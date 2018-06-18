Удастся ли Украине дружить с Сербией

18 июня, 2018, 12:54

Взаимоотношения Украины и Сербии по-балкански сложные и запутанные. Даже на якобы простой вопрос, дружественными или нет являются украинско-сербские отношения в текущий момент, нет однозначного ответа

Недавно, 12 июня, президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. Как утверждается в официальном сообщении, "главы двух государств согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности". Порошенко и Вучич также уделили внимание вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Несмотря на оптимистичный тон официального пресс-релиза администрации украинского президента, с упомянутым в сообщении вопросами далеко не все гладко.

Действительно, официальный Белград не признал российскую аннексию Крыма. Но сделал он это не потому, что хочет защитить Украину от агрессивных действий соседа, а потому что не хочет давать повода для легитимации независимого Косово. "Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы поддерживаем независимость Косово", – так недавно объяснял свою позицию президент Сербии в интервью французской прессе.

Граффити с Моторолой в Белграде, Сербия.

Нежелание сербских властей портить отношения с Россией, несмотря на политику Кремля в отношении Украины, еще более наглядно проявляется в "санкционном" вопросе - Белград, как известно, категорически не собирается вводить санкции против РФ.

Вообще-то Сербия, как официальный кандидат в Европейский Союз, была просто обязана это сделать. Черногория, которая вместе с Сербией является кандидатом на вступление в ЕС, действует синхронно с Брюсселем и с 2014 года регулярно вводит ограничения на торговое сотрудничество с Россией. Даже непризнанное Украиной Косово, которое является лишь потенциальным претендентом на членство в Евросоюзе, вместе с ЕС вводит санкции против РФ.

Зато Белград четко заявил, что на этапе переговоров о членстве в Европейском Союзе не будет присоединяться к санкциям, а после вступления... К тому времени (предварительно датой вступления Сербии в ЕС называют 2025 год), как надеются сербские руководители, отношения Брюсселя и Москвы уже "нормализуются".

Желания не портить отношения с Россией приводят не только к отказу Белграда от применения санкций. В Организации Объединенных Наций сербская делегация регулярно голосует с пророссийских позиций – в частности, выступает против принятия документов, которые осуждают действия РФ на анексованому полуострове.

Например, 19 декабря 2017 года, когда Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", Сербия голосовала "против". Вместе с такими странами, как Армения, Венесуэла, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Южная Африка, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Зимбабве.

Эта резолюция указывала, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, а также призвала Российскую Федерацию выполнить все свои обязательства в соответствии с нормами международного права в качестве "государства-оккупанта".

Мягко говоря, сложно назвать такую позицию официального Белграда поддержкой Украины. Впрочем, официальный Киев, несмотря на такую невеселую реальность, старательно пытается демонстрировать свою "добрую волю" и удерживать отношения между государствами от сползания в "недружественные". Последняя встреча Порошенко-Вучич яркий тому пример. Но для того, чтобы понять, действительно ли такая деятельность имеет шанс на успех, надо, наверное, немного подробнее рассмотреть настроения сербского политикума относительно РФ и Украины.

Часть сербской оппозиции (та, которая является антизападной и пророссийской) демонстрирует активную поддержку не просто Кремля и его агрессивной политики в отношении Украины, а напрямую — оккупационной администрации Крыма и, более того, российских марионеточных режимов на Донбассе. Речь идет не просто о контактах "сербских радикалов" с "общественными активистами" из России, из Крыма и Донбасса. Речь идет о регулярных визитах сербских парламентских делегаций на оккупированный полуостров, прием известных представителей крымской оккупационной власти в стенах парламента Сербии, контакты сербских депутатов с оккупационной администрацией Донецка и Луганска.

Делегация сербских депутатов от движения "Двери" на экономическом форуме в Крыму, апрель 2018

Вот один из последних примеров – в конце мая 2018 член парламента Сербии, заместитель председателя Сербской радикальной партии Божидар Делич совершил многодневную поездку в ОРДЛО. В частности, как сообщалось, он провел "урок мужества для студентов ДонНУ и дал интервью местным "журналистам", в котором рассказывал о поддержку сербским народом "борьбы с фашизмом".

