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Виталий Портников: власти Молдовы выстрелили себе в ногу

Массовые народные протесты в центре Кишинева напомнили, что на постсоветском пространстве судебные инстанции до сих пор используются для "коррективы" народного волеизъявления - тогда, когда это не получается сделать у избирательных комиссий.

Протесты связаны с недавней отменой Апелляционной палатой выборов мэра молдавской столицы Кишинева. На выборах победил кандидат от непарламентский оппозиции Андрей Нэстасе, которому удалось обойти кандидата от партии президента-социалиста Игоря Додона Иона Чебана. Именно Чебан подал в суд на Нестасе, обвинив его в участии в предвыборной кампании иностранцев и в призыве идти на выборы в день голосования.

Оба эти иски были отклонены в суде. Однако Апелляционная Палата решила иначе. Она признала, что призыв участвовать в выборах в день голосования - это агитация. Причём обвинила в этом не только Нестасе, но и Чебана, который опубликовал аналогичный призыв в социальных сетях. При этом оба кандидата не призывали голосовать за себя, они лишь напоминали о важности участия в выборах. Однако этого оказалось достаточно. И теперь - если Высшая судебная палата согласится с доводами Апелляционной Палаты - итоги выборов могут быть отменены, а кандидаты-нарушители к участию в новых выборах не допущены.

Непарламентская оппозиция считает, что в судебном решении виновен не кандидат-социалист, а олигарх Влад Плахотнюк, который является фактическим руководителем страны и лидером правящей Демократической партии. Услугами партии президента просто воспользовались - и уже не в первый раз. Возможно, президенту Додону пообещали, что в результате иска мэром Кишинева станет его соратник. А потом избавились от обоих претендентов.

Никакого политического смысла в этом решении нет. Мэр Кишинева должен был бы оставаться в должности всего год, потом прошли бы очередные выборы. (Эти выборы связаны со скандалом вокруг предыдущего руководителя столицы Дорина Киртоакэ). Более того, позволить Нестасе поруководить столицей до парламентских выборов - это отнюдь не подарок. Добиться решительных изменений новый мэр все равно не успел бы, зато избиратели бы убедились, что волшебников в Молдове нет. А это помогло бы и Плахотнюку, и Додону.

Вместо этого был спровоцирован массовый протест, когда тысячи граждан вышли на улицы столицы в уверенности, что их голос был украден коррумпированным судом. Ситуация напоминает то, что происходило в Украине в 2004 году - с той только разницей, что сам результат выборов не сфальсифицирован и его пытаются изменить с помощью судебных инстанций. Разъяснения судей не вызывают никакого доверия - потому что любой здравомыслящий человек понимает, что призыв участвовать в выборах в социальной сети не может восприниматься как агитация за конкретного кандидата. Тем более комично выглядит ситуация, когда иск против оппонента подавал кандидат, который сам выступал с аналогичным призывом.

В результате молдавская власть сама выстрелила себе в ногу - в лучших постсоветских традициях. Для внепарламентской оппозиции бессрочный народный протест может стать не только защитой результатов выборов, но и удачным стартом парламентской предвыборной кампании. А вот демократы и социалисты рискуют потерять Кишинев - центр молдавских выборов, самый большой город страны.

Владу Плахотнюку и Игорю Додону может помочь только здравый смысл и еще Высшая судебная палата - если она отменит решение Апелляционной Палаты. Тогда властям можно будет говорить о победе демократии и удивляться реакции оппозиции - им мало кто поверит, но то, что еще осталось у них от репутации, они спасут. Впрочем, и в этом случае оппозиционеры уже не проиграют: большинство молдаван будет уверено, что Высшая судебная палата не смогла противостоять народному протесту.

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