пресс-карт Международной федерации журналистов. Официально пресс-карта МФЖ стоит 15 евро, хотя НСЖУ выдаёт её уже за 30 евро. Это пластиковое удостоверение размером с банковскую карту, имеющее логотип МФЖ и пустые поля для указания ФИО владельца и его фото. На приобретение пресс-карты должен быть заключен официальный договор с МФЖ. Однако нам так и не удалось получить от НСЖУ подтверждения, что НСЖУ имеет такой официальный договор. Но карточки выдает! Если вспомнить эпизод, когда задержанный турецкими спецслужбами на границе с Сирией боевик ИГИЛ имел при себе такое удостоверение, выданное в Украине, то приходит понимание, что здесь проблема не только и не столько в деньгах.

Как бы там ни было, деятельность нынешнего председателя НСЖУ вызывает все больше вопросов. Вопросов и о нем лично, и о необходимости дальнейшего существования организации, которая имеет все меньше отношения к журналистике и защите прав медийщиков. И которая под видом защиты плюрализма в медиа почему-то постоянно выступает в защиту откровенно пророссийских СМИ и медиа-персон.