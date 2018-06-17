Олег Винник и скрепы по-украински. Самые странные скандалы недели

17 июня, 2018, 07:10

Прошлая неделя выдалась урожайной на резонансные высказывания и события. Все смешалось - прогрессивные гуманистические идеи и мракобесие, свобода выбора и запреты, снобизм и китч

Возможно, все это обусловлено тем переходным периодом от "совка" к цивилизации, который мы сейчас проходим. Период сложный, конфликтный, но в то же время необходим и ужасно интересный. Итак, к вашему вниманию самые яркие хайповые события недели.

Олег Винник и его аншлаги

Сладкоголосый любимец украинских женщин снова умудрился возмутить общество. На этот раз ему помог участник группы "Перкалаба" Олег Гнатив. На своей странице в Фейсбук он запостил небольшое видео с концерта Олега Винника во Львове. Конечно, с комментарием в коронном стиле музыканта

Это видео разлетелось по интернету, вызвав жаркие дискуссии, которые перерастали в настоящие словесные побоища. Одни доказывали, что страна, в которой певец такого рода собирает столько народа, стоит на пороге апокалипсиса и интеллектуального загнивания. Другие добавляли к этому свое возмущение именно львовянами, которые гиганским хором распевали: "А мне хорошо с тобою, волосы пахнут весною". Мол, и это отечественная культурная столица?

В другом лагере возмущались этому возмущению. Мол, какого черта какие-то несчастные снобы диктуют, что нам слушать, а что нет? В конце концов, Винник (хотя он сам эту теорию недолюбливает) стал таким себе заменителем Стасу Михайлову. Женщины, которые млели от фраз вроде "где мои любимые рученьки?", получили вполне неплохой этом заменитель в виде "скажи, как я смог бы жить без тебя?".

Когда-то давно один из украинских музыкантов сказал, что нам надо немедленно избавляться российского музыкального дерьма. От этого никуда не денешься, но пусть это дерьмо лучше будет украинским. Вот и заменяем. Поэтому лучше Винник, чем Михайлов. Он хотя бы свой.

Сексистские скрепы

Основная же часть диковинки этой неделе была связана с правами женщин. Мы получили целый ряд событий и высказываний, которые просто иногда шокируют. Среди них - результаты опроса, который провел Украинский центр социальных реформ на заказ UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения за содействием посольства Британии в Украине.

Особенно обсуждалась инфографика с описанием того, как украинские мужчины видят себе идеальную жену. Среди основных требований не было чего-то вроде доброты, понимания и так далее. Вместо этого, нам показали просто какую-то совершенно неприемлемое пещерность.

Например, опрос показывает, что 10% опрошенных считают, что женщина должна терпеть насилие ради сохранения семьи. 66% уверены, что партнерша должна соглашаться заняться сексом по первому требованию мужчины. 70% соглашаются, что хозяйничать по дому - женская обязанность, ну и 37% ответили, что мужчина должен зарабатывать больше, иначе он ничего не стоит.

Каким образом получились такие результаты опроса: то ли сама акета к опросу содержала выбор только из этих вариантов, - и тогда они скорее показывают состояние мозгов тех, кто опрос проводил, - действительно, опрошенные мужчины из кучи вариантов ответов выбрали именно эти, - спорили всю неделю. Часть украинцев настолько не захотели верить этому опросу, что остановились на мнении, что оно проплаченное и фейковое. У нас, мол, никакой дискриминации нет и быть не может.

Вместе с тем, на днях у нас появилась маленькая знаменитость - заведующий кафедрой психиатрии, психологии и сексологии ЛНМУ им. Даниила Галицкого Ростислав Билобривка. Вместе со своей "научной" статьей "Психологические отличия между мужчиной и женщиной" он вызвал разные эмоции у людей - от гомерического смеха до невероятного возмущения.

Дело в том, что господин профессор сравнил женщин с котами. Мол, как и эти милые пушистики, она зданта прощать, но не забывать. На этом он, конечно, не остановился и продолжил: "Женщину трудно или и невозможно убедить, но ею можно завладеть" или "весь психический состав женщины вращается вокруг одной физиологической функции - воспроизведения, репродукции".

К тому же в материале говорится, что девочки еще с садика больше склонны "сдавать" окружающих. К примеру, доносить воспитательницам о нарушении правил другими. Такая склонность к доносам, по мнению профессора, основывается на том, что женщины более склонны придерживаться правил и законов, которые усвоили в детстве".

Ну а дальше у Ростислава Билобривка - просто какая-то коллекция из пабликов Вконтакте вроде: "Женщина хочет многого, но от одного мужчины. Мужчина хочет одного, но от многих женщин". Понятное дело, что здесь речь идет не только о пренебрежении к женщинам, но и мужчинам, которым автор описывает как каких-то похотливых животных.

