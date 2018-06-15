Куриный скандал на Киевщине

15 июня, 2018, 13:56

Правоохранители серьезно "взялись" за владельцев одного из крупнейших производителей курятины в Украине – ТМ "Гавриловские курчата". Расследование журналиста программы "Шустров LIVE" Анны-Евы Мельник

В ходе проверки зафиксированы грубые нарушения экологических норм и полная антисанитария в работе предприятия. Из-за жажды сэкономить руководители, с согласия бенефициаров, вместо надлежащей утилизации закапывали отходы прямо в землю, на окраине села Гавриловка.

За несколько лет стихийные могильники куриных тушек превратились в смертельно опасные для местных жителей объекты. Последний раз "Агромарс" выбросил людям на поле более 160 тонн дохлой птицы и крови. После разоблачения шокирующих фактов правоохранители задержали владельцев "куриного" бизнеса – экс-нардодного депутата-регионала Евгения Сигала, его жену Марину Сигал и руководителя структурного подразделения Ивана Зозулю. Им инкриминируют создание преступной организации и подозревают сразу по трем статьям: нарушение норм переработки и утилизации отходов от их хозяйственной деятельности, загрязнение и засорение земельных участков, а также использование недр без соответствующих разрешений, - рассказывают в Нацполиции Украины.

Вседозволенность Сигалов

По словам начальника Государственной экологической инспекции в Киевской области Николая Криницкого, предприниматели не слишком следили за исправностью оборудования на птицефабрике. Куры гибли, а бизнесмены сознательно загрязняли грунтовые воды, воздух и леса: "Были обнаружены нарушения по обращению с очистными сооружениями, которые не работают. Остатки птицы вывозятся на земли, путем рекультивации они считают, что так можно себя вести”. С противоправной работой птицефермы жители Вышгородского района ведут упорную борьбу около 20-ти лет. За это время на место захоронения курятины выезжала не одна комиссия, было открыто около 3-х уголовных производств, однако подозрение никому не предъявлялось.

Лопнуло терпение

Для того чтобы положить конец экологической катастрофе в селе Гавриловка, жители написали обращение Кабинету министров, Верховной Рады и Администрации Президента. По словам местных, из-за убийственного смрада даже дышать трудно. Про чистую воду в колодце – нечего и мечтать. Помочь людям и передать письмо с требованиями главе парламента обязалась народный депутат Наталья Веселова. Она подозревает: столько лет избегать ответственности экс-регионалу Евгению Сигалу помогали взятки и хорошие знакомства.

Расцвет птичьего бизнеса

Евгений Сигал был парламентарием 14 лет подряд. К провластной “Партии регионов” вступил в 2011-м. Занимал должность заместителя главы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. За это время развивался и его семейный "птичий" бизнес. ООО "Комплекс Агромарс", известное под торговой маркой "Гавриловские курчата", что является одним из крупнейших производителей куриного мяса не только в нашей стране, но и в Европе. Компания, созданная 20 лет назад, за это время открыла около 15 филиалов и дочерних предприятий, среди которых: "Гавриловский птицеводческий комплекс", "Кагарлыкский элеватор", "Киевкомбикорм", "Голден кросс" ООО "Курганский бройлер", ООО "Агромарс Эксим". Евгений Сигал является совладельцем агрохолдинга и входит в число самых богатых и влиятельных бизнесменов Украины. Его жена Марина Сигал является президентом компании.

Старые грехи

За экологической катастрофой на Киевщине, которую совершила семья Сигалов, мы следим с прошлой осени. Тогда ООО "Комплекс Агромарс" вывез около 160 тонн отходов с птицефабрики на арендованное поле, тем самым образовав могильник дохлых кур под открытым небом. Другую часть курятины оставили на территории предприятия. Для утилизации отходы засыпали токсичными химикатами. Весь этот хлам сквозь землю просачивается в грунтовые воды, а оттуда попадает людям в колодцы. Вследствие этого в последние годы жители Гавриловки начали часто болеть. Разгневанные и жители соседних сел. Анастасия Летун без ингалятора, что предупреждает приступы астмы, из дома ни ногой. По словам женщины, из-за невыносимого смрада, которым приходится дышать, начали страдать не только взрослые, но и дети.

