25 июня, 2018, 19:22

Джазовый драйв от Parov Stelar, борьба фанатов за розы от Hurts и проблемы с оплатой: чем запомнился журналистам Еспресо.TV первый киевский фестиваль BeLive

Фестивальный сезон в этом году открывает не Atlas Weekend, а новый фест - BeLive, который прошел на НСК "Олимпийский" в центре Киева.

Мы с фотографом Владимиром приехали к стадиону, чтобы начать фестивальное лето. Подходим к кассам, стоящим рядом со входом. Их довольно много, и открыты всего несколько. На кассе получаем специальные браслеты.

С ними мы идем на вход, но нас не пускают: волонтеры сообщают, что ждать еще часа два. После кофе-брейка мы все-таки заходим и сразу попадаем под радужную арку из лент. Настроение фестивалить появляется сразу, ведь слева уже звучит группа "Тулим".

Пока она качает несколько человек возле сцены, мы идем на запах. На фудкортах предлагают все: он пиццы до алкогольного мороженого.

"Молодой человек, подходите, зделаю шяурьмэ. Магу зделать острый", - кричит из-за прилавка колоритный мужчина.

Не согласиться невозможно, и поэтому уже через несколько минут у нас в руках две огромных шаурмы. И оплатить их было не так просто: расчет здесь только картой Visa. На счастье, у одного из нас она таки нашлась.

В противном случае вы или забываете о еде, или открываете карточку в "Ощадбанке" или "ПриватБанке". Если вы не клиент одного из них, можно открыть рrepaid-карту и на месте сразу ее пополнить.

Найти тень, чтобы насладиться шаурмой - это тоже трудная задача. Столы стоят под палящим солнцем, поэтому есть надо со скоростью света, чтобы не "расплавиться" от жары.

У фудкортов стоит еще один - с алкоголем. Взяв два холодных коктейля, мы возвращаемся к сцене My Music Stage уже на выступление The Very Jerry. Из-за жары под сценой и дальше только четверо-пятеро людей.

Нас спасает громкая музыка, которая несется с Main Stage - электронный сет от Funkerman. Приходится дважды обойти весь "Олимпийский", чтобы, наконец, найти вход в чашу НСК.

Все потому, что на территории нет указателей, и спасти может только карта на входе или онлайн-карта в соцсетях.

Кажется, мы напрасно торопились: перед сценой стоит всего несколько десятков лениво и почти незаметно подтанцовывающих под музыку Funckerman людей.

"Ох, кажется, мы можем обидеть Jamiroquai", - переживает фотограф.

С сидром в руках, который продают прямо возле сцены, мы ждем появление Jamiroquai. Концерт задерживается более чем на 30 минут. Тем временем к сцене подтягиваются люди, и большинство из них точно знает, кто такие Jamiroquai: это написано прямо на их спинах.

Еще немного ожидания - и легенда джаз-фанка Дже Кей выходит на сцену! Как и обещал, в станной шапке, а еще - в спортивном худи и простых джинсах.

Группа расшевелила стадион сразу, начав с песни Shake It On. Вместе с ними группа вспоминает свои самые известные хиты - Cosmic Girl и Superfresh (нет, Virtual Insanity не было).

Неожиданно Джей Кей сходит со сцены. Спуститься ему помогают несколько охранников, ведь у солиста проблемы со спиной. Он протянул руку, чтобы поздороваться со всеми. Самые активные аж переваливаются через ограждение, чтобы коснуться руки солиста. Мне везет: таки цепляю своей левой рукой Джея.

"Схватила бога за бороду", - со вздохом говорит за спиной незнакомец.

На десерт Jamiroquai оставили Love Foolosophy. Разгоряченные зрители вызывают группу на бис, топоча ногами и хлопая. Все же группа решает оставить интригу и повторно к толпе не выходит.

Второй день фестиваля начинается с парящей погоды и безумной жары. Спрятаться от них трудно, ведь на стадионе нет ни палаток, ни деревьев, поэтому мы с фотографом решаем прийти позже.

Как только ступаем за "порог" BeLive, солнце сменяется дождем. Все это создает идеальные условия для того, чтобы слушать британцев Everything Everything. Неидеальными они оказались лишь для тех, кто совсем был не готов к такой погоде.

Мы же надели дождевики и уже готовы слушать голос Джонатана Гиггса. Уже с первой песни A Fever Dream певец в оранжевом тренче погружает в свою музыку: кто-то танцует в ритме дождя и трека, кто-то ловит капли, а кто-то - неподвижно слушает с закрытыми глазами.

Но уже через несколько минут Гиггс неожиданно срывает публику ритмичными Cough Cough и Regret. В конце он сбрасывает обороты и возвращает нас в состояние невесомости. No Reptiles окончательно заставляет закрыть глаза и погрузиться в другие миры.

Дождь не перестает лить. Несмотря на это, Hurts выходят на сцену и сразу срывает бешеные аплодисменты. Группа здесь не впервые.

Свой концерт британцы начинают с Disire, и мы вместе со зрителями подпеваем Адаму и Тео. Вместе поем с ними и другие хитовые песни - Sunday, Silver Lining, Miracle и Sandman. Под лирические песни Тео дарит розы зрителям, швыряя их прямо со сцены. За цветы от британцев случаются даже небольшие бои. К счастью, без травм.

"So take a look around, it's so magnificent!" - поют Hurts.

И действительно удивительно: публика включила фонарики, и стадион превратился в звездное небо.

Конечно, Тео с Адамом не оставляют зрителей без своих величайших хитов - Wonderful Life и Stay. Публика так просто не отпускает ребят, поэтому те выходят петь на бис.

Третий день BeLive хоть и пришелся на холодную погоду, но это не помешало прийти и развлечься. На территории фестиваля не изменилось ничего. Только на фудкортах холодные напитки заменили горячими.

Мы покупаем чай и идем к главной сцене, где уже пытается согреть публику группа Honne.

"It's so good to be here first time", – признается солист группы.

Они начинают с одной из последних песен Love Me / Love Me Not. Не забывает Honne и о хорошо известных All In The Value и Good Together. Мы же с Вовой стоим подальше от сцены. То дождь, то слишком спокойный и несвойственен предыдущим дням темп, Honne нас не согревает.

Поэтому мы ждем зажигательных Parov Stelar и наблюдаем за толпой, которая из-за холода не так уж и велика.

Австрийская группа Parov Stelar начинает концерт с опозданием - в 22:00. И с первой песней они "взрывают" публику: все танцуют, несмотря на дождь и небольшие лужи на покрытии стадиона.

Вокалистка признается, что группа скучал за Украиной и рада ей при любой погоде. Ливень становится сильнее, но это усиливает атмосферу.

"Then lets ride, Yeah gonna ride, Lets right...all night", - призывают танцевать всю ночь Parov Stelar.

Трубачи, зажигательная вокалистка и электронная музыка заставляют всех танцевать как в последний раз. И пусть на улице 14 градусов по Цельсию, чай уже не нужен: Parov Stelar развели настоящий музыкальный костер.

Фото: Владимир Гуцул для Еспресо.TV