Комедия от Дзидзьо, Шевченко-самурай и сериал "Киборги". Кто примет участие в конкурсе патриотического кино

30 июня, 2018, 13:00

На сайте Минкульта появился список заявок, которые производители кино подали на конкурсный отбор для получения государственного финансирования. Сам конкурс должен состояться в июле, и автор этих строк ждет на него с волнением. Поскольку сюжеты интригуют невероятно

Наконец у нас появилась возможность узнать, что же такое - это патриотическое кино от Минкульта. Бурные обсуждения этой инициативы продолжаются уже несколько месяцев, и одна из главных интриг - что же именно называть патриотическими сюжетами. Потому что у киносообщества сразу была ироническая реакция - мол, опять про гетманов и князей будем смотреть.

Но нет.

Ведомство выложило сканы заявок, а там, к сожалению, не указано самое главное - про что именно планируют снимать. Над многими названиями висит тайна. К примеру, "Ау", "Ваш Василий", "Жизнь Антона" - ни кто такой Василий, ни личность Антона пока не известны. Поэтому расскажу вам о самых интересных проектах, сюжеты которых хоть и примерно, но известны.

Сериалы

Так, вскоре мы будем смотреть украиноязычные телесериалы на патриотическую тематику. Против финансирования телепродукта была значительная часть кинематографистов, но министр культуры объяснил, что мера эта необходима, так как есть жалобы, что отечественное телевидение до сих пор переполнено сомнительной продукцией. А хочется смотреть что-то о себе и обязательно на украинском.

Среди заявок - сразу несколько сериальных вариантов лент, которые недавно были в прокате.

"Гнездо Горлицы"

Лента Тараса Ткаченко с Риммой Зюбиной в главной роли. Речь идет о женщине, которая едет в Италию на заработки, хотя считает это унизительным. На телевидении продюсеры хотят показать 4-серийный вариант этой истории. Подали они его, кстати, как просветительский, что уже наталкивает на размышления. Замечу, что проекты с такой маркировкой могут претендовать на 100% финансирования.

"Червоный"

Авторы решили сделать целых 12 эпизодов по 45 минут. Напомню, лента "Червоный" Зазы Буадзе по роману и сценарию Андрея Кокотюхи вышла в прокат в конце прошлого лета. Это рассказ об украинских националистах в ГУЛАГе, Червоный - псевдо их лидера. Тут два вопроса. Одноименная книга Кокотюхи состоит из трех частей, а в фильме была показана лишь одна из них. Следовательно, имела место весьма предсказуема вялая динамика и отсутствие событий.

Такая же история возникала с экранизацией последних частей "Гарри Поттера" и "Голодных игр". И там, и там по одной книге сняли два фильма, разделив историю. Поэтому она получилась более растянутой и бедной на перипетии. В случае с "Червоным" надо думать еще дальше - что же будет с целыми 12 эпизодам?

И вопрос номер два - на конкурс подали еще и полнометражку о Червоном, - речь идет о приквеле истории, которая была в прокате. Дело в том, что первый фильм не был слишком успешным, а практика развитых кинематографий нам показывает, что деньги на второй проект даются тогда, когда первый оказался молодцом.

"Киборги", просвещение и развлечение

Здесь совсем другая история. Лента Ахтема Сеитаблаева стала одной из наиболее успешных в отечественном прокате. В, так сказать, золотой кинофонд "Киборги" войдут вряд ли, но можно смело прогнозировать, что высокие рейтинги у сериала будут непременно. Авторы планируют сделать 4 серии.

Сразу несколько групп хотят делать учебные сериалы об украинском языке - "Мова кольорова", "Говорим по-украински" и "Приключения языка". Последний собирается снимать Виктор Андриенко, известный нам по "Шоу Долгоносиков", "Ивану Силе" и "Никите Кожемяке".

Один из самых интересных украинских комедийных режиссеров Павел Остриков планирует снимать 12 эпизодов о казаках. Чтобы понять, что героческим пафосом там, очевидно, и не повеет, посмотрите одну из его прошлых работ.

"Кайдашева сім'я XXI" - одна из интриг. Как уже было сказано, на сайте министерства о сюжетах проектов речь не идет, поэтому можно лишь догадываться, что все 12 эпизодов не будут прямой экранизацией произведения Нечуя-Левицкого. Возможно, авторы перенесут события в наши дни. Кстати, сценаристом на проекте является Наталья Ворожбит, а это имя уже дает шансы на хороший результат.

Еще среди сериалов - мелодрама "Вызов №5", документалка "Тайны великих украинцев", детективный триллер "Принцип наслаждения" (подозреваю, что эротический), детектив "Мишень Антихриста", остросюжетный детектив "Полицейская академия" и второй сезон "Центральной больницы".

Неожиданности-сенсации-интриги

"DZIDZIO: Первый раз"

Михаил Хома, после своего актерского успеха, не собирается сидеть сложа руки. На "патриотическое кино" он пошел еще и как режиссер. Кто не в курсе - не спешите закатывать глаза. Кино он снимает уже давно и довольно успешно. Речь идет о мини-фильмах, которые он уже несколько лет выкладывает на свой канал в Ютубе.