В Минздраве, похоже, тоже после серии шоков, написали в Фейсбук следующее: "Тезисы Г.И.Билобривки противоречат Конституции и законам Украины, нормам медицинской и научной этики. Такая позиция заведующего кафедрой подрывает репутацию всего медицинского и научного сообщества и не отвечает европейским устремлениям Украинского государства". Следовательно, в министерстве рекомендуют руководителям Львовского национального медицинского университета решить, имеет ли право человек с такими взглядами занимать свою должность.

Не менее интересными оказались взгляды деканки университета Драгоманова Анны Турчинової. В интервью Общественному телевидению она, размышляя о замене школьных учебников, высказалась против гендерной политики. Потому что она, по ее мнению, разрушает понятие семьи и воспитывает в детях склонность к гомосексуальности. Мол, все это финтифлюшки ЛГБТ сообщества, которое само не может "размножаться", поэтому вербует людей еще в юном возрасте.

Также Анна утверждает, что в Украине нет никакой дискриминации. Но в то же время утверждает, что гомосексуальность - отклонение от нормы и после геев и лесбиянок остается "пустота", нет ничего плохого в утверждении, что место женщины на кухне, а слово "гендер" - синоним слова "секс".

Женщина может пойти с кувалдой работать на шахту, но хорошо, что это еще с недавних пор законодательно запрещалось, так как женщина с кувалдой - это некрасиво. Потому что есть женские профессии, а есть - мужские. От себя добавлю, что в недалеком прошлом профессия декана тоже считалась не женской, поэтому госпожа Турчиновой "светило" бы в кращом случае разносить чай профессорам в деканате.

Слова деканки прокомментировали другие женщины, к примеру, советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник: "Мне очень сложно комментировать, когда декан естественного факультета говорит такие вещи. В тех примерах, которые госпожа Турчинова приводит в своей колонке о "гомодиктатуре", речь идет вовсе не о гендерной идеологии. Если идти по ее собственной логике, то она не имела никакого шанса работать деканом ВУЗА, ведь по такой логике ее место — на кухне. Если госпожа Турчинова против рекомендаций показать обоих членов семьи, которые заботятся о детях, то она уже эти традиционные ценности возбудила".

Если же в целом анализировать утверждения о том, что дикарских гендерных стереотипов в нашей стране не существует, то можно вспомнили масштабный флешмоб #янебоюсясказати. Несколько лет назад в нем в частности и девушки рассказывали о насилии, которое пришлось пережить им или их матерям. Частыми были истории о том, как женщины проводили десятилетия в кухонном рабстве, а после развода оставались возле разбитого корыта, без денег и работы. А также о жестокие избиения, которые терпели "ради детей и сохранения семьи".

Чиновничьи соревнования в фриковости

Таких на этой неделе мы получили сразу два. Нет - продаже трусов и лифчиков во время религиозных праздников. Такое заявил депутат Тернопольского городского совета от ВО "Батькивщина" Владимир Гринда. Во время заседания очередной сессии он объявил про свой запрос о запрете такого безобразия. Два месяца назад депутат имел неосторожность прогуляться прекрасным городом во время Зеленых праздников и увидеть торговые палатки со сподним.

"Восемь человек (торговых палаток) всего на всего открыты – трусы продают, лифчики. Второй там продает рыбные снасти. Если бы это еще был хлеб или еще что-то такое необходимое для проживания. Но, чтобы на Зеленые праздники и на светлый понедельник люди открыли и продавали трусы. Это перегиб", - возмущался господин Гринда. И добавлял, что необходимо принять закон, который бы это сделал. Мэр города пообещал, что вопрос решит. Не стоит и говорить, что новость сразу разошлась сетью и вскоре рискует стать мемом.

Впрочем, у Владимира Гринды сразу появился мощный конкурент - мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Его требование освятить дворец Потоцких после выступления группы "Хамерман Уничтожает Вирусы" на фестивале Porto Franko вызвала шквал шуток в сети. Один из самых популярных - сколько мэр Франковска берет за пиар-услуги? Мол, в Украине есть множество интересных музыкантов, о которых знают единицы, а господину Марцинкиву так хорошо удается раскрутка. Появились даже мемы и гештеги вроде #марцінківпосвяти и #pornofranko.

Телеканал Еспресо просил городского голову объяснить свои мысли в прямом эфире, и в оговоренное время он на связь не вышел. Но наш эфир остается открытым для него. Тем более, что дело пошло дальше и руководителей фестиваля вызвали в полицию, потому что им инкриминируют хулиганку, а это угроза заключения до 5 лет. Ситуацию успели окрестить "соревнованием городских сумасшедших".