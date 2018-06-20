Летнее Солнцестояние – день силы и магии. Интересные приметы и ритуалы для счастья

20 июня, 2018, 20:49

Татьяна Зинченко

Праздновать Ивана Купала, искать цвет папоротника или гадать? Как наши предки проводили самый длинный в году день и самую короткую в году ночь

21 июня Солнце окажется в самой высокой своей точке - зените - и это будет День летнего солнцестояния - самый длинный в году день и самая короткая ночь.

Аж 17 часов и 33 минуты самая большая небесная звезда будет в этот день на небе, а ночь на широте Киева с 21 на 22 июня будет длится 7 часов 46 минут, к северу сокращаясь, а к югу возрастая.

Следовательно, Солнце останавливается, несколько дней будет держаться на месте (отсюда и название "солнцестояние") и уже подниматься выше этим летом не будет. А затем пойдет на спад, поэтому световые дни постепенно будут становиться короче. Но грустить по этому поводу не стоит - уже с 22 декабря - на День зимнего солнцестояния – Солнце опять начнет подниматься вверх, и в этом заключается суть жизни: в его цикличности, движении, росте.

Что День солнцестояния нам готовит

Это - пик лета, возрождения, буйство жизни, когда раскрывается магическая сила и природы, и главных стихий - огня, воды, растений.

В этот день, считается, Солнце одаривает нас своим светом и энергией на весь год. Поэтому, соответственно, провести его важно в хорошем настроении, чтобы притягивать к себе только благоприятную энергетику.

Ивана Купала – файер-шоу наших предков

Корни Солнцеворота - в язычестве. Наши предки в этот день праздновали Лету - середину лета: с танцами, песнями, ритуальными действиями.

Этот день они посвящали природе и Солнцу, полагая, что это небесное светило обладает божественной властью над всем живым, а Купала (Купайла) – богом земных радостей. Купала наши предки называли богом плодородия, поэтому праздник поэтому имел чуть игривый характер.

Главными персонажами праздника были Купало и Марена. Их чучела готовили заранее.

Вечером раскладывали большой костер. Интересную символику наши предки вкладывали в огонь, считая его эмбрионом в утробе матери.

Молодые люди парами перепрыгивали через костер как горнило очищения. В этом действии виделись сплошные приметы. Например, пара, которая удачно перескакивала пламя, вскоре поженится и в браке будет счастлива. Ну и, конечно, надо было изо всех сил стараться не прыгнуть в огонь.

Ближе к ночи девушки несли в лес ветку с плодового дерева (в некоторых регионах - березку), украшали ее поделками из цветной бумаги, пели и танцевали вокруг нее. Парни находили девушек, отбирали ветку и уже дальше все забавы были общими. Все эти игры были построены на ухаживаниях, ведь ребята ловили девушек, носили на руках, обнимались, пока не видят взрослые. Взрослые также не спали этой ночью, а охраняли двор от духов.

Чудеса ночной праздничной "эквилибристики"

Найти цветок папоротника, и будет молодость, богатство, словом - счастье! Искали ее парами, и это была прекрасная возможность побыть вдвоем в необычном месте, при необычных обстоятельствах.

Девушки должны были сплести венки и, вставив в них зажженные свечи, спустить на воду, а потенциальные женихи должны были выловить. Если выловил - есть шанс, что скоро у этой пары будет свадьба.

Обряды и действия на Ивана Купала:

очистка колодцев - к здоровью семьи;

сбор целебных трав, они этого дня - чудодейственные;

зажигание огней, качения горящего колеса с холма;

купание или обливание водой;

гадания;

праздничное угощение, хождение в гости, прием гостей.

Христианские традиции. Иоанн Креститель

Христианская традиция внесла небольшие коррективы, введя праздновании чуть позже - в ночь с 23 на 24 июня. 24 июня – Иван Креститель, Иванов день, День Ивана Купала. Праздник назван в честь пророка Иоанна Предтечи. Так церковь, хоть и не воспринимала языческие праздники, все же дала право на существование этому колоритному и интересном празднику.

Церковь отмечает рождение Иоанна Крестителя 7 июля (24 июня по старому стилю). Поэтому языческое празднование с обрядами перенесли в ночь с 6 на 7 июля. Согласно христианскому учению, именно Иоанн Креститель крестил первых христиан в водах Иордана. Поэтому имя выдающегося христианина Ивана связали с языческим богом, и мы получили праздник Ивана Купала.

Приметы Летнего солнцестояния:

задуманное в этот день желание осуществится;

дождливая, ветреная или пасмурная погода в этот день предвещает плохой урожай;

если парень обольет девушку водой - это к скорой свадьбе;

тот, кто родился в день Летнего солнцестояния, находится под защитой солнца;

гроза - к длительной ненастной погоде;

обильная утренняя роса - к хорошему урожаю;

много звезд на небе - много грибов в сентябре.

Что думают астрологи?

Они советуют в этот день задумывать желания, говорят, что существует большая вероятность их осуществления. А еще считают этот день мистическим. На Солнцеворот, утверждают они, очень сильно реагирует и природа. До этого дня, как правило, все растения пытаются достичь максимума в росте, а после Летнего солнцестояния уже пользуются накопленными силами.

Время Летнего солнцестояния - волшебное и пронизано магией. Летние дни и ночи настолько легкие и теплые, овеянные легендами и мифами, что не успеешь рассмотреться, как чудо случится даже с теми, кто в него не верит. Загадывайте желания, ищите цветок папоротника, пускайте на воду венки, гадайте на добро - есть очень много даже задокументированных свидетельств того, что в эти дни возможно все!