Виталий Портников: Польский кризис мешает борьбе с "Северным потоком-2"

5 июля, 2018, 12:04

Портников Виталий

У Варшавы и Киева есть стратегические общие интересы - и это важнее, чем споры на исторические темы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время своего выступления в Европейском парламенте, что с помощью газопровода "Северный поток-2" Кремль может оказывать серьёзное влияние на европейские страны. "Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект" - подчеркнул глава польского Кабинета министров.

Эта жёсткая позиция Моравецкого еще раз демонстрирует, что у Варшавы и Киева есть стратегические общие интересы - и это куда важнее, чем споры на исторические темы. Украина и Польша обречены на сотрудничество здесь и сейчас - чтобы не происходило между их народами в далеком и недавнем прошлом. Обречены потому, что главная историческая угроза их государственности и цивилизации, которая традиционно исходит от агрессивной и не способной воспринять европейские ценности России, остаётся актуальной.

Однако нельзя было не заметить, что европейских депутатов интересовали во время выступления Моравецкого не столько его взгляды на "Северный поток-2", сколько ситуация в самой Польше. Глава правительства выступал перед депутатами в день обострения конфликта между исполнительной властью и председателем Верховного судом Малгожатой Герсдорф, а по сути - со всем Верховным судом, члены которого в этом конфликте единогласно поддержали своего председателя. В Евросоюзе считают, что польское правительство пытается установить контроль над судебной властью и уже начали расследование, которое должно сделать выводы относительно правомерности такого обвинения.

Практически Еврокомиссия не может принять никаких мер против Польши, потому что любые меры будут заблокированы союзником польского правительства в Европейском Союзе - премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И это, кстати, еще один парадокс украинско-польских отношений - Варшава сегодня реально зависима от Орбана, который блокирует евроатлантическую интеграцию Украины, поддерживаемую Польшей. Но главное все же не в этом почти анекдотическом, но все же печальном обстоятельстве.

Главное это то, что внутренняя политика польских властей и реакция на неё в ЕС ослабляют позиции Польши в Евросоюзе и уменьшают вес тех справедливых слов, которые произносят польские политики на международной арене. Ведь - несмотря на наши конфликты вокруг политики исторической памяти или генерирование внутрипольских кризисов - политика правительства "Права и справедливости" остаётся последовательной и преемственной. Это политика противостояния кремлевскому гегемонизму в условиях, когда многие страны "старой Европы" ради призрачной выгоды готовы предать принципы, на которых строился Евросоюз.

Жаль только, что значимость этой польской политики отнюдь не столь весомо, как раньше.