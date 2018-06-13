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Глава УАПЦ митрополит Макарий: будем объединяться даже стиснув зубы, пусть Москва не радуется

Глава Украинской Автокефальной Православной Церкви митрополит Макарий о процессах в украинской церкви и перспективах получения томоса

Глава Украинской Автокефальной Православной Церкви митрополит Макарий в эфире телеканала Еспресо рассказал об объединительных процессах в Украине, недостатке общения с Патриархом Филаретом и возможных кремлевских провокациях.

Позиция Константинопольского Вселенского Патриарха в деле томоса в значительной степени будет обусловлена ​​единством украинских церквей. Как сейчас выглядит ситуация?

Дело обстоит хорошо. Дело историческое. В этом деле следует отбросить все амбиции и молиться за Вселенского Патриарха, потому что ему тоже нелегко в настоящее время. Следует молиться за Священный Синод, за президента и всех в Украине - депутатов Верховной Рады и всех украинцев, которые стараются для того, чтобы томос получить. Я молился более 22 лет за единую поместную православную церковь и не пропустил ни одной службы.

Ваше Блаженство, но мы понимаем, что есть такой фактор, который называется Москва. И мы понимаем, что она крайне заинтересована в этом. Ведь в случае создания Украинской единой поместной церкви мы станем самой большим православным государством мира. И российские мечты о "Москве-Третьем Риме", по сути, свернутся. Мы понимаем, что Москва будет включать различные рычаги воздействия, в том числе и на Константинополь, и на украинских иерархов.

Москва уже потерпела поражение, когда происходил Всеправославный собор на Крите, они думали, что раз они не поедут, то и половина церквей не поедет, но так не случилось. Москва - это Москва, мы знаем, что это - монстр, но над нами Господь. Говорили, что Советский Союз никто не развалит, но и он развалился. Мы тогда тому были свидетелями и сейчас будем свидетелями.

А в Украине как это выглядит?

А как выглядит? Сейчас в Украине некоторые собратья из Киевского Патриархата уже распределяют должности. Я бы этого не хотел комментировать, ведь, во-первых, следует дождаться, чтобы Священный Синод вместе с Патриархом большинством голосов приняли предоставление томоса. А когда будет такое решение, - думаю, он в скором времени будет, - тогда Священный Синод и Всесвятийший Патриарх дадут совет, что нам делать. И дай Бог, чтобы тот совет все послушались.

Но есть и иерархи в Украинской Православной Церкви в единстве с Московским патриархатом, которые не хотят единства со своими братьями во Христе.

Это есть, но есть и подтвержденные вещи. Кстати, вот проукраинский митрополит Софроний, хотя и относится к Украинской Православной Церкви Московской патриархии, подтвердил свою подпись. Но и есть такие, которые еще не знают, будет ли решение о предоставлении томоса, поэтому они себя проявят. Мы можем рассуждать, как это будет, но знает это лишь один Бог.

Но у Вас есть внутренняя интуиция, ведь в том числе и Вам творить поместную Церковь в единстве как с украинскими священниками так и в части московских священников.

По УАПЦ я могу давать гарантию, мы несколько раз обращались к Вселенскому Патриарху в течение 3 лет, которые я возглавляю церковь, мы согласны. Если будет решение Вселенского Патриарха с патриаршим строем, это было бы замечательно. Но если не будет, то мы готовы и на митрополию. Вот Патриарх Филарет хочет патриарший строй.

То есть Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата настаивает на патриаршем устройстве?

У нас нет патриарха, нам не надо снимать никому куколь, для того чтобы Украина становилась духовно самостоятельной, я согласен на все. И сейчас меня не интересует, кто будет ее возглавлять!

Но мы понимаем, что часть епископов или архиепископов имеют амбиции, и это может негативно повлиять на процесс. Далеко не все могут искренне протянуть руку и сказать "обнимемся", ведь порой у духовенства срабатывают внутренние амбиции или карьерные инстинкты, которые подпадают под определение, в конце концов, греха гордыни.