Относительно Крыма, то от "общественной активности" - постоянных визитов на полуостров - сербская оппозиция сейчас переходит к более формализованной деятельности по легитимации российской аннексии. Буквально несколько дней назад стало известно, что Сербская Радикальная Партия хочет инициировать рассмотрение в парламенте Сербии вопроса о статусе Крыма.

"Россия всегда была ключевым партнером для Сербии. Это факт, который подтверждает история. Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Однако Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации. Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России, - заявил депутат сербского парламента от СРП Александар Шешель российскому изданию "Известия". - Поэтому вопрос о статусе Крыма будет вынесен нашей партией на голосование в сентябре текущего года. К этому времени мы подготовим полноценную резолюцию".

Сербская Радикальная Партия, как было уже сказано, является оппозиционной, она не имеет большинства в парламенте страны, и поэтому ожидать принятия документа, который противоречит позиции официального Белграда, наверное, не стоит. Но сам факт обсуждения этой темы в сербском политикуме на фоне частых визитов сербских депутатов на полуостров дает возможность говорить о том, что тема "статусу Крыма" не является исключительно поводом для спекуляций каких-то маргиналов. Появление рассказа про эту идею в российских медиа фактически является анонсом ближайших гибридных спецопераций РФ, направленных на легитимацию аннексии полуострова. Показательно, что подобная активность начинаются именно с Сербии – это дает понимание, насколько близкими Кремлю есть отдельные политические силы этой страны.

Еще более очевидные признаки "руки Москвы" можно увидеть в заявлениях и действиях Сербской Православной Церкви.

Конечно, СПЦ не является политическим институтом и тем более официальной властью. Но каждый, кто хотя бы вскользь знаком с балканскими реалиями, понимает – как думает Сербская Православная Церковь, так думает подавляющее большинство сербов. Влияние СПЦ на общество больше, чем влияние любой партии, политика, или даже органа государственной власти. Но, к сожалению, Сербская Православная Церковь не является союзником нынешней Украины.

Как известно, в начале апреля президент Петр Порошенко сообщил, что в украинских православных церквей появился шанс получить автокефальный статус. Депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление относительно обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, и Порошенко направил соответствующее письмо Вселенскому патриарху.

Через несколько недель Патриарх Сербский Ириней объявил всех тех, кто требует автокефалии для Украинской Церкви, врагами всего славянского православного мира. "Сербская Православная Церковь полностью поддерживает единство и целостность Российской Православной Церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников... Каждый, кто поможет украинским раскольникам, враг не только Российской Церкви и российскому миру, но и всем православным славянским народам и всему православному миру", - заявил Ириней на церемонии награждения его отличием Международного фонда единства православных народов, состоявшейся 23 мая 2018 года в Москве.

Несмотря на всю резкость и однозначность заявления сербского патриарха, официальный Киев в ответ не возмутился, а бросился улаживать конфликт и восстанавливать дружбу.

На минувшей неделе Посол Украины в Республике Сербия Александр Александрович побывал на аудиенции у Патриарха Сербской Православной Церкви Иринея.

Как сообщает СПЦ, "Александрович поблагодарил Его святейшество за теплый прием, во время которого он вел переговоры о различных проблемах, с которыми сталкиваются сербский и украинский народ". Кроме того, Посол Украины, как сказано в сообщении, подтвердил, что украинское правительство твердо поддерживает позицию Сербской Православной Церкви относительно статуса южной сербской провинции Косово и Метохии" и предложил помощь в восстановлении в КиМ поврежденных православных храмов.

Сложно передать всю контраверсийность этого сообщения, не производя при этом "язык вражды". Можно только надеяться, что Администрация Президента и Министерство иностранных дел имеют больше информации, чем простые смертные и даже эксперты, и на что-то же надеются, совершая такие спорные шаги. Впрочем, на хлопский ум почему-то кажется, что:

а) пока мы изо всех сил пытаемся дружить с "сербскими православными славянскими братьями", мы можем испортить отношения с другими странами региона, которые, в отличие от Сербии, дисциплинированно вводят санкции против РФ, голосуют в ООН "за" украинские резолюции и осуществляющие другую поддержку Украины, формальную и не формальную;

б) насильно мил не будешь.