Ризотто с брокколи и сырно-винным соусом и клубничный суп с моцареллой

15 июня, 2018, 14:05

Александр Заклецкий

Рецепт недели от Алекса Заклецкого - фотографа, эколога и немножко культурного деятеля. Рецепты современной украинской домашней кухни, которые он собирает, а иногда и просто выдумывает

Как писал великий поэт Артемий Яковлевич Полежака "Осень – настоящая пора для дуэлей...", а вот Лето – настоящая пора для путешествий и пикников. Но не бойтесь! Очередной рецепт шашлыков я вам рассказывать не буду! Тут и так каждый сам себе гурман и шеф-повар и знает свой собственный фирменный, уникальный, непревзойденный рецепт маринада к шашлыкам и как их правильно жарить.

Так вот, а перед тем, как пойти на пикник, надо как следует позавтракать. Но на улице такая погода! Стоять у "кухонного мартена" совсем нет желания, к тому же еще и малышня капризничает и не хочет есть обычную пищу, так же выходные и хочется чего-то особенного, праздничного удивительного.

И вот здесь возникаю красивый я и, как настоящий маг и фокусник, предлагаю рецепт великолепного завтрака, который можно приготовить всего за 20 минут с помощью блендера, дуршлага, терки и ножа. Не верите? Ок! Тогда, как говорят фокусники, "следите за руками!"

Ризотто с брокколи

1 головка брокколи

200 г риса

200-250 г белого сухого вина

4 зубчика чеснока

½ красного острого перца

100 г твердого сыра типа Радамер

50 г оливкового масла

1 столовая ложка соли

Когда покупаешь брокколи, то кого как, а меня душила искренняя украинская жаба – посудите сами выбрасывать чуть ли не половину дорогого продукта (я имею в виду ногу капусты), потому что обычно ее не едят. Я долго искал, что с этим делать, и наконец нашел! Итак, уважаемые, для начала мы моем брокколи, отрезаем ногу и разделяем пышный зеленый парик на небольшие соцветия.

В это же время промываем рис и ставим его вариться, а на вторую комфорку ставим пароварку или, как я – просто кастрюльку с друшлагом сверху для варки на пару.

Как варить рис, так чтобы он был рисинка к рисинки, и не слипался? Мой секрет очень прост – я довожу рис до кипения, а потом засекаю ровно 12 минут и не секундой больше! Конечно, если речь идет о стандартном рисе. После этого я рис промываю горячей (из под чайника, а не дай Бог из под крана), или холодной водой, и бросаю в промытую кашу масло. Вот и все. Но здесь у каждого могут быть свои подходы, в конце концов можете почитать советы в этих ваших Интернетах и выработать для себя свой собственный способ.



Между тем должна закипеть вода в пароварке и мы ровно на 7 минут закидываем туда соцветия брокколи и закрываем крышкой. Пусть пропаривается. Здесь очень важно не передержать брокколи, потому что тогда оно потеряет и свою внутреннюю структуру, и вкус.

Итак, пока брокколи и рис варятся, приступим к созданию соуса. Здесь все до смешного просто, ножку соцветия разрезаем на куски со стороной где-то 2х2 см, бросаем в чашу блендера, туда же бросаем дольки чеснока, 50 г оливкового масла и половину красного перца.

Перетираем все это в однородную кашицу и выгружаем на разогретую сковороду, где обжариваем одну минуту, солим, после чего заливаем всю эту красоту белым вином.

Пока вино закипает, на терке натираем твердый сыр и засыпаем в кипящий соус. Здесь очень важно выбрать именно тот сыр, который вам по вкусу, его надо немного, так что советую не жалеть.

Пробуем соус на вкус, он должен быть ощутимо соленым, чтобы сбалансировать несоленые паровые брокколи и рис. Помешиваем ложечкой до тех пор, пока сыр не расплавится в однородную массу и не смешается с соусом. В случае если вы любите более жидкие соусы, можете добавить еще немного вина или сливок.

Тем временем у нас уже готов и брокколи. Их надо выложить на блюдо в ожидании риса.

Дальше уже дело сугубо эстетическое: на тарелки нужно выложить рис, сверху брокколи и все это полить густым сырно-винным пикантным соусом. Поверьте, этим быстрым и несложным блюдом вы удивите всех домашних.

Суп из клубники (на 2 порции)

800 г клубники

3 веточки мяты

3 веточки базилика

2 стакана прозрачного виноградного, или виноградно-яблочного сока светлых сортов

150 г мини-моцареллы

Корица по вкусу

1 лимон

1 апельсин

В детстве я не возненавидел клубнику. А все дело в том, что в тети Мани той ягоды было 5 соток, своих детей у нее не было, поэтому, когда наступало время клубники, ее мне таскали ведрами. И, апеллируя к тому, что это же витамины, надо запасаться с воплями меня ею кормили, не интересуясь абсолютно моим взглядам хочу я или не хочу. К тому же клубнику сверху еще посыпали сахаром, ждали, пока она размокнет до состояния медузы и поливали сверху сметаной. Мало что у меня вызывало большее отвращение, поверьте.

Долгое время я на клубнику смотреть не мог, пока мне как-то не подбросили мини-тапас с клубникой и моцареллой. Вкус меня удивил и вдохновил! Позже на основе этого вдохновения я придумал собственное прочтение клубничного супа – простого, но эффектного десерта, который вполне будет править за второе блюдо сытного завтрака.

Итак 800 г клубники моем и отделяем зеленые хвостики. Загружаем в чашу блендера, оставляя несколько особенно крупных и крепких клубничек для украшения.

Туда же добавляем листья с веточек мяты и базилика и заливаем 2 стаканами сока (лайфхак: если среди вас нет детей и за руль вам не садиться, сок можно заменить белым сухим или игристым вином, главное не добавляйте чилийское, потому что оно может не гармонизировать с другими вкусами).



Перетираем нашу смесь до однородной массы, наливаем в глубокие тарелки, добавляем в них маленькие шарики моцареллы, нарезанные клубнички (в супе должна быть твердая фракция), посыпаем сверху по желанию корицей и тертым мускатным орехом. К супу подаем половинку сладкого апельсина и половинку лимона – их каждый выжимает в свою тарелку согласно со своими вкусами и предпочтениями, регулируя таким образом сладость или кислость.

Этот суп готовится молниеносно и в клочья разрывает шаблоны тех, кто его попробовал. Вам остается лишь изобразить на лице пафос и удовлетворенно получать заслуженные взгляды удивления и восторга, как это любил делать Дэвид Копперфильд.

На десерт можно прочитать несколько строк из "Цирка Vagabundo" Юрия Андруховича:



Я продаю квитки на магів і на мімів,

Я біля входу став, з ключами, як Петро,

О діти передмість, з вустами херувимів,

Шатро мов помаранч! Заходьте у шатро!

Приятного аппетита!