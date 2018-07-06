7 детских книг, которые стоит прочитать на летних каникулах

6 июля, 2018, 17:00

Скетч-бук о приключениях подростка Тома, книга о таинственной и священной связи человека и зверя и серия книг об обучении в Школе Добра и Зла. Что интересного почитать детям от издательства "Ранок"

"Школа Добра и Зла", Зоман Чейнани

Каждые четыре года Директор забирает двух детей в Школу Добра и Зла. Главные героини - София и Агата знают, в какую часть школы попадут. Но что-то пошло не так... Милая Софи попала на обучение к злым героям. А нелюдимая Агата теперь учится среди принцесс.

Книга помогает мыслить без ограничений добра и зла, которые мы себе строим. Самые безобразные злодеи могут “иметь сердце”. А блестящий вид джентльмена не гарантирует его хорошие поступки.

В серии вышло 2 книги.

"Классное внеклассное чтение"

Иногда лето - время для подготовки к школе. Серия хрестоматий создана именно для этого. В книги вошли лучшие произведения украинской и зарубежной классики, рекомендуемые школьной программой. Среди них произведения О'Генри, Леси Украинки, Остапа Вишни, Джанни Родари, Константина Паустовского и другие.

В серию входят 4 книги.

"Том Гейтс", Лиз Пичон

Смешная книга в виде скетч-бука, в которой главным героем является обычный подросток - Том. Эта книга - дневник, в котором он описывает свои безумные мечты, родителей и сестру. Том не обошел в своих записях и школу, а самое главное - каникулы.

В серию входят 3 книги.

"Карлотта", Хоссфельд Дагмар

У Карлотты тяжелый выбор: остаться с новой семьей мамы или поехать в известную школу-интернат. Девушка выбирает последний вариант. И тут начинается самое интересное, но такое знакомое подросткам: новые подруги, первая любовь, школа и приключения.

В серию входят 4 книги.

"Корнуольский колледж", Аника Харпер

У Кары Винтер осуществляется мечта - она попадает в престижный колледж Англии. Ей нужно изучить не только этикет, дисциплины, но и узнать много нового о реальном мире. Однако тайна Кары не оставляет никого в покое: похищения, заговоры, преследования. Что же скрывает эта девушка?

В серию входят 2 книги.

"Зверодухи", Гарт Никс, Шон Вильямс

В мире Эрдас после достижения совершеннолетия дети проходят ритуал Нектара Нинани. Именно он помогает выявить священную связь человека и зверя. После ритуала четверка детей получила легендарных зверей в помощь в борьбе с Пожирателем. Ведь он уже пытается пленить мир.

Детям нужно найти общий язык с животными, а также друг с другом, чтобы остановить Пожирателя.

В серии вышло 5 книг.

Жемчужины классики

Классика всегда в моде. И это касается не только одежды, аксессуаров, но и книг. В серии "Жемчужины классики" входят книги, написанные выдающимися писательницами конца XIX - начала XX века. Трогательные и добрые истории учат терпеливости, настойчивости, борьбе за собственную судьбу.

В серию вошли книги: "Энн из усадьбы Зеленые Крыши", "Леди Джейн", "Поллиана", "Таинственный сад".