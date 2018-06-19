Пчелиный мор

19 июня, 2018, 09:49

Ульяна Букатюк

Пчеловоды бьют тревогу: со второй половины мая в разных регионах Украины массово гибнут пчелы. Почему так происходит

Пчеловоды из разных уголков Украины записывают видео, чтобы зафиксировать массовую гибель насекомых.

Одними из первых тревогу забили пасечники на Прикарпатье - там в первой половине мая погибли 200 семей пчел.

Впоследствии с подобным столкнулись пчеловоды на Волыни, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской областях, а также на Запорожье. Пчеловоды на Хмельнитчине, Полтавщине, Сумщине, Херсонщине, Николаевщине и Ривненской области также фиксируют падеж насекомых.

В BRDO утверждают, что исключением в этом сезоне стали лишь две области.

Случаи гибели пчел фиксировали и раньше, но в этом году пчеловоды получили в десятки раз больший вред, объясняет в комментарии Еспресо эколог Международной благотворительной организации “Экология-Право-Человек” Алла Войциховская.

Почему гибнут пчелы

В массовой гибели насекомых пасечники обвиняют местных фермеров. Например, местные жители села Кудашевка и соседних районов утверждают, что падеж пчел начался 24 мая. А до того ориентировочно 22-23 мая аграрное предприятие неподалеку распыляло над полями ядохимикаты.

Парадоксально, что 20 мая мир отмечал Международный день пчел.

Почему же медоносы ежегодно становятся жертвами аграриев и с чем связана столь массовая гибель в этом году?

Эксперты BRDO одной из главных причин такой ситуации называют отсутствие коммуникации между пчеловодами и агропроизводителями.

Согласно “Инструкции по предупреждению и ликвидации болезней и отравлений пчел”, аграрии накануне химобработки медоносных растений, обязаны за трое суток до этого через СМИ предупредить всех пчеловодов в пределах 10 км от обрабатываемых площадей. Сообщается дата обработки, название препарата, степень и срок действия токсичности препарата.

Однако по факту эта норма не выполняется. Во-первых, законодательством не определен порядок осуществления таких сообщений, в каких именно средствах массовой информации они должны быть обнародованы, чтобы информация была надлежащим образом донесена до собственников пасек.

Для решения этой проблемы хотя бы частично в марте представили специализированную карту, где пчеловоды обозначают собственные пасеки и имеют возможность получать SMS, если фермеры неподалеку будут распылять химикаты.

И самое главное - нет ответственности агропроизводителей за несвоевременное сообщение или его полное отсутствие, объясняют в BRDO.

“Люди теряют свой бизнес, хобби, надежды, из-за, называйте, как хотите, невежд, которые плевали на цивилизованные правила игры”, - жалуется глава Всеукраинского братства пчеловодов Украины Татьяна Васильковская.

Хуже всего, что доказать вину аграриев, не всегда возможно. Для того чтобы доказать вред, пасечники должны заказать лабораторное исследование трупов пчел на предмет заражения их химией, а это стоит немало.

И главное, что заказать такое исследование можно только в двух лабораториях на целую страну (в Киеве и Львове). Поэтому, вероятно, из-за загруженности придется ждать, а к тому времени следов яда в насекомом может уже не оказаться.

Несладкая жизнь

И дело не только в трагедиях отдельных пчеловодов. Ведь пчелы являются своеобразными “участниками” украинской экономики. Украина не первый год занимает лидерские позиции среди стран-экспортеров меда.

За бессменным лидером в экспорте меда - Китаем (19% в удельной доле экспорта) - следует Аргентина и Украина (по 10%), приводит статистику консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка.

Пчеловодством в нашей стране занимается около 400 тыс. населения. То есть, фактически каждый сотый украинец.

Украина производит около 70 тыс. тонн меда в год, что является самым высоким показателем в Европе, отмечает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Почти 57 тыс тонн, или 80%, украинского меда экспортируется - в основном, в Европейский Союз. Но потенциал производства, считает Мартынюк, исходя из посевов медообразующих растений - до 140 000 тонн меда в год, что вдвое больше текущих объемов.

Поэтому массовое отравление пчел “бьет” не только по экономике отдельных хозяйств, а влечет за собой потери для экономики уже национальной. Кроме того, уменьшение объемов производства меда означает его подорожание прежде всего на внутреннем рынке, ведь выгоднее экспортировать.

Почему проблема пчел касается всех

Проблема гибели пчел в разы несет гораздо больше угроз, чем подорожание меда. Перелетая с одного цветка на другой, они обеспечивают перекрестное опыление, необходимое для размножения большинству цветковых растений.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пчелы опыляют более 75% продовольственных культур. Без их помощи человеку придется забыть о натуральном кофе, ягодах, части фруктов (например, яблоках) и овощах (помидорах), орехах.

Поэтому сокращение колоний насекомых, которые опыляют плодоносящие цветы, ставит под угрозу всю продовольственную ситуацию в мире, считают в ООН.

Например, интересно посмотреть: сеть гостиниц показала, как могут выглядеть наши завтрак, обед и ужин, если однажды пчелы исчезнут.

Сейчас пчелам угрожают различные факторы: распространение пестицидов и других химических веществ, изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнения.

В ООН призывают отказаться от наиболее агрессивных ядохимикатов. Страны ЕС сделали решительный шаг в этом направлении, проголосовав в апреле за запрет пестицидов, которые убивают пчел. Под запрет попали инсектициды неоникотиноидовой группы.

Как в Украине с пестицидами

“Фермерам пора проснуться - зарабатывая деньги сегодня, вы себя не убережете от будущего”, - призывает в видео один из пострадавших пчеловодов.

“Сейчас в перечне разрешенных к использованию в Украине насчитывается свыше 1000 пестицидов. Вместе с тем их использование не контролируется ни одним органом в Украине, - объясняет глава Всеукраинского братства пчеловодов Украины Татьяна Васильковская. - Такие пестициды, как ацетохлор, атразин, имидаклоприд, признаны токсичными и запрещены в странах Европы, однако они разрешены к использованию в Украине. Как следствие, массово гибнут пчелы, отравляются люди”.

Более того, после запрета в ЕС особо опасные химикаты тоннами попадают в Украину, и практически никто этого не контролирует, отмечает эколог Алла Войциховская.

До сегодняшнего дня не утверждены регламенты хранения, транспортировки и применения средств защиты растений, что не позволяет надлежащим образом контролировать их использование. Поэтому каждый год пчелы становятся жертвами таких “химических атак”.

И не только пчелы погибают от такого безответственного обращения с ядохимикатами, указывает Васильковская:

“Пострадала домашняя птица, отравлена вода в селах, очевидно, будут зафиксированы и отравления людей. А потом показывают в новостях, что дети и взрослые падают от отравления”.

В Братстве пчеловодов Минагрополитики предлагают создать государственный реестр обработки пестицидами сельскохозяйственных угодий, доступ к которому должны иметь пчеловоды. Аграрии же должны добавлять в реестр планы и сроки обработки конкретных угодий, а также указывать названия ядохимикатов. Впрочем, пока реакции министерства нет.

Если в министерстве не отреагируют, в Братстве угрожают жаловаться в Совет Европы, ведь это делает невозможным выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере СФЗ:

“В Украине полностью отсутствует государственная политика в отношении применения пестицидов, и как следствие - украинская продукция растениеводства и животноводства является неконкурентной на рынках ЕС и мира, и в таких условиях невозможно устойчивое развитие, экономические, экологические и социальные аспекты затронуты”, - указывает Васильковская.

На запрос Еспресо по решению этой проблемы в Министерстве агрополитики пока не ответили.