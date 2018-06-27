Иранская альтернатива: между Сирией и Венесуэлой

27 июня, 2018, 16:40

Юрий Костюченко

С тех пор, как в декабре 2017 года Иран всколыхнула мощная волна протестов, в этой стране не было ни одного дня, когда не происходило бы демонстрации, забастовки, акции протеста, столкновений с правоохранителями или иных беспорядков

Причины для протестов были разнообразные - этнические, религиозные, экономические, но все они быстро превращались в политические, особенно на фоне репрессивной реакции правительства.

В течение последних трех-четырех месяцев настолько жестоких и массовых беспорядков, как в январе-марте 2018, уже не было, и у внешнего наблюдателя могло сложиться ошибочное впечатление, что властям удалось взять ситуацию под контроль. Впрочем, главная проблема, которая и заставила людей выйти на улицы, оставалась нерешенной, так и об окончании протестов, и о стабилизации власти говорить было рано.

Проблема заключается в неспособности власти решать социально-экономические проблемы, которые она создает в погоне за собственными внешнеполитическими амбициями. Социальное измерение протестов определяется большим разочарованием всех слоев населением, тем, что их надежды на улучшение жизни после отмены западных санкций не оправдались. Наоборот, ресурсы, которые страна получила от свободной торговли, были направлены на зарубежные военные авантюры, а население еще больше погрязло в нищете.

Сегодня около 30 млн иранцев живут за чертой бедности, средний уровень безработицы в стране составляет около 12%, при этом безработных среди выпускников высших учебных заведений - 42%, а в целом среди молодежи - 28%. Значительная безработица, низкая зарплата, высокие цены и значительный уровень задолженности государства перед предприятиями, а предприятий перед рабочими, обуславливает высокую миграцию.

Решению экономических проблем также мешает высокая инфляция, которая составляет в среднем около 20% в год. Война есть затратным делом. А Иран сегодня ведет несколько непонятных народу иностранных военных кампаний: в Ираке, в Сирии и Йемене. Также иранские власти поддерживает вооруженные формирования из афганских, пакистанских и ливанских наемников.

Такая политика не могла не отразиться на экономическом положении: в конце апреля произошло очередное критическое удешевление иранского риала - официальный курс снизился с 37,5 до почти 42 тысяч риалов за доллар. А к середине июня этого года официальный курс достиг почти 43 тысяч. Впрочем, купить валюту по официальному курсу почти невозможно, а на черном рынке курс достиг уже более 100 000 риалов за американский доллар.

Именно поэтому люди вышли в очередной раз на улицы с экономическими и политическими требованиями: прекратить поддержку иностранных вооруженных группировок и войн и обратить внимание на внутренние политические и экономические проблемы. Кроме Тегерана, демонстрации прошли в городах Табриз, Керманшах, Решт, Казвин, Шираз, Исфахан и Арак. Впервые за 40 лет был закрыт Большой Тегеранский базар. Вспыхнули драки с полицией и силами безопасности, загорелись мусорные контейнеры и автомобили, зазвучали лозунги "Смерть Палестине", "Смерть России", "Вон из Сирии", "Смерть диктатуре".

Впервые за 40 лет закрыт Большой базар в Тегеране с надписью "Я устал от высоких цен и инфляции". IranHrm

Проблема, которая стоит перед правительством, является многокомпонентной и сверхсложной: отвести страну от экономической и социальной пропасти, подавить протесты и сохранить существующую систему власти, политический режим и курс. Эти цели во многом если не прямо противоречат, то существенно не совпадают друг с другом.

Сохранение политического курса не только разрушает слабую экономику бесконечными зарубежными войнами, но и противоречит текущей политической реальности, сложившейся после отказа президента США Дональда Трампа поддерживать ядерную сделку. Иранский бизнес оказался в ситуации, когда сбыт нефти ограничивают НЕ санкции, а отсутствие клиентов. Это требует разработки альтернативной экономической стратегии, и отказа от курса, которой президент Ирана Рухани и его команда считали своим главным политическим достижением.

Попытки поиска такой альтернативной стратегии были осуществлены на закрытом заседании парламента в воскресенье 24 июня, в присутствии шести министров и первого заместителя Рухина Ешака Джаганхири. Все, что мог предложить Джаганхири, это реорганизация некоторых министерств и напугать собравшихся неизбежными перспективами закрытия многих предприятий в ближайшее время. На этом заседании, по сообщениям местных источников, девять влиятельных членов парламента призвали Рухани кардинально пересмотреть курс или уйти в отставку.

Одновременно в Тегеране состоялось заседание Торгово-промышленной палаты, на котором бизнесмены обсудили рост кризисных явлений в условиях американских санкций. Выступление министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, которой обещал "хорошие новости вскоре", было холодно воспринято представителями бизнеса. Бизнесмен Али-Реза Кассеми предупредил, что в ближайшие 5 месяцев безработица неизбежно увеличится с 12,5% до 15%, и страна теряет около тысячи рабочих мест ежедневно. В свою очередь, Реза Пайдар считает, что вскоре избыток нефти составит 700 000 баррелей при неблагоприятной конъюнктуре рынка, что может привести к крайне негативным последствиям для экономики. Бизнесмены предупредили, что поддержка Национальным банком более 1400 фиктивных компаний, которые якобы осуществляют экспортно-импортные операции, а на самом деле спекулируют валютой, является путем к разрушению национальной экономики и показателем коррупции.

Все это происходит на фоне масштабных протестов во многих городах, сопровождающихся столкновениями с правоохранителями, насилием, многочисленными задержаниями и арестами.

Столкновение протестующих с полицией в Тегеране на исторической улице Лалех-Зар 26 июня. IranHrm

Уличные протесты и политическое давление усиливают и приумножают призывы к отставке Рухани и формирование нового переходного правительства; даже звучат мнения о военном правительстве. Вряд ли сама по себе идея отставки правительства способна спасти или даже стабилизировать ситуацию, потому что к кризису привели вовсе не действия Рухани, а руководство клерикалов и исламской милиции. Итак, кризис будет углубляться в любом случае, и улицы иранских городов все чаще будут превращаться в поле битвы народа с властью.

IranHrm

Когда мы наблюдали за начальным этапом протестов в Иране, мы готовы были повторять тезис иранских властей, который она использовала, чтобы снизить напряжение противостояния: Иран может пойти путем Сирии. Сегодня, несмотря на развертывание мощного социально-экономического кризиса, можно начинать выражать опасения, что Ирану грозит путь Венесуэлы. Об этом предупреждает иранский экономист Садек Зиба-Калам. "Мы можем стать следующей Венесуэлой, такой же стиль экономической несостоятельности готов привести к аналогичным результатам", - говорит он.

Эта ужасная альтернатива является ценой, которую приходится платить нациям за неспособность коррумпированной догматической власти предвидеть последствия своих политических авантюр и решать внутренние проблемы.