Аэропорт вместо моря. Что изменится в Украине после туристического коллапса

6 июля, 2018, 11:13

Ульяна Букатюк

Загубленные отпуска, испорченные нервы и потраченные деньги. Почему украинские туристы застряли в аэропортах, накажут ли виновных и как собираются изменить эту летнюю “традицию”

“Застрявшие” туристы

Отечественные туристы сталкиваются с задержками в аэропортах почти ежегодно. В этом году проблемы с задержками самолетов начались еще в мае, однако в конце июня они переросли в настоящую катастрофу. Тысячи украинцев, “застрявших” на мировых курортах, и сотни в аэропортах уже украинских - тех, кто не смогли вылететь на долгожданный отдых.

Так, например, почти на 5 суток продлился “отпуск” для более 800 украинских туристов в Тунисе, которые стали заложниками конфликта между авиаперевозчиком Bravo Airways и туроператором Oasis.

Компании публично выясняли, кто кому больше должен, пока их клиенты маялись в аэропорту и писали отчаянные посты в соцсетях.

В ситуацию пришлось вмешаться министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. В конце концов, уставших от такого “отдыха” туристов разместили в гостиницах за свой счет, но доставить их на родину удалось лишь в понедельник 3 июля (о задержке рейса туристы сообщали еще в четверг, 28 июня).

1 июля о длительной задержке (более суток) в аэропорту сообщили украинские путешественники в Батуми, больше 12 часов ждали вылета в Тиране, более 6 часов - в Тель-Авиве.

2 июля 160 украинцев не могли вылететь в Украину с отдыха в Пальма-де-Майорка. Кроме того, несколько тысяч туристов в эти дни застряли в аэропорту “Киев”.

Чартерное авиадомино

С чем же связаны такие массовые длительные задержки? Дело в том, что большинство туристических агентств для организации туров пользуются услугами чартерных авиаперевозчиков.

“Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, прямо связана с увеличением числа желающих отдохнуть, в разы превысившего объем пассажиромест, которые фактически могут предоставить авиаперевозчики чартерных рейсов, и постоянным демпингованием цен на туры”, - объясняет коллапс заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

Чаще всего проблемы на рынке возникают из-за небольших авиакомпаний, имеющих в своем парке несколько самолетов, к тому же “почтенного” возраста. В УАТА после анализа флота украинских чартерных перевозчиков пришли к следующим выводам:

Общее количество бортов, обслуживающих чартерные цепочки операторов из Украины – незначительно. Ряд авиакомпаний оперируют всего 1-2 бортами при интенсивном графике полетов (8-15 часов в воздухе в сутки) Половина авиапарка имеет возраст 20+ лет Как результат, сбои полетных программ неизбежны.

Например, флот Bravo Airways, вокруг которой неделю разворачивался скандал, состоит из 5 самолетов, при этом три самолета - старше 25 лет. Об этом во время брифинга в Мининфраструктуры заявил генеральный директор компании Игорь Логвиненко. К тому же, в середине июня один из самолетов компании выполнил неудачное приземление и повредил крыло.

Резервные самолеты системой чартерных перевозок в Украине не предусмотрены.

Источник данных: avianews

Но возлагать вину за мытарства туристов исключительно на плечи авиакомпании будет неправильно. Ведь специфика чартерных перевозок, согласно украинскому законодательству, предполагает, что в цепочке между туристом и чартером есть еще два звена: туроператор и турагент.

Учитывая обстоятельства, немало полетов пришлось “перестраивать” или вообще отказаться, экстренно договариваться с другими авиаперевозчиками. “[Но] в погоне за сверхприбылями туроператоры заведомо принимают на себя обязательства, объемы которых реально превышают возможности бюджетных авиаперевозчиков”, - объясняет Титарчук.

Что изменится после этого кризиса

Во время брифинга в Мининфрастуктуры Владимир Омелян рассказал, какие меры предпримет государство со своей стороны, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

В частности, по словам министра, в течение ближайших двух недель Государственная авиационная служба проведет полную техническую ревизию самолетов, которые используются для нерегулярных перевозок.

“И прошу никого не обижаться, если некоторые из них будут признаны не отвечающими надлежащему техническому состоянию”, - отметил Омелян.

Также со следующего года возраст самолетов, которыми можно летать в Украину, должен составлять менее 20 лет.

Для того, чтобы авиакомпании не обанкротились, в МИ планируют разработать льготную лизинговую программу с привлечением государственных банков, для того чтобы флот можно было обновлять быстрее и качественнее, и он был дешевле в эксплуатации.

Еще одно нововведение - рейтинг авиакомпаний. В Мининфраструктуры пообещали разместить у себя на сайте, а также на портале Госавиаслужбы рейтинг авиакомпаний, который будет обновляться ежемесячно. “Каждый гражданин, туроператор, турагенство сможет увидеть качество рынка”, - пообещал министр.

Что же касается ответственности и наказания, Госавиаслужба может оштрафовать авиаперевозчика в случае, если окажется, что сверхурочно, без каких-либо объяснений тот задерживал рейсы. Закон дает чартерным перевозчикам возможность задержки рейса в течение 24 часов.

А в целом больше всего наказать виновных могут сами пострадавшие - подав коллективные иски в суд, объясняют во время брифинга.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц также указал на необходимость регламентировать обязательства и авиакомпаний, и туристических агентств поддерживать круглосуточно горячую линию, ведь самая большая проблема, с которой столкнулись граждане - отсутствие информации.

В Министерстве экономического развития и торговли планируют снять мораторий на проведение проверок туристических операторов, который действует до конца 2018 года. Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

“Операторы, нарушающие свои обязательства перед туристами, не должны работать на этом рынке", - пояснил позицию заместитель министра.

Как уберечься от подобного

Украинцы должны проверять лицензии туристических операторов и внимательно перечитывать договора о поездках, советует юрист и эксперт Украинского института будущего Татьяна Ющенко в эфире Еспресо.TV.

"Однозначно необходимо, чтобы этот туроператор был зарегистрирован, чтобы поездка была легальной. Он должен предоставить все документы, а именно лицензию. Нужно внимательно читать условия договора, смотреть на все пункты. В частности, о действиях в форс-мажорных ситуациях. Не стоит сосредотачиваться только на разделах, где упоминают скидку и цену путевки”, - рассказала Ющенко.

Также юрист советует обращать внимание не только на "красивое имя" туроператора, а и на отзывы друзей и пользователей в интернете.

"Когда же человек попадает в чрезвычайную ситуацию, надо не паниковать и действовать методично. Документально посмотреть, кто за что отвечает и к кому стоит заявлять претензии. Если есть нарушение закона о правах потребителей, нужно обращаться в суд. Если есть признаки мошенничества, обращайтесь в полицию”, - пояснила Ющенко.