Это надо отбросить. Я им советую и себе говорю - отбросить это. Помните, Всесильный Бог, а мы все смертные люди, неважно более сильные, или менее сильные. Дело силы - небольшое, большое дело, чтобы сделать все возможное и невозможное. Я думаю, что это произойдет: томос будет получен, но томос не может получить президент. Поэтому всего комментировать я не буду, но думаю о другом: нужно думать, чтобы после получения томоса ни тешилась Москва, что, мол, "вот, между украинцами, украинскими церквями война". Здесь нужны согласие, понимание и единство. Единство такое, чтобы каждый стиснул зубы, как его что-то проворачивает, и сказал: мы все сделаем, чтобы северный сосед не радовался, что "вот получили томос, а теперь воюют". Больше всего я переживаю именно за это.

Понимают Вас предстоятели других украинских церквей? В частности Патриарх Филарет?

Мы с ним не общаемся. Когда я был на Пушкинской (Ющенко эту встречу организовал), то мой предшественник Мефодий отказался идти, а я пошел. Мы много разговаривали. Я открытый человек. Иногда я ставил такие вопросы, которые, возможно не нравились Святейшему (Патриарху Филарету, - ред.).  В том числе я спрашивал: "Ваше Святейшество, вот мы объединимся, признаете ли Вы Первый Всеукраинский Собор 1990-го года, избрание Патриарха?" и тому подобное. Кое в чем он со мной соглашался, а в чем-то - нет.

Ваше Блаженство, есть сложный процедурный момент. Мы понимаем, что в свое время московская церковь наложила на часть украинцев клира анафему. И, соответственно, часть епископов не будут признаны Московской церковью. Будут продуманы какие-то моменты, чтобы решить этот вопрос? Потому что, насколько я понимаю, это будет одна из карт, которой будет играть Кремль против Украины.

Американская церковь приняли, Канадскую церковь приняли. Там были рукоположение от Патриарха Мстислава, и с этим не было проблем, ведь Патриарх Мстислав был рукоположен как канонический в Андреевской церкви.

То есть это не будет означать окончательной точки в переговорах с Московским Патриархатом?

С Московским Патриархатом в Украине, какие могут быть переговоры? Им остается отойти от Москвы и присоединиться, как присоединились - еще условно - десять епископов. Второй момент - это чтобы православная церковь во главе с Онуфрием сделала заявление и отошла от Москвы. Но прежде всего следует отойти от Москвы. Я говорил когда-то митрополиту Онуфрию: "Найдите в себе силы, найдите".

А что он ответил?

Мол, не так просто. Но и мне непросто было в 1989 году отойти. Священники, в том числе и я (я служил в Петропавловской церкви), подписались: "Я исхожу из российской церкви". У меня два прихода было в то время. Прихожане мне говорили, Греко-католическая церковь еще не реализовалась, так, может, подождем? Я ответил что в греко-католики не пойду. "Ну, если не пойдете, то мы пойдем". Или же другое: "Отче, а кто из Мостиска еще подписался об автокефальной церкви?" Говорю: "Я первый". "Так подождем". Я говорил Онуфрию, почему я сделал это. Потому что когда я служил на Донбассе, то никто, вероятно, из украинских священников на украинской земле не претерпел такого, что я претерпел от московского КГБ. Я претерпел, но вы знаете, меня это не разочаровало в вере и твердости, а закалило.

Мы понимаем, что часть украинских олигархов кормится с руки Москвы. Они организуют своих людей в формат так называемого "русского мира" в Украине. Мы знаем, к чему это все привело прежде, мы знаем, что и сейчас возможны провокации.

Я переживаю, чтобы не было конфликтов между духовенством. Чтобы мы не делили места, чтобы мы не конфликтовали друг с другом. Если все будет мирно, когда будет томос, и во Христе, и в единении с Вселенским Патриархом, то все мирно потянутся, и Москва здесь будет бессильна, я уверен. Я одну провокацию уже пережил, в 2015 году, некоторые говорили, что меня за ночь перекупили и так далее. Но я не продаюсь! Говорили я получил миллионы от Новинского. Зато было расхождение с Киевским Патриархатом, которое заключалось в том, что я просил Патриарха Филарета оставить в названии "автокефалия". Они не хотели, а потом меня и обвинили, что я якобы бы за ночь продался. Мне больно, но я молчал. Я переживаю, чтобы сейчас что-либо подобное не повторилось, когда духовный человек (простите, как я говорил в Краматорске, когда собрали Всеукраинский совет церквей) неправду сказал. Но будем молиться. Кулаки держать и не поддаваться.

 

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