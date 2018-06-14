Йемен: на перепутье войны

14 июня, 2018, 16:25

Юрий Костюченко

Йеменская армия, поддерживаемая Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, начала штурм крупнейшего порта страны аль-Ходейда, который сейчас контролируется группировкой "Ансар Аллах"

В конфликтах, имеющих застарелые многоуровневые причины и существенные внутренние движущие силы политической, этнорелигиозной, социальной и экономической природы, не стоит говорить о быстром и окончательном решении силовым путем. Но определенного затишья можно достичь, убрав отдельные, в первую очередь внешние, факторы конфликта, и открыв таким образом пути для построения новых социальных структур и поиска хотя бы временных компромиссов.

Бесконечный конфликт в Йемене, поддерживаемый с одной стороны Ираном, а с другой – коалицией во главе с Саудовской Аравией, похоже, приближается к очередной точке временной кровавой развязки.

Йеменская армия, поддерживаемая Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, начала операцию по освобождению важного портового города аль-Ходейда, который уже три года контролируется шиитскими повстанцами-хуситами из группировки "Ансар Аллах", обновившими в 2014 году свой давний конфликт с правительством страны.

В этом конфликте на стороне хуситов выступают около 120 тысяч бойцов, в том числе, поддерживаемые Ираном отряды наемников из Ливана, Эритреи, Афганистана, в частности "Хезболла". На стороне правительства воюют свыше 80 тысяч йеменских солдат и около 20 тысяч солдат коалиции стран Залива, поддерживаемых авиацией и флотом Пакистана, Марокко, Сенегала, Судана, Малайзии, Египта, США и даже поставками бронетанковой техники из Беларуси. Кроме того, на фоне гражданского хаоса в страну пришло ИГ, ставшее третьей стороной войны в Йемене.

Четырехлетняя война привела к тому, что около 80% жителей Йемена – это около 20 миллионов человек - оказались в ситуации, требующей вмешательства международных гуманитарных организаций. По разным оценкам, от 8 до 12 миллионов человек постоянно страдают от голода, а от 6 до 10 миллионов не имеют доступа к питьевой воде. Страна находится под постоянной угрозой эпидемии холеры, которая уже убила больше тысячи человек. Продолжение активной фазы конфликта грозит гибелью десяткам тысяч людей, расползанием радикальных группировок в регионе и эскалацией дальнейших социальных и военных угроз.

Аль-Ходейда – это четвертый по величине город Йемена, и второй по величине порт в Красном море. Там расположены важные промышленные производства, международный аэропорт, проживает около полумиллиона жителей. Через этот порт происходит поставка более 75% гуманитарных грузов и проходит большая часть продовольствия и медикаментов для населения, находящегося в состоянии гуманитарного кризиса.

Бои на окраинах аль-Ходейди. Источник: ai-monitor

Международные наблюдатели уже заявили, что военная операция коалиции в Ходейде вполне вероятно может привести к усугублению гуманитарного кризиса, а также вызвать гибель и ранение до 200 тысяч жителей города. Впрочем, после того, как шиитская милиция отвергла возможность компромисса с правительственными силами, другого выхода кроме военной операции, похоже, не осталось.

При этом следует принимать во внимание то, что именно контроль хуситов над этой территорией и развязанная ими война, активно поддерживаемая Ираном, и вызвали гуманитарный кризис и все негативные последствия для гражданского населения – от принудительной мобилизации несовершеннолетних до массового голода и генерации потоков беженцев, которые сегодня называют препятствиями для проведения силовой операции по освобождению аль-Ходейди.

Освобождение аль-Ходейди может стать поворотным моментом этой войны: около 30 миллионов долларов ежемесячного дохода приносит шиитским повстанцам контроль экономической активности, связанной с этим портом. Кроме того, порт дает возможности для контрабанды и черного рынка, которые обеспечивают от 30 до 40% бюджета повстанцев. Без этого источника финансов хуситы не смогут обеспечивать свою армию больше, чем несколько месяцев, и интенсивность войны неизбежно снизится.

Кроме того, захват порта существенно уменьшит логистические возможности Ирана для поставки оружия повстанцам, в частности ракет, которыми они в последнее время обстреливают территорию Саудовской Аравии. Это также должно положительно сказаться на интенсивности конфликта и увеличить вероятность того, что конфликтующие стороны пойдут на переговоры вместо того, чтобы убивать друг друга любой ценой.

Последствия бомбежек припортовой территории 27 мая. Источник: The Guardian

Итак, штурм аль-Ходейди выглядит неизбежным. То есть, к сожалению, мы имеем ситуацию, когда удерживать кровавый статус-кво дороже и опаснее, чем идти на радикальные меры. Тем более, что правительственная коалиция уже представила план по урегулированию гуманитарной ситуации на территориях, контролируемых хуситами.

Тем не менее, эскалация конфликта ожидаемо выглядит "плохим решением" в глазах гуманитарных организаций, правозащитников и даже западных политиков. В частности, девять американских сенаторов обратились к военному руководству США с опасениями, что операция не достигнет своих целей, а лишь приведет к ухудшению гуманитарной ситуации, что негативно скажется на имидже США. В этой ситуации они призвали ограничить или прекратить военную помощь коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене. Это – та политическая реальность, в которой развиваются и разрешаются текущие конфликты во всем мире, и нам следует быть к этому готовыми.

Как бы там ни было, следует четко понимать, что война на этом не закончится, потому что, во-первых, не исчезнут внутренние противоречия, которые являются ее возбудителями, а во-вторых, никуда не денется угроза, которую генерирует ИГ. Эта война уже унесла более 16 тысяч жизней военных и около 10 тысяч гражданских лиц, привела к ранениям более 50 тысяч и сделала беженцами 3,2 миллиона человек.

И решать этот конфликт, который продолжается с 2004, а корни прорастают еще из середины 1960-х, придется очень долго и непросто. Но для того, чтобы разрешить конфликт, нужно либо уничтожить оппонентов, либо отложить оружие.