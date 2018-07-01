Загадка гетмана Скоропадского

1 июля, 2018, 09:30

Историки, политики, общественные деятели еще долго будут спорить кем был гетман Павел Скоропадский: украинским патриотом, русским великодержавником или просто амбициозным власть имущим

100 лет назад в эти летние дни в Украине произошло несколько, на первый взгляд, малозаметных событий, которые, однако, касались формирующих государство изменений в сферах судоустройства, гражданства, образования.

1 июля 1918 года был заложен университет в Каменце-Подольском. 2 июля гетман Павел Скоропадский подписал закон о гражданстве Украинского Государства. 8 июля гетманом был подписан закон о Государственном сенате, ставшем высшим судебным органом страны. Гетман Скоропадский руководил Украиной только 7,5 месяца, но за это время успел сделать много державосозидающих шагов. Эспрессо предлагает вспомнить, чем запомнился гетман современникам и потомкам.

На немецких штыках

Фигуру гетмана Скоропадского не часто вспоминают в отечественной прессе. Возможно, просто не знают, что о нем сказать. Слишком противоречивая по своим взглядам фигура, о его решениях можно написать совершенно разные по содержанию книги и статьи.

Скоропадский пришел к власти 29 апреля 1918 года. Формально провозгласил его гетманом съезд украинских хлеборобов. Фактически гетман опирался на поддержку немецких и австро-венгерских сил, занимавших украинскую территорию по условиям Брестского мирного договора.

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Немецким генералам тогда надоела социалистическая Центральная Рада, которая к тому же не успела наладить эффективное государственное управление. Возможно поэтому они сделали свой выбор в пользу бывшего царского генерала, который был консерватором по взглядам и имел неплохие связи в России.

Скоропадский и его окружение держались благодаря немецкой поддержке, но она не была долгой. Осенью 1918 года в Германии и Австро-Венгрии начались революции, пала власть кайзера и императора, после чего армии этих двух стран начали бежать из Украины. Бывшие деятели Центральной Рады увидев это подняли в ноябре 1918 года селянское восстание, которое в декабре привело к свержению власти гетмана.

Технократы 1918 года

Не все бюрократы гетмана были украинскими патриотами, но они системно относились к управлению государством. Если бы его правительство работало сегодня, оно бы могло получить определение технократического. Гетман основал многие государственные институции и один только перечень его шагов может быть отдельной статьей.

В частности, в 1918 году были основаны украинские университеты в Киеве и Каменце-Подольском, государственный архив, Национальная галерея искусств, Исторический музей, Национальная библиотека, Театр драмы и оперы, Государственная Капелла, Симфонический оркестр.

27 ноября 1918 года, в последние недели своего правления, гетман основал Украинскую академию наук, которую возглавил Владимир Вернадский.

Интересно, что летом 1918 года была образована Украинская автокефальная православная церковь во главе с митрополитом Липкивским. Сейчас в Украине идет сложная борьба с влиянием московского патриархата, поэтому можно и в этом вопросе провести определенные аналогии с событиями 1918 года.

Гетманом было издано 500 законодательных актов; разработана реформа судебной системы, земского самоуправления. Создана система наград Украинского Государства.

Скоропадский был сторонником пребывания Крыма в составе Украины. С этой целью он вел переговоры с белогвардейским правительством, захватившим власть на полуострове. Когда политические шаги не принесли успеха, в середине августа 1918 года Совет министров Украинского Государства ввел экономическую блокаду полуострова. Было прекращено железнодорожное и морское сообщение, торговые операции, почтовая связь и тому подобное.

Во время визита в Германию в первой половине сентября Скоропадский фактически получил согласие немцев на включение Крыма в состав Украинского Государства. Однако политическая неопределенность последних месяцев правления гетмана привела к тому, что крымский вопрос остался открытым.

Патриот или предатель?

В целом, период правления гетмана Скоропадского воспринимается как короткая эпоха спокойствия и стабильности на фоне бурных событий 1917-1921 годов. Хотя трудно определить было ли это результатом действий самого гетмана или влияние оказывало присутствие немецких войск. Так, за восемь месяцев его правления в Украине почти не было еврейских погромов, имевших место до прихода гетмана к власти и возобновившихся после его свержения.

В течение последних недель своего правления гетман начал менять политический курс. От планов построения Украинского Государства он перешел к идее федерации с небольшевистской Россией. Что же, слово "федерация" тогда было модным. Некоторые активисты Центральной Рады мечтали о построении социалистической федерации с Россией, или даже о широком объединение большего количества стран.

События осени 1918 года развивались очень быстро. Поэтому сейчас сложно оценить и понять, что именно планировал гетман. Можно предположить, что еще долгое время историки, политики, общественные деятели будут спорить по поводу того, кем был гетман Скоропадский: украинским патриотом, русским великодержавником или просто амбициозным власть имущим, который руководствовался исключительно конъюнктурными соображениями.

Возможно, что на последние политические заявления гетмана повлияла потеря немецкой политической и военной поддержки. Из-за революций немцам и австрийцам было не до Украины.

Возможно, гетман учитывал и усиление русских белогвардейцев, которые в конце 1918-го стали более опасными чем весной того же года. В любом случае, несмотря на свои амбициозные заявления и созидательные шаги Скоропадский вошел в историю украинской революции как политик-неудачник. Он не сумел удержать власть и затем в эмиграции не имел существенного влияния на формирование антисоветской диаспоры.