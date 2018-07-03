Почему люди помогают распространять фейки и как выживают журналисты. Исследования медиа

3 июля, 2018, 14:48

Мария Гурская

Доверяет ли человечество информации в СМИ, кого можно назвать медиа-грамотным человеком и готово ли общество платить за качественную журналистику? Цифры, факты, исследования, инфографика

Недавно вышел новый отчет Reuters относительно исследования цифровых медиа на базе опроса 74 тысяч потребителей из 37 стран. Украины в отчете не указано, однако это не делает его менее ценным источником информации, ведь в нем заметны общемировые тенденции.

Мы выбрали самые интересные цифры и факты. Более подробную информацию вы можете посмотреть здесь.

Медиа-грамотность

Дискуссии по поводу дезинформации и "фейковых новостей" возродили интерес к информационной грамотности. Широкий спектр различных участников - от преподавателей ведущих университетов и технологических компаний считает, что повышение медиа-грамотности позволит людям лучше отделять факты от вымысла, что потенциально ограничит распространение лживого контента.

Впервые за историю исследования измерили уровень media literacy, что как раз можно перевести как медиа-грамотность. Медиа-грамотность, по определению авторов, - это осведомленность респондента о том, кто и как выбирает и производит новости и финансирует медиа. Еще одно определение: медиа-грамотный человек умеет скептически относиться к новостям и сомневаться в их истинности или объективности.

Для понимания общего уровня подобных знаний населения был проведен опрос. Для этого респондентам предложили ответить на 3 вопроса.

Сначала их просили определить, какая новостная лента из четырех предложенных не финансируется главным образом деньгами от рекламы (это вопрос по существу просит определить общественную новостную компанию из списка телевизионных и печатных изданий, которые финансируются рекламодателями).

Второй вопрос звучал как "Кто обычно по вашему мнению, отвечает за написание пресс-релиза"? Только 31% смогли верно ответить (пресс-секретарь). Около четверти людей во всех странах неправильно думали, что они написаны журналистами, которые работают в новостных организациях или другими представителями СМИ.

Справка:

Пресс-релиз - это документ, в котором организация или публичная личность подает информацию о конкретном событии или мероприятие в СМИ. Целью написания пресс-релиза является ознакомление СМИ с событием, актуальным способом решения общественной проблемы, новинкой и дальнейшее освещение ее в самом выгодном или важном для организации аспекте.

Третий вопрос касался порядка отображения новостей в социальных сетях, в частности в Facebook, который много кто использует в качестве их источника.

Только 29% верно заявили, что большинство индивидуальных решений об отображении новостей, которые человек видит в ленте Facebook, сделанные компьютерным анализом, который нацелен выявить, какие именно истории могут заинтересовать конкретного пользователя.

Более чем один из десяти опрошенных (12%) заявил, что эти решения принимают журналисты, работающие в новостных организациях. Почти аналогичное количество (11%) считало, что Facebook использует журналистов для выполнения этого задания. 9% респондентов считали, что процесс отбора был случайным.

Полученные данные были преобразованы в "шкалу грамотности":

Людьми с высокой и очень высокой медиа-грамотностью можно назвать около 33% участников опроса. И именно эта группа предпочитает узнавать новости из печатных и онлайн-изданий, тогда как сегмент со средней и низкой медиа-грамотностью отдает предпочтение телевидению.

Исследование также свидетельствует, что люди с высшей информационной грамотностью (навыки критического мышления, которые используются для оценки достоверности новостей) используют социальные сети по-разному: хотя они предпочитают меньше полагаться на них как на новостной ресурс, пользуясь ими они демонстрируют куда большую избирательность в заголовках, на которые нажимают.

По сравнению с пользователями с более низким уровнем информационной грамотности, "подкованные потребители" новостей склонны взвешивать три фактора, решая, прочитать ту или иную историю: новостной бренд, заголовок и человека, который поделился этой историей.

Тем временем количество комментариев, просмотров и лайков более важны для пользователей с низким уровнем грамотности. А люди с более высоким уровнем менее подвержены собственно распространять и комментировать новости.

И это наталкивает на определенные размышления. Представьте: какое-то не слишком добротное СМИ публикует фейковую или необъективно поданную новость. Не все подписчики увидят этот отдельный пост у себя в ленте, но все же есть определенный охват - его называют органическим.

