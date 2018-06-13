Дно русскокультурности и "внеполитизма"

13 июня, 2018, 14:14

“Совок” имеет свойство воспроизводиться в извращенной форме, заражая души тех, кто в нем никогда не жил

Лариса Артюгина, украинский режиссер-документалист, чьи работы в студии "Вавилон 13" стали портретом времени, поделилась в соцсети подробностями своей поездки в Вильнюс. А именно рассказом о "днях российской культуры", которые госпожа Лариса решила посетить, чтобы найти поддержку культурных деятелей в благородном деле освобождения Олега Сенцова. "Это и есть интернациональное Дно российской культуры", - написала она в итоге. Женщине не то что не удалось сплотить вокруг трагедии украинского режиссера людей, которые претендуют на определенное культурное движение, но и кое-где ситуация была по-настоящему угрожающей.

Госпожу Ларису оскорбляли, признавались ей в ненависти. Мол, портит трети Вильнюса "праздник" своим одиночным пикетом и надписью #SaveOlegSentsov. А самым выразительным оказалось поведение маленьких детей, которые копируют предпочтения родителей. Так, по словам госпожи Ларисы, совсем еще малыш время от времени отбегал от своей семьи, которая неподалеку от пикета в поддержку Сенцова пила водку, и имитировал стрельбу из игрушечного автомата по женщине, которая держала плакат. "А второй малыш, проходя мимо, выпустил в меня очередь мыльных пузырей. Это было кинематографично – красно-черный плакат с наручниками и словом SOS в тумане мыльных пузырей, разлетевшихся во все стороны", - пишет режиссер. Кажется, если бы пикет проходил не посреди литовской столицы, а где-то в российской глубинке, одинокую женщину с плакатом эти "представители великой культуры" могли и разорвать.

Сколько раз приходилось слышать, что смена поколений развеет советский мрак? Тезисы, что экономический рост, европейские стандарты жизни, терпение и время постепенно изменят картину социума звучат от экспертов чуть ли не ежедневно. Есть определенная самоуспокаивающая мантра будто к русской идее пристают как правило люди преклонного возраста - те, что ностальгируют по советской молодости. Дескать, стоит им отдохнуть уже с богом, и картина изменится.

Но на самом деле это не так. Реальность доказывает, что мы врем сами себе. “Совок” имеет свойство воспроизводиться прямо на наших глазах в искривленной извращенной форме, заражая души тех, кто в нем никогда не жил. Все это лишний раз доказывает ошибочность и недальновидность тех возрастно-демографических теорий роста национального сознания, которые мы с вами, уважаемые, нафантазировали себе 20 лет назад.

"Русский мир" - это не только сознательный выбор его ценителей. Он, как молодая, но уже распространена идеология, почему-то кажется своим деморализованным адептам даже более привлекательным, чем патриотическая позиция.

Социологическая группа "Рейтинг" недавно обнародовала опрос украинцев, в рамках которого, кроме рейтингов политиков и поддержки определенных политических проектов, исследовались ценностные основы трех возрастных групп, которые имеют право голосовать на выборах. Посмотрите, как на одни те же вопросы относительно понимания проблем отвечали люди в возрасте от 18 до 35 лет и от 51:

Также оказалось, что, по мнению молодых украинцев, с культурой, ценностями, морально-этическими предпочтениями Украина больше похожа на Россию, чем на Запад. Причем, молодежь видит здесь больше сходства, чем представители старших поколений:

Дело в том, что сравнение Украины с Россией, когда речь идет про экономику, правовую систему — может быть логичным и оправданным. Чего греха таить, как бывшая колонизированная территория, наша страна действительно имеет экономику очень подобную к стране-оккупанту, из-за построенной оккупационно-советской системы, которая до сих пор хранится в Украине хоть и в несколько измененном и “цивилизованном” виде. Когда речь идет про законы, права, взаимодействие гражданина и государства - Украина уже не Россия, но еще точно не западный мир.

Но когда речь идет о культуре, морали, ценностях, принципах, то ощущение принадлежности к одному из центров притяжения - европейского или советско-российского - скорее свидетельствуют о самоидентификации. Ведь немец никогда не будет думать о себе, как о потомке азиатской империи Чингисхана. Он будет считать себя европейцем, даже если все остальные жители Германии вокруг него будут казаться ему варварами.

Мы же видим, что молодые украинцы, которые хотят в Европу, желают стране вступления в НАТО и хотели бы жить в процветающей Украине, все же связывают себя с “близкой культурой” бывшей метрополии. Это свидетельствует о том, что советская ментальность самовоспроизводится в сознании молодых людей. “Русский мир” заражает души украинских детей ложным представлением о культурном родстве и общих корнях. Таким образом он пускает метастазы в наше украинское будущее, навязывая молодежи убеждение, что Украина не связана с Европой ни культурно, ни ценностно.

