Контроль веса, планка и правильный сон. 10 приложений, улучшающих здоровье

15 июня, 2018, 17:29

Йога-тренировки дома, контроль сна и приложение, которое не дает забывать о водном балансе. Что стоит скачать на смартфон, чтобы улучшать свое здоровье ежедневно

Еспресо.TV протестировали на себе приложения для здоровья и выбрали наиболее действенные.

Контроль употребления воды

Для того чтобы организм не "увядал" и оставался в тонусе, врачи рекомендуют рассчитывать и принимать нужное количество воды в день. Чтобы узнать свою норму, есть простая формула.

Для женщин: вес тела (кг) * 30 мл = суточная норма воды;

Для мужчин: вес тела (кг) * 40 мл = суточная норма воды.

Water Drink Reminder

Эта программа проста в использовании. Сначала нужно ввести свой вес и обозначить промежуток времени от пробуждения и до сна. По этим значениям приложение определяет, сколько воды нужно выпить за день.

Также можно "сообщить" приложению о тренировках или погоде. В зависимости от того, что укажете, приложение определит дополнительную порцию жидкости.

Приложение сообщает, когда нужно выпить воду. Для каждого количества выпитого есть отдельная отметка. Например, если вы выпили 400 мл, выбираете "наклейку" со стаканчиком, в котором обозначен соответствующее.

Когда в следующий раз нужно будет выпить воды, приложение сообщит об этом. Если объем изменился, нужно выбрать другую наклейку.

Также в приложении есть графики и журнал, где видно, как часто вы пьете воду.

Приложение на Android.

Plant Nanny - Water Reminder

Если вам трудно пить воду, а мотивации совсем мало, поможет приложение Plant Nanny.

В этом приложении вы не только отмечаете, сколько и когда пили жидкости, но и выращиваете собственную растение. С каждой выпитой порцией ваше растение будет становиться больше.

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Пить воду можно с плющом, одуванчиком, папоротником, фикусом, грибом и другими.

"Поливать" растение можно из разных емкостей. Их литраж вы определяете сами. Для этого есть "ящик", в котором есть разные стаканы. Вы выбираете нужный и устанавливаете свое количество миллилитров.

Пить можно одновременно с растением, зажимая нужную кнопку. Если вы не знаете, сколько еще нужно выпить, программа подсказывает количество.

Для растения можно выбирать различные декорации и горшки.

Приложение на Android.

Приложение на iOS.

Приложения для йоги

5 Minute Yoga

Пятиминутная йога направлена ​​на то, чтобы помочь быстро и эффективно научиться нужным позам. Эта программа рассчитана на начинающих.

Для каждого дня в приложении есть 5 упражнений, и каждый день они отличаются от предыдущих. К каждому есть подробное описание и визуальное изображение, чтобы упражнение можно было повторить максимально точно. Во время выполнения работает таймер.

В приложении доступна подписка на месяц и год.

Приложение на Android.

Приложение на iOS.

Yoga Challenge

Приложение Yoga Challenge работает в разных режимах. Выполнять упражнения можно не только одному, но и в паре. Авторы приложения предлагают ежедневные "испытания" и 30-дневный йога-вызов. Также они предлагают создать собственное испытание.

Упражнения приложения различной сложности: начальный, легкий, средний и тяжелый. К каждому упражнению является визуальное изображение позы и таймер.

Приложение на Android.

Приложение на iOS.

Планка

Планка позволяет создать хорошую физическую форму в домашних условиях. Несколько минут этого упражнения в день позволят сделать мышцы более крепкими и улучшить общее состояние тела.

При выполнении планки работают мышцы шеи, спины, рук. Также это упражнение нагружает пресс, бедра и икры.

Plank Timer

Программа рассчитана как на новичков, так и на тех, кто уже давно занимается. Режим для начинающих состоит из одного упражнения - классической планки. Со временем продолжительность упражнения можно увеличивать. Нужный отрезок времени отсчитывает таймер.

Для тех, кто уже в хорошей физической форме, предлагают комплекс комбинированных упражнений для поддержания тела в тонусе.

Они позволяют нагрузить и проработать те мышцы, которые не задействуются при выполнении обычной планки. Также в приложении есть история выполненных упражнений и статистика. Своими успехами можно делиться с друзьями.

Приложение на Android.

30 Day Plank Challenge

Это приложение заставит бросить себе вызов. 30 Day Plank Challenge предлагает устроить себе ежедневные тренировки, которые состоят только из планки. В приложении есть три различных режима.

В первом нужно выполнять классическую планку. Ежедневно время, в течение которого надо стоять в планке, меняется.

Следующий вид - комбинированный. В нем сосредоточены основные виды планок: классическая, на локтях, с поднятыми ногами и другие. Последний же режим предлагает выполнять только "боковые" планки.

В каждом режиме упражнения нужно выполнять 30 дней. Тренировка на следующий день не откроется, пока не выполните предыдущее задание.

Приложение на Android.

Контроль массы тела

Lose It! - Calorie Counter

Чтобы додаткок начал считать калории вас, нужно ввести основные данные о себе: рост, вес, возраст и пол. Далее программа анализирует информацию и вычисляет необходимое количество калорий в день.

Приложение предлагает установить темп похудения и окончательный вес, которого нужно достичь. Так он определяет, какой вес нужно терять ежедневно.

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Далее все просто. После каждого приема пищи нужно указывать, что вы съели. В приложении большой список различных продуктов: овощи, фрукты, напитки и блюда, состоящие из различных ингредиентов. Если на пачке продукта, который вы съели, есть штрих-код, его можно отсканировать. Большинство продуктов программа узнает.

Также можно указывать свою физическую активность. На основе всех данных приложение будет показывать ежедневный результат.

Приложение на Android.

Приложение на iOS.

Дыхание и медитация

Prana Breath

В приложении Prana Breathe семь режимов дыхания: "ясный ум", "расслабление", "успокоение", "сила", а также "гармония", "антистресс", "антиаппетит" и "вместо сигареты". Для каждого разработана своя схема дыхания. Все тренировки занимают в среднем 7-10 минут.

Приложение ведет статистику дыхания и выполненных упражнений.

Приложение на Android.

Headspace

Приложение Headspace учит дышать и медитировать. Есть упражнения для успокоения, сна, сосредоточенности и другие.

Соучредитель Headspace Энди Пуддикомб - бывший монах. Он рассказывает о каждом шаге, которые помогают научиться медитировать.

С приложением можно тренировать свой ум несколько минут в день. Здесь можно узнать классические методы медитации, которые помогают расслабиться и улучшить качество сна. Также приложение помогает отслеживать прогресс.

Приложение на Android.

Приложение на iOS.

Контроль сна

Runtastic Sleep Better

Для начала пользования приложением нужно указать только дату рождения и пол. Перед сном приложение просит указать время пробуждения. Для того чтобы оно точно определяло все фазы сна, телефон нужно откалибровать на поверхности, на которой вы спите.

В течение ночи он отслеживает активность и утром показывает анализ всего процесса сна.

Runtastic Sleep Better ведет учет индивидуальных привычек и особенностей, таких как потребление кофе и алкоголя, регулярность физических занятий и уровень стресса, помогает выяснить влияние переменных факторов на качество и продолжительность сна.

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Приложение само анализирует продолжительность фаз быстрого и медленного сна, а также время бодрого состояния при засыпании и пробуждении.

Runtastic Sleep Better позволяет отслеживать фазы Луны, записывать сновидения и отмечать свое настроение после пробуждения.