Виталий Портников: никаких миротворцев не будет

12 июня, 2018, 11:39

Портников Виталий

Для России переговоры - это капкан, в который должен попасть враг

Первая за 16 месяцев встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" завершилась без каких-либо ощутимых результатов с точки зрения урегулирования конфликта. Министры не смогли прийти даже к подобию компромисс по ключевому вопросу повестки дня - размещению на Донбассе миротворческих сил ООН.

Отсутствие договоренности закамуфлировано решением продолжить консультации на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств. Но если бы понимание существовало, его как раз достигли бы на уровне министров, а не их подчиненных - для того, чтобы в будущем вопрос миротворцев смогли бы обсудить руководители стран "нормандского формата". А так, получается, Макрону, Меркель, Порошенко и Путину просто не о чем говорить.

То, о чем главы внешнеполитических ведомств договорились в Берлине, декларируется всякий раз - соблюдение режима прекращение огня, согласие с отводим тяжелых вооружений, разминирование территории. Это даже не договоренности, а самые первые пункты Минских соглашений, которые агрессор не собирается исполнять. Возможно, единственным реальным результатов этой встречи станет прекращение интенсивного обстрела Россией и ее наемниками освобождённой территории Донбасса - и то в случае, если Путин решит создать благоприятный фон для встречи на высшем уровне.

Проблема в том, что Москва и ее партнеры по консультациям совершенно по-разному воспринимают сам смысл переговоров. Для Украины, Германии и Франции переговоры - это поиск путей решения конфликта, согласование компромиссов, дискуссия по сложным вопросам. А для России переговоры - это капкан, в который должен попасть враг.

В данном случае демонстрируется не просто готовность российской стороны разговаривать - а именно готовность разговаривать с европейцами. Чтобы обеспокоились американцы и сами начали искать инструменты для возобновления процесса консультаций с россиянами.

И Лавров на встрече министров - не участник консультаций, а просто наживка в ловушке для своих коллег.

Никаких полномочий принимать какие-либо решения у него нет и быть не может, он просто кукла, которая играет роль министра иностранных дел. И если наживка сработает, тогда Лавров отойдёт в сторону и роль наживки станет играть Сурков. Но уже для американцев.

Именно поэтому стоит понять, что мы присутствуем не при переговорном процессе, а при его неуклюжей имитации. Путин не собирается уходить с Донбасса и допускать на оккупированную территорию миротворческую миссию. По крайней мере, не стоит ждать прогресса до президентских и парламентских выборов в Украине. А дальнейший подход России будет во многом связан с их результатами. И это, кстати, не означает, что Россия отдаст Донбасс и Крым пророссийским силам. Молдавским коммунистам не вернули Приднестровье, команде Шеварднадзе - Абхазию и Южную Осетию.

Но на что действительно можно рассчитывать в случае победы коллаборационистов в нашей стране - так это на то, что на Донбассе будут меньше стрелять. Впрочем, и в этом случае никто ни о чем не будет договариваться.