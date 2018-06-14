Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное

14 июня, 2018, 12:54

Материальные убытки Украины от кремлевской агрессии достигли отметки в 100 млрд долларов. Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Война, потерянные территории, разрушенные дома, погибшие воины и мирное население. По данным ООН, с начала боевых действий на Востоке Украины было убито более 10 тыс. человек. Безвозвратные потери, разрушенные человеческие судьбы. Однако существует и другая — измеряемая цена кремлевской агрессии. Материальные убытки, которые можно возместить. Первый шаг к возвращению утраченного — определить сумму награбленного Кремлем.

100 млрд долларов убытков наша страна уже понесла от кремлевской агрессии. Это в несколько раз больше всего госбюджета Украины на 2018 год! Такую шокирующую цифру озвучил автор исследования "Цена кремлевской агрессии в Украине", шведско-американский экономист и дипломат, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд. Эксперт с международным именем отметил, что после аннексии Крыма Украина потеряла почти полтора миллиона гектаров земли, которую оценивают в более чем 1,8 млрд долларов. Украинские банки потеряли активы, которые остались в оккупированных отделениях – от 1,7 до 1,9 млрд долларов. Россия конфисковала "Крымэнерго", и как следствие – Украина потеряла еще 1 млрд долларов.

Эксперт по вопросам временно оккупированных территорий "Майдана иностранных дел" Юрий Смелянский говорит о непоправимом вреде водным ресурсам Крыма, которую нанесла бездумная политика оккупантов на полуострове. По его словам, через уничтожение россиянами подземных горизонтов, жители севера полуострова остались без пресной воды.

Оккупанты присвоили, то есть "национализировали", и свыше 4 тыс. объектов украинской собственности, археологического наследия, произведений искусства. Украина потеряла крупнейшее в Восточной Европе производство диоксида титана завод "Крымский титан", "Черноморнефтегаз", завод электроинструментов "Фиолент", единственное в Украине производство технической кальцинированной соды "Крымсода" и винокомбинат "Массандра".

Кому потери, а кому обогащение. Владелец "Крымского титана", на строительство новых мощностей которого во времена Януковича ушли сотни миллионов гривен, олигарх Дмитрий Фирташ продолжает вести свой бизнес в Крыму, платит налоги в российский бюджет, а опасные химические отходы безнаказанно сливает в Херсонской области. Имущество других украинских бизнесменов, которые не прогнулись под Кремль, конфисковали. Рейдерский захват постиг и государственные заводы.

С аннексией полуострова Украина, кажется, распрощалась с мечтами стать энергетически независимым государством, потеряв газовые месторождения, находящиеся на шельфе Черного моря в районе Крыма. Ресурсы шельфа – это более полторы тысячи миллиардов кубических метров природного газа. Для сравнения, 2018-й год Украина начала с крупнейшими за 5 последних лет запасами газа в подземных хранилищах. А именно, с 14,7 млрд кубометров. Кроме того, шельф Черного моря в районе Крыма - это более 282 миллиона тонн нефти и конденсата. По состоянию на конец 2013-го года Украиной было разработано всего лишь 4% от общей мощности месторождений. Вследствие аннексии Крыма потеряно также буровое оборудование на 800 млн долларов. Потенциальные потери Украины вследствие невозможности развивать все активы в Крыму и на шельфе некоторые эксперты оценивают в 300 млрд долл. США.

Также на территории Крыма оккупант захватил государственные и частные электрогенерирующие мощности. В частности, Солнечный парк Перова возле Симферополя, который до аннексии полуострова считался крупнейшей солнечной электростанцией в мире.

Из-за аннексии Крыма Украина потеряла более 800 заведений оздоровления. В наиболее известном из них международном лагере "Артек" ежегодно отдыхали более 30 тыс. детей.

Сейчас в Артеке отдыхают только россияне, белорусы и украинцы из так называемой "ДНР". В 2013 году до аннексии Крыма в украинском Артеке, растянувшемся на 200 га приморской земли, отдыхали дети из 50 стран мира. При этом дети из семей с низким уровнем доходов, многодетных семей, а также сироты, инвалиды и одаренные дети отдыхали в лагере бесплатно.

С каждым днем сумма убытков, нанесенных Украине путинским режимом, растет. Так, строительство Керченского моста и военное давление Кремля подорвали позиции Украины в Азовском море.

По словам экспертов, измерить сумму убытков от Кремлевской агрессии на Донбассе и привлечь Москву к ответственности сложнее, чем сделать это по Крыму. Ведь до сих пор Россия официально не признает своего участия в войне на востоке Украины. Хотя и скрывать факты присутствия российских войск на Донбассе Путину не слишком удается.

За время войны из Донецкой и Луганской областей вывезено в Российскую федерацию оборудования, по меньшей мере, 19-и украинских предприятий.

Ситуация на востоке в значительной степени подорвала экономику Украины. Ведь на Донбасс до войны приходилось 10% украинского ВВП. На оккупированную часть региона приходилось 24% объема промышленного производства и 23% экспорта сырья. Уничтожен Донецкий аэропорт, потерянные мощные предприятия, такие как крупнейший в Украине производитель чугуна "Донецкий металлургический завод", шахта имени Засядько, завод "Топаз" специализировался на производстве сложных радиотехнических систем.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечает: с одной стороны, Украина потеряла доходы из Донбасса, а с другой — издержки остались. Среди прочего, вследствие поддержки путинской Россией террористических недогосударст "ЛНВ/ДНР" и их беззубой экономической политики, Донбассу может грозить настоящая экологическая катастрофа из-за массового подтопления шахт.

Как вернуть награбленное

На пути к возвращению награбленного Россией Украина уже одержала первые победы, отмечает юрист Ирина Назарова. На доказательство своей правды украинским бизнесменам понадобилось почти три года борьбы в судах. Наконец, Третейский суд в Гааге вынес единогласное решение о том, что Россия несет ответственность за нарушения прав украинских инвесторов и должна возместить их компаниям убытки за аннексию Крыма. РФ должна компенсировать 159 млн долларов. Однако Россия не спешит этого делать. Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий возмущен игнорированием решений международных институтов.

Старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Алан Райли советует украинским юристам для победы над Россией использовать европейский опыт. Он считает, что прецедентом для Украины может стать дело Кипра против Турции, которая в свое время оккупировала северную часть острова.

Еще один возможный формат — аналог Компенсационной комиссии ООН, которая была создана 1991-го года для рассмотрения претензий и выплаты компенсаций за потери в результате иракского вторжения и оккупации Кувейта.

Политолог Тарас Чорновил считает, что Украине по силам заставить Россию заплатить за агрессию. Украина может требовать соответственно на несколько лет получение в концессию право безвозмездного использования ресурсов Российской федерации по определенным отраслям, убежден он.

В значительной степени успех Украины в международных судах зависят от возможностей отечественного законодательства. И здесь юристы наталкиваются на проблемы, которые за 4 последние года Верховная Рада так и не смогла решить, рассказывает первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.

По его словам, Украина вовремя не денонсировала международные договоры 1993-го года по рыбалкам, 2003 года о "Совместном использованим водного пространства", у нас сегодня нет 12-мильной зоны, которую мы можем предъявлять. Сегодня фактически оккупант может на своем судне доплыть до берегов Бердянска и потом показать договор о совместном использовании.

От начала агрессии мы так и не смогли выработать стратегию по возвращению Донбасса и Крыма и не понимаем, что делать с оккупированными территориями после их возвращения. Только наличие четкого плана действий позволит Украине надеяться на возвращение оккупированных территорий и привлечение агрессора к ответственности.