Как это мы с вами смогли вырастить поколение юношей, которые в вопросах войны, идентификации с Россией, веры в свою страну ничем не отличается от пенсионеров, молодость которых прошла в Советском Союзе, а кое-где еще более находится в “совковом” ментальном пространстве, чем их бабушки и дедушки? Можно, конечно винить телевидение, нереформированную систему образования, плохой уровень жизни. Но в странах Балтии, где уровень жизни в десятки раз лучше Вологды или Уфы, "русский мир" тоже растет и процветает.

Почему молодые, родившиеся во время независимости, так легко становятся добычей российской пропаганды? В первую очередь из-за отсутствия предохранителей в виде критического мышления и самоидентификации свободного человека из свободной страной, гражданами которой они являются.

Давайте вспомним фразу, которую хотя бы раз в жизни повторял любой американец: "Здесь свободная страна, я знаю свои права". У адептов "русского мира" в Украине гражданские свободы ассоциируются с "правом" приближать захват своей страны русскими танками.

Но "русский мир" – это не только те, кто продвигают захватнические идеи, но и те, кто равнодушен к таким угрозам. Самые "продвинутые" певцы, эксперты, деятели культуры демонстрируют равнодушие к национальным интересам, как определенную черту, которая сделала их богатыми и успешными. "Я выше политики". Сколько раз мы слышали эту "формулу успеха" даже от политиков, когда речь заходит о национальной безопасности и российско-украинской войне?

Те, кто сегодня пытаются создать себе образ западников, модерновых публичных лиц, по сути, распространяют российский дискурс и русскромирскую модификацию "совка" с его "миром, дружбой и жвачкой".

Первая причина, почему советское мировоззрение возвращается в публичный дискурс, заключается в том, что кумирами для украинской молодежи через социальные сети и интернет продолжают становиться представители страны-агрессора - Дуди, Басты и Шнуры. По сути, эти персонажи продвигаются российскими пропагандистами как лидеры мнения для молодежи на всем постсоветском пространстве. Их кажущаяся “внеполитичность” - такой же продукт кремлевской пропаганды как и “крымнаш”, только направлен на другую аудиторию. Не хочешь активно поддерживать путинизм? Хорошо, вот тебе хорошо отмодерированный “внеполитикой” - главное, не вмешивайся и не мешай. Тупей на вечеринках, гоняйся за деньгами и не путайся под ногами у Кремля.

Толерантность к нео-имперской русской мысли, которая очень удачно мимикрирует под псевдо либеральную, является отсутствием морального стержня, что делает возможным уязвимость украинской аудитории к такому воздействию.

А вторая причина кроется в причастности украинского псевдолиберального дискурса к российским имперским ценностям. Не сложно заметить, что те самые идеи о несовременности патриотизма, все эти "выше политики" транслируют уже украинские политики и общественные деятели, старательно подражая своим российским кумирам.

Возможно ли встретить немецкого публичного деятеля, который бы вполне серьезно говорил, что он в своей борьбе с коррупцией выше смерти немецких граждан от вражеских обстрелов? Есть ли будущее у молодого американского конгрессмена, если он начнет уверять, что не стоит отвлекаться на потери американской армии, если хочешь наслаждаться футбольным чемпионатом? А в Украине молодые, успешные, креативные политики и общественные деятели совсем не сторонятся таких заявлений, которые, будем откровенны, полностью повторяют слова российских пропагандистов.

Ну и не надо исключать возможность того, что такая позиция общественных деятелей, скорее всего, неплохо оплачивается государством-оккупантом.

Советский Союз когда-то называли тюрьмой народов. Интересно, что именно так до Октябрьского переворота называли Российскую Империю. Имперская идея, которая основывается на уничтожении национальной идентичности порабощенных "окраин", нашла свое отражение в концепции "русского мира", о котором Владимир Путин как-то сказал: "Границы России нигде не заканчиваются".

"Русский мир" – это подмена понятий, при которой все национальное показывается как архаичное, варварское, пещерное, а имперское и наднациональное – как модерное, современное, высококультурное. Молодым людям может казаться, что они пристают не на идею "русского миру" или советского мира, - но в действительности их привлекает рекламная обертка, в которую заворачивают антиукраинские "ценности".

Противостоять этому может только одно – всестороннее содействие развитию современного национальному продукта: языка, культуры - всего того, что может составить конкуренцию наднациональному яду. И продвижение этого современного национального продукта через современные каналы коммуникации.