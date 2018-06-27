Виталий Портников: Болтон оказался между двух огней

27 июня, 2018, 13:31

Портников Виталий

И в Вашингтоне, и в Москве уверены, что оппонент все понимает - только притворяется, что не видит реальности

Приезд в российскую столицу советника президента США Джона Болтона стал одной из главных мировых новостей. Именно от переговоров, которые проведёт в Москве один из самых авторитетных и жестких американских дипломатов, зависит то, состоится ли встреча президентов США и России и какой она будет.

Уже тот факт, что подготовкой возможной встречи занимается именно советник президента США по национальной безопасности, а не государственный департамент, показывает, какое значение возможной встрече с Путиным уделяют в Белом доме. И это не удивительно. Нормализация отношений с Россией была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. А Трамп старается выглядеть политиком, который выполняет свои обещания. Тем более до промежуточных выборов в конгресс, итоги которых будут определяющими и для его президентства, и для политических перспектив его сторонников в Республиканской партии. Образ Трампа - политика, который исполняет обещания - им просто необходим.

Другой вопрос - что стороны вкладывают в само понятие нормализации отношений. Американской стороне важно разрешение кризисов, которые стали причиной российско-американской конфронтации. Кремль должен дать гарантии невмешательства в выборы в Соединенных Штатах, продемонстрировать готовность найти общие инструменты для решения кризисов в Украине и Сирии, согласиться с необходимостью дальнейшего ядерного разоружения.

У Кремля совершенно другое представление о нормализации. В сознании Путина Россия - осажденная крепость, а США вторгаются в сферу ее жизненных интересов, пытаются "оторвать" Украину от России, подорвать режим последнего российского союзника на Ближнем Востоке, разрушить российскую экономику и подорвать позиции режима с помощью экономических санкций. В сознании Путина США просто должны оставить Россию в покое, в этом и состоит компромисс. И когда Кремль больше не будет ощущать угроз и вмешательства со стороны Белого дома, можно будет начинать новый диалог.

Эти позиции диаметрально противоположны. При этом стороны не верят, что оппонент действительно придерживается своей позиции. И в Вашингтоне, и в Москве уверены, что оппонент все понимает - только притворяется, что не видит реальности. И стоит только признать реальность, как компромисс найдётся сам собой. Именно поэтому диалог Джона Болтона и Сергея Лаврова будет диалогом глухих. И даже встреча с Путиным Болтону не поможет.

Но, с другой стороны, Болтону нужно выполнить задание своего честолюбивого шефа. Трампу нужна встреча с Путиным и нужен результат. А Путину достаточно просто встретиться с американским коллегой, это будет признание его собственной роли. При этом Путин прекрасно понимает, зачем американскому президенту встреча сейчас.

Поэтому Болтон оказался между двух огней. Он не может добиться от Кремля нужного Трампу результата и не может оставить американского президента без встречи с российским коллегой. Поэтому Болтону необходимо будет найти в Москве хотя бы какую-то возможность для демонстрации того, что российско-американский диалог сдвинулся с мертвой точки. Вопрос - где находятся "красные линии" американских интересов и принципов, через которые советник Трампа не может перейти в этом поиске.