Пользователи Facebook начинают взаимодействовать с постом (ставить лайки, добавлять комментарии, делать повторные публикации), - информация об этих действиях появляется в лентах новостей их друзей, которые тоже могут заинтересоваться – это называется вирусный охват.

Что мы имеем: именно пользователи с низкой медиа-грамотностью больше взаимодействуют с разного рода новостным контентом, в том числе некачественным, а следовательно и с большей долей вероятности способствуют его распространению.

Платить за качественный контент

Хотя цифровая реклама остается основным источником дохода, большинство издателей осознают, что только этого не хватает для поддержки высокого качества журналистики.

Сейчас ведущие издания все больше пытаются убедить потребителей платить непосредственно за новости в интернете через подписку, членство, пожертвования или платежи за одну статью.

Как свидетельствует отчет Reuters, эти усилия имеют переменный успех в разных странах. Значительный прогресс наблюдается в странах Северной Европы. Существенное увеличение поступило от лидеров рынка: Норвегии (+4) и Швеции (+6), а также Финляндии (+4).

Во всех этих странах есть небольшое количество издателей, которые неуклонно внедряют различные стратегии выплат. Они имеют сильную традицию подписки, а речь и относительно малый размер рынка защищают их от иностранной конкуренции.

Много норвежских газет используют гибридную модель paywall (комбинацию ежемесячного предела просмотра страниц и некоторого премиум-контента). Используя эти методы, в декабре 2017 года компания AftenPosten получила 100 тысяч постоянных читателей лишь через два года.

Норвежские издатели даже могут взимать плату за местные новости. Группа компаний "Амідай", которая обслуживает около 60 местных газет и веб-сайтов, в настоящее время имеет 160 тысяч подписчиков, что на 45% больше, чем в прошлом году.

Кажется, не так и много, но, учитывая численность населения, этот показатель был бы эквивалентом издания Trinity Mirror в Великобритании, которое продает 2 миллиона подписок, или 10 миллионам для Gannett в Соединенных Штатах.

В Швеции ведущее издание Dagens Nyheter (DN) имеет более 120 тысяч постоянных подписчиков, средний возраст которых на 20 лет моложе аудиторию печатного продукта. В Финляндии высококачественный поставщик новостей Helsingin Sanomat снова начал наращивать аудиторию после 25 лет ее сокращения - благодаря цифровой версии.

У них есть 230 тысяч постоянных читателей, которые платят за контент, из которых 70 тысяч являются цифровыми абонентами (на 40% больше, чем в прошлом году), а доля общей абонентской базы - почти 400 тысяч. Как отметили аналитики Reuters, непонятно, могут ли условия успеха Северной Европы быть продублированы в других местах, но сейчас все больше издателей по всему миру экспериментируют с данными подходами.

Новостная дискриминация

Рост популярности платной подписки также вызвал опасения относительно двухуровневой системы, где высококачественные новости зарезервированы для тех, кто может себе это позволить.

Именно поэтому некоторые информационные организации предпочитают сохранять доступ к свободной информации, но принимают добровольные взносы.

В Великобритании Guardian одобрил такую стратегию в 2016 году, и с тех пор получил 600 тысяч добровольных взносов, а это десятки миллионов фунтов. Также издание начало собирать деньги за конкретные истории.

Согласно исследованию, относительно небольшое количество читателей действительно пожертвовало деньги новостным организациям - всего 1% в Великобритании и Германии, 2% - в Испании и 3% - в Соединенных Штатах.

Но масштаб такой возможности может быть гораздо большим. В среднем четверть респондентов (22%) говорят, что они могут пожертвовать деньги информационной организации в будущем, если они почувствуют, что она не может покрывать свои расходы другими способами.

Вот еще немного статистики:

Две трети респондентов (68%) или не знают о проблемах медиа индустрии вообще, или уверены, что медиа организации немало зарабатывают на производстве цифровых новостей.

Те, кто знают, что производство цифровых медиа часто убыточное (10% от опрошенных), наиболее склонны к покупке подписки или одноразовых выплат.

А вы готовы платить за действительно качественную журналистику? Напишите, что думаете, в комментариях.