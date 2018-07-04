Виталий Портников: Крым - это не Косово

4 июля, 2018, 11:57

Портников Виталий

Это - опасные параллели и мы рискуем угодить в самую настоящую дипломатическую западню

На фоне визита президента Украины Петра Порошенко в Белград появляется искушение сравнивать проблемы двух стран, одно нарушение международного права с другим, Крым - с Косово. Но это - опасные параллели и мы рискуем угодить в самую настоящую дипломатическую западню.

С точки зрения простых формальностей все ясно. Косово было частью Сербии, Крым - частью Украины. Обе территории отторгнуты. Вот только обстоятельства отличаются.

Косово провозгласило независимость при поддержке подавляющего большинства стран мирового сообщества. Это решение подтверждено Международным судом ООН. Главным толчком к признанию независимости Косово - как и к военной операции НАТО против Югославии - стал изгнание режимом Слободана Милошевича албанского населения автономии. А это, между прочим, 90 процентов населения всего Косово. Но и до этого режим Милошевича всячески нарушал права этого населения. Он игнорировал действующую Конституцию Югославии и фактически лишил возможности албанцев Косово участвовать в управлении краем.

Именно эти действия Белграда, которые сопровождались репрессиями против этнических албанцев - от руководителей Союза коммунистов Косово до представителей местной интеллигенции - и привели к эскалации напряженности и началу вооруженного сопротивления. Ну а дальнейший ход событий известен: изгнание албанцев, операция НАТО, вывод сербской армии и ввод миротворцев, провозглашение независимости, конфликт властей Косово с сербским меньшинством, которое в основном остается на шовинистических позициях времён диктатуры. Сегодня уже не Сербия, а Россия пытается использовать косовских сербов чтобы создать на Балканах второй Донбасс.

Что из перечисленного случилось в Крыму? Украина ограничивала права большинства жителей полуострова в управлении Крымом? Репрессировала сторонников особых отношений с Россией? Изгоняла население? Даже полномочия крымского парламента были приостановлены только после провозглашения им «независимости» полуострова. Именно Россия после оккупации Крыма проводит на полуострове репрессии по этническому принципу, всячески нарушает права крымских татар и украинских активистов. Россия - не Украина.

Косово никто не аннексировал, хотя рядом - Албания с таким же этническим составом населения. А так называемый "независимый" Крым присоединили к России спустя несколько дней после оккупации. Сербия - виновник конфликта в Косово. Украина - жертва крымской авантюры.

Самое важное, впрочем, не все эти исторические и правовые аспекты. Важно то, что рано или поздно Косово, независимость которого признают большинство стран мира, будет признано Украиной. И самое главное - оно будет признано Сербией. Потому что без урегулирования отношений с Косово у Сербии нет будущего.

Должно ли означать это признание наше согласие с аннексией Крыма? Я уверен, что ни в коем случае. Крым - это совершенно другой случай. Это первый случай аннексии территории в Европе после Второй Мировой войны. Причём эта аннексия не имела под собой не только юридических, но и гуманитарных оснований. Права населения Крыма Украина не нарушала. И не будет нарушать после освобождения полуострова от российских оккупантов.

Поэтому давайте перестанем сравнивать Косово и Крым. В Косово останется власть косоваров. А в Крыму должна быть восстановлена наша, украинская власть и обеспечена национально-территориальная автономия крымских татар.