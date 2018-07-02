Адские хостелы

2 июля, 2018, 14:56

Антисанитария, пьяные разборки, постоянный шум и даже стрельба – вот что приходится переживать жителям жилых домов из-за работі так называемых хостелов по соседству. Расследование журналиста программы "Шустрова LIVE" Анны-Евы Мельник.

Большинство жителей дома по улице Кустанайской, 7 имеют статус людей с нарушениями зрения. В свое время квартиры здесь они получили от Всеукраинского общества слепых. Впрочем, с появлением некоего мини-отеля, занимающего почти весь первый этаж жилого дома, жителям пришлось забыть про спокойный сон и уют в собственных домах. Люди уверяют: большинство клиентов заведения – подозрительные лица, которые часто употребляют алкоголь и устраивают бардак.

Спасибо, что живой

Однако, одними бытовыми конфликтами не обходится. Один из соседей, возмущенный таким поведением, осмелился сделать замечание компании парней, за что жестоко поплатился. В это невозможно поверить – в мужчину выпустили три пули в упор. Потом вызывающе добивали ногами с такой силой, что на его лице отпечатались следы от кроссовок. Жена пострадавшего Александра Верещагина убеждена: ее мужа чуть не убили так называемые титушки, работающие на владельца общежития и обеспечивающие "хостелу" так называемое крышевание. Мужчина перенес несколько операций и чудом остался жив: "Владелец хостела приходил в больницу, сказал,что перестарались, должны были только напугать”.

Хостелы и закон

После такого, люди начали обивать пороги всех инстанций. Писали обращения с просьбой помочь в КГГА, поставили в известность участкового инспектора и чуть ли не ежедневно вызывают правоохранителей. Кроме того, проверить работу заведения пыталась и глава Голосеевского района Наталья Бондарь. Но в хостеле банально проигнорировали такой визит, не открыв дверей. Добиться реального закрытия ночлежки – дело не из легких, – рассказывает юрист Денис Писаный. Дело в том, что определение правил работі хостелов в украинском законодательстве отсутствует. Именно этим и пользуются недобросовестные бизнесмены, превращая жизнь своих соседей в ад: ”Нигде нет запрета использования жилого помещения для размещения других лиц. Если они допустили бы комиссию Киевского городского совета или из Голосеевского района. Она зашла и сделала предписание, то они заплатят всего 51 гривню”.

Вместо объяснений угрозы

Временное общежитие, обосновавшееся на улице Кустанайской 7, входит в целую сеть хостелов, которая функционирует в столице – "Хостел 24". В интернете можно найти около 40 адресов их ночлежек. Мы пытались поговорить с администрацией и выяснить наличие разрешительных документов на такую деятельность в жилом доме. Однако, вместо объяснений, услышали угрозы в свой адрес.

– У них дома даже такой чистоты нет, пусть они на себя посмотрят.

– Так пустите нас, мы посмотрим какая у вас там чистота.

– Идите отсюда, пока целы!

Расширение и "крышевание" хостела

Такое наглое отношение владельцев и персонала заведения – не диковинка для местных. Активист Максим Юрьев рассказывает: произвол сомнительных бизнесменов перешел все границы. Полгода назад они устроили настоящий рейдерский захват. Взялись за цокольное помещение и кладовые, которые при строительстве проектировались специально для людей с нарушениями зрения. Никого не спрашивая, псевдохозяева выбили стену из своего общежития в общий подвал, расширив таким образом свою территорию. Как результат площадь хостела увеличилась на 221 квадратный метр. Более того, новые хозяева даже установили сигнализацию и камеру видеонаблюдения. Жители уверяют: их вещи нагло присвоили или выбросили. По словам Юрьева, "смотрящим" за общежитием назначили спортсмена-титушку, бойца без правил Ивана Щербака. Люди знают его по прозвищу "Добрый".

В квартире, где якобы живет этот спортсмен, никто не открыл. Но нам удалось поговорить с ним по телефону. Свою причастность к работе общежития парень отрицает.

А в начале этого месяца жителей многострадального дома, ждал очередной шок. На лестнице люди нашли мертвого тридцатилетнего мужчину. Местные предполагают, что он умер в общежитии, после чего тело просто выбросили на улицу вместе со всеми вещами и документами.

Нелегальный бизнес

Тем временем, мы обратились в Департамент промышленности и развития предпринимательства при КГГА с просьбой разъяснить законность работы таких ночлежек в жилых домах. Ответ руководителей ведомства на наш журналистский запрос доказывает - работа временных ночлежек приравнивается к предпринимательской деятельности и должна быть зарегистрирована в установленном законодательством Украины порядке. Следовательно, это означает, что бизнес является нелегальным и работает в тени. Хотя должен платить налоги,- рассказывает директор "Института города" Александр Сергиенко. Более того, по словам Сергиенко хостел должен функционировать в отдельном здании и иметь собственный выход. Как на Кустанайской, 7 коммунальная собственность превратилась в частную, вместе с прокуратурой пообещали выяснить в Голосеевской районной администрации.

Как грибы после дождя

Между тем, сейчас, почти в каждом многоквартирном доме работают нелегальные общежития. Председатель ОСМД жилого комплекса "Сосновый бор" Елена Гарас жалуется: ликвидировать хостел, расположившийся в одной из квартир на втором этаже не помогли ни заявления в полицию, ни протесты жителей.

На протесты людей владелец не обращает внимания. И даже оформил свою деятельность как предпринимательскую: "На деятельность он открыл себе документы, но эта деятельность противоречит нормам проживания в жилом доме”.

Борітеся – поборете

Оксана Кулишова вспоминает соседство с похожей ночлежкой на столичной улице Щербаковской, как страшный сон. Женщина рассказывает: нежилое помещение эксплуатировали в качестве хостела. В результате весь дом превратился в сплошную свалку, повсюду была плесень, крысы и бесконечные скандалы пьяных квартирантов. После года ожесточенной борьбы с незваными соседями и отписок из государственных учреждений люди начали собирать доказательства: засняли пожар, который устроили постояльцы, антисанитарию и драки. После чего, отправились искать справедливости в суде: "Исковая эта история продолжалась почти год, когда мы их предупредили, что мы судебную тяжбу ведем, они просто собрались и съехали”

Изменения тормозят

Сейчас по всей Украине функционируют тысячи хостелов. Некоторые действительно напоминают европейские. С отдельным входом, хорошим ремонтом, в одном номере не более восьми кроватей и бесплатный wi-fi. Но копеечные ночлежки-притоны, в которых живет до 40 человек – совсем другая история. Два года назад в Киеве полиция провела специальный рейд в подпольных мини-отелях. Однако после составления протокола и предписания, они спокойно продолжают работать. Более того, в Запорожье, в конце прошлого года, в результате пожара в нелегальном хостеле заживо сгорели пять человек. Для того, чтобы очистить многоквартирные дома от нелегалов, необходимо дополнить законодательство всего несколькими статьями, - убежден соавтор изменений в Жилищный кодекс, народный депутат Александр Кодола. По словам парламентария, предлагае иемызменения пока коснутся домов высотой более 16 этажей.

Пока в Украине деятельность хостелов сложно регулируется законодательством, владельцы ночлежек устраивают настоящий беспредел и открыто демонстрируют свою безнаказанность, прибегая даже к бандитизму. Они получают сверхприбыли, истощая и так устаревшие коммуникации домов и издеваясь над людьми, которые боятся за собственную жизнь из-за опасного соседства.