Роковое решение

Исполнительный директор Алексей Марченко утверждает , что такой шаг был вынужденный из-за внезапного отключения электроэнергии. Самостоятельно переработать 160 тонн отходов компания не способна: “По форс-мажору этот падеж был положен на грунт, конечно без подготовки, потому, что не было когда готовить, на ферме оставлять тысячи голов птицы, тоже не могли, потому что это могло понести еще большие потери”.

Реакция на местном уровне

Выяснить, почему контролирующие органы не реагировали на отравление Гавриловки, мы решили в Вышгородском райуправлении Госпотребслужбы. Там нам рассказали, что согласно закону "О побочных отходах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком" "Комплекс Агромарс" еще три года назад должен был уплатить штраф в 74 тысячи гривен. Однако, суд отказал во взыскании штрафа, - констатировал начальник службы Юрий Ротаенко.

Сотрудничество журналистов с правоохранителями

После выхода в эфир нашего первого расследования об экологической катастрофе в Гавриловке в нашу редакцию обратилась Нацполиция с просьбой предоставить собранные доказательства преступлений. Мы передали следователям материалы и сами решили проверить, изменилось ли что-то в работе фирмы и в жизни местных жителей со времени нашего последнего визита.

Журналистское разоблачение

Увиденное шокировало. Очистные сооружения предприятия уже долгое время не работают. Остатки куриных тушек и кровь теперь сливают прямо в болото. Далее отходы попадают в колодцы людей. Из-за яда внуки редко приезжают в гости, жалуется Михаил Горобец: ”Вода стала непригодная для питья, как видите, она стала как лимонад желтая. В ней плавают какие-то осколки жирового состава”.

Чтобы понимать полный объем экологической катастрофы, мы отправляемся в соседние села. Несмотря на препятствование со стороны охранников, постоянное слежение за каждым нашим шагом, нам все таки удалось попасть на территорию птицефабрики в селе Дымер. И заснять эксклюзивные кадры. У каждого из 10 цехов производства под палящим солнцем валяются сотни килограмм мертвой птицы.

После увиденного мы обратились за разъяснениями к исполнительному директору птицефабрики. Впрочем, Алексей Марченко до последнего стоял на своем: ”Не могут там остатки мяса или кур валятся. Не могут абсолютно! Нормальная ситуация, работаем”.

Пусть нюхают, сволочи

Пока руководители компании "Агромарс" продолжают настаивать, что работают в рамках закона, правоохранители раскрывают подробности своего производства. В одном из телефонных разговоров, который обнародовала Национальная полиция, мы узнаем голос того самого исполнительного директора Алексея Марченко. Более того, он лично отдает приказы работникам выбрасывать отходы и обзывает возмущенных людей.

Правоохранители констатировали: ООО "Комплекс Агромарс" нанесло государству ущерб более чем на 250 000 000 гривен. Кроме нарушения экологических норм и правил утилизации, семья Сигал подозревается в том, что забыла заплатить за лицензию на пользование подземными водами.

Несмотря на ряд весомых нарушений и зафиксированных фактов преступлений, президент "Агромарса" Марина Сигал все обвинения отвергает. При избрании меры пресечения в Печерском районном суде Киева она убеждала, что ООО "Комплекс Агромарс" - чуть ли не самый экологичный во всей Европе: "Не могло быть никакого систематического нарушения, потому что у нас построен завод. Это лучший завод в Европе".

Наказание для владельцев "куриного" бизнеса

В результате всех трех подозреваемых владельцев и руководителей птицефермы суд оставил под стражей на 2 месяца. Впрочем, они имеют право внести залог. Экс-регионал Евгений Сигал - в размере 80 млн, Иван Зозуля - 84 и Марина Сигал - 90. Последняя подозреваемая вышла на свободу, заплатив установленную Фемидой сумму. Досудебное расследование находится под пристальным наблюдением общественности. Люди требуют для нарушителей справедливого наказания. Сами они уже заплатили собственным здоровьем за многомиллионные прибыли бизнесменов, которые потопили село в смертоносных отходах.