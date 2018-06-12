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Коробка малыша и “муниципальная няня”. Вызовут ли инициативы правительства бэби-бум

Уже с сентября родители бесплатно получат бэби-боксы, а с нового года смогут с государственной помощью оплачивать услуги няни

Смогут ли инициативы правительства существенно изменить демографическую ситуацию в Украине

Бэби-боксы в родильных

Бэби-боксы (в Украине “коробки малыша”) - распространенное в мире пособие для новоиспеченных родителей, которое в Финляндии начали выдавать еще более 80 лет назад. Впоследствии инициатива распространилась во многих странах, в частности в Англии, Ирландии, Шотландии, США, Канаде, Южной Африке.

Коробку наполняют, в основном, одеждой и аксессуарами для малышей и рожениц, а сам бокс может использоваться как колыбель или ванночка (в зависимости от страны).

В Украине же первые бэби-боксы будут выдавать уже с 1 сентября. Чтобы получить эту государственную помощь, родителям не нужно будет собирать специальные справки, поясняют в Кабмине. Для этого будет достаточно родить, коробки будут выдавать непосредственно в роддоме при выписке вместе со свидетельством о рождении.

Боксы будут выдавать независимо от материального состояния семьи и для каждого малыша. Поэтому если женщина родила двойню, ей выдадут два бэби-бокса. Тройню – три.

Также это никак не будет влиять на выплату материальной помощи. Напомним, сейчас пособие при рождении ребенка составляет 41280 гривен, независимо от количества детей в семье. Родители сначала получают "на руки" 10320 грн, а потом в течение трех лет ежемесячно - по 860. Бэби-боксы станут дополнительной помощью.

Что же будет входить в коробки малыша? Пока что точно неизвестно. Чтобы сделать бокс максимально полезным для родителей, неравнодушные активисты организовали опрос родителей в google.docs, где спрашивают, какие предметы будут им самые необходимые в первые месяцы после родов. Обещают, что результаты опроса будут обсуждать с представителями Министерства социальной политики, чтобы утвердить постановление о наполнении коробок уже в ближайшее время.

Примерный состав беби-бокса выглядит так:

  • одежда разного размера, в соответствии с сеткой от 0 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев;
  • носки;
  • шапочки;
  • бодики (так называемые человечки);
  • хлопчатобумажные пеленки и такие, которые не пропускают влагу;
  • подгузники;
  • два одеяла большого размера (теплое и более легкое), которые ребенок сможет использовать до 3 лет;
  • матрас;
  • сама коробка, которая может быть использована как люлька для малыша;
  • специальный термометр для младенцев с гибким носиком, который предупреждает травмирование;
  • термометр для воды;
  • пустышка;
  • гигиенические наборы для новорожденного и молодой мамы;
  • информационные буклеты для молодых мам и пап: о том, как правильно кормить грудью, как смотреть за ребенком, что ребенку нужно в первые, самые уязвимые месяцы жизни.

“Муниципальная” няня

Еще одна инициатива правительства, которая, правда, должна заработать уже с нового года, касается финансовой поддержки родителей для найма няни.

Инициатива "Муниципальная няня" была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка".

"Когда мама рожает, ей нужно думать, как идти работать. Нужно ее поддержать, дать возможность нанять няню для того, чтобы ухаживать за ребенком, а самой идти работать... Когда Вы будете нанимать няню, государство будет компенсировать около 1500 грн в месяц", - пояснил необходимость инициативы премьер-министр.

Согласно замыслу правительства, компенсацию 1500 грн за месяц работы няни работающие родители смогут получать в конце года. При этом ребенку должно быть до 3-х лет.

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму для детей до шести лет. С декабря 2017 года - это 1492 грн в месяц.

Для того, чтобы получить от государства помощь, должно выполняться обязательное требование - няня должна быть трудоустроена официально.

Среди необходимых документов юристы перечисляют заключенный договор о трудоустройстве, идентификационный код работодателя (родителей) и няни, а также трудовую книжку няни.

В правительстве рассчитывают, что инициатива “муниципальная” няня немного облегчит жизнь работающим родителям, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Впрочем, скорее всего, налоги в таком случае платить няня будет платить самостоятельно. Поэтому вероятно услуги сиделок могут подорожать на 5-20%.

Сколько это будет стоить и будет ли бэби-бум

Инициативу “коробка малыша” внедряют уже в сентябре, однако отдельной статьи для такой программы в бюджете на этот год не предусмотрено.

“Изменения в бюджет вносить не нужно, финансирования бэби-боксов будут осуществлять за счет пересмотра соцпрограмм”,- