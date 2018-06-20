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Виталий Портников: Путин тянет время с Сенцовым


фото: REUTERS
Путин постарается использовать чемпионат в полной мере, раз уж ему дали возможность провести соревнования

Украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой в очередной раз не дали встретиться с Олегом Сенцовым. Даже по скайп-связи, не то что в режиме свидания.

Но я не удивлён этому. Это не срыв договоренностей, не попытки Кремля получить какие-то новые условия для посещения своим уполномоченным граждан России. Денисова права: это просто затягивание времени.

Для Путина сейчас самое главное - это чемпионат мира по футболу. Мы по собственному опыту знаем - это мощное имиджевое мероприятие, которое на время заставляет людей забыть о проблемах и разногласиях. И Путин постарается использовать чемпионат в полной мере, раз уж ему дали возможность провести соревнования.

Голодовка Сенцова - одно из событий, которое мешает Путину. Мешает прежде всего с имиджевой точки зрения. Идёт чемпионат, а к Путину все время обращаются с просьбой помиловать украинского режиссера. В том числе и собственные деятели культуры, и мировые.

Путину важно не просто не допустить смерти Сенцова во время чемпионата. Ему важно продемонстрировать максимальную конструктивность - но в то же время ничего не предпринимать. Вот почему генерал Москалькова, которая неуклюже играет в путинской камарилье роль уполномоченного по правам человека, получила задание имитировать переговорный процесс с Денисовой. Практически - все как с Донбассом, "нормандским форматом", Минском. Переговоры идут - кто-то созванивается, разговаривает, договаривается. Даже президенты! Но ничего не происходит.

Украинское руководство не может от процесса переговоров уклониться - тогда его обвинят в равнодушии к судьбе Сенцова и других украинских заложников. Но и повлиять на процесс переговоров оно тоже не может. Не может просто потому, что нам с вами не безразлична судьба Сенцова и других украинских граждан, а россиянам на своих наплевать.

Москалькову, конечно, можно не пускать к российским диверсантам - но только они ее совершенно не интересуют. У неё совершенно другая задача - имитация переговоров. И она с этой задачей справляется. И постарается справляться до финального матча чемпионата, после которого Путин окончательно утратит интерес к ситуации и у него будут развязаны руки для новых провокаций.

Именно поэтому Сенцов находится в смертельной опасности. Для Путина он - просто объект для очередного обмана общественности, а не человек, который может умереть в российском концлагере. 

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