"11 детей из Моршина"

фото - фейсбук-страница "11 детей из Моршина"

Если уж взялись за комедии - продолжаем. Аркадий Непиталюк, после своих "Припутнів", взялся за историю о детях из курортного городка, которые замышляют какую-то грандиозную аферу. Ранее сообщалось, что одну из ролей сыграет эксцентричный бизнесмен Гарик Корогодский.

"Петрик"

Петя Пяточкин. Возвращение. Если проект пройдет конкурс, то герой будет совсем не таким, как в далеком 1984. Другой режиссер - другие правила. Хотя сценарий писала и сама Наталия Гузеева, "мама" не только Пяточкина и его слоников, но и "Капитошки". Уверена, что большинство людей не захотят смотреть на обновленного персонажа. Но справедливо будет написать, что даже культовым персонажам приходится проходить ребрендинг - взгляните хотя бы на обновленные "Утиные истории".

"Роксолана"

фото - сайт film.ua

Легендарный украинский сериал - есть. Популярный турецкий сериал - тоже есть. Мультика - нет. Поэтому авторы "Похищенной принцессы", которая совсем недавно была в прокате, придут на конкурс с анимационным полным метром о величественной жене Сулеймана Великолепного.

"140 децибел тишины"

фото - сайт starylev.com.ua

Не мультик, но тоже для детей или подростков. Это экранизация одноименной книги Андрея Бачинского, которая в 2015 году получила "Детскую книгу года ВВС". Мальчик Сережа вместе с родителями и сестрой попадает в автомобильную аварию и единственный остается живым. Он теряет не только родных, но и слух, поэтому на карьере музыканта можно ставить крест. Более того, герой попадает в детский дом, в котором придется столкнуться как с добром, так и наоборот.

"Феликс Австрия"

фото - сайт film.ua

Несколько лет назад одноименная книга Софии Андрухович стала настоящим событием на нашем книжном рынке. Это рассказ о довольно интересной дружбе двух героинь - состоятельной барышни и ее служанки. Проект запланирован уже давно, поэтому на нескольких профессиональных событиях авторы успели рассказать о своих планах. К примеру, что кино будет чем-то похоже на "Амели" Жана-Пьера Жене.

"Номера"

Олег Сенцов написал эту пьесу еще до своего заключения. Впрочем, тема тоталитаризма интересовала его еще тогда. В "Номерах"он описал группу людей, которые живут по довольно абсурдным правилам и превращают свою жизнь во что-то совершенно безрадостное. На недавней читке пьесы в "Центре Курбаса" я услышала, как ее сравнивали с романом "1984" Джорджа Оруэлла. Антиутопий в украинском кино, кажется, еще не было.

"Гуцульский вестерн"

Историю с таким названием на "патриоткино" подали всем нам известные люди с "Кино Квартала". Что это будет, пока понять трудно. Знаем лишь жанр -и это не комедия, а историческая драма. Режиссер - американец из Лос-Анджелеса.

"Максим Оса"

Это один из долгостроев украинского кино. Честно говоря, я с тех пор, как увидела трейлер, внесла ленту в список самых ожидаемых. Но производство зашло в глухой угол еще несколько лет назад. А тут появился вот такой шанс выбить еще немного финансирования. Честно говоря, история знает много случаев таких съемок с перерывами, и часто ничего хорошего из этого не получалось. Но главный герой настолько симпатичен, что хочется дать ему шанс. Это казак, который возвращается из долгого путешествия в родные края и узнает о собственной смерти. В трейлере он веселый, ироничный и предлагает всем врагам "поцеловать его в задницу".

"Тарас Шевченко: первый самурай"

фото - фейсбук-страница Yura Minzianoff

Можно только догадываться, что авторы сделают с нашим великим Кобзарем. О сюжете, повторюсь, мы пока ничего не знаем. Но название многообещающее. Впрочем, выдумывать альтернативную реальность для выдающихся людей - это часто практикуемый прием в кинематографе, который может стать действительно интересным. Наконец, Тарас Григорьевич в современной маскультуре уже бывал и хипстером, и рокером, и комиксовым персонажем.

Байопики

На конкурс патриотического кино довольно предсказуемо отправились съемочные группы с биографиями известных людей. Это как документалистика, так и игровые ленты. Среди них такие: "Князь Владимир: между памятью и похвалой", "Мистер Вертолет" (об Игоре Сикорском), "Щедрик" (вероятно, о Николае Леонтовиче), "Сковорода", "Амосов", "Анна Киевская, королева Франции" и "Освободительное движение Украины, или Настоящие бандеровцы".

Это, конечно, лишь небольшая часть из того, что отечественные кинематографисты принесли на конкурс патриотического кино. Защищать свои проекты они будут в июле, если ведомство не перенесет питчинг на более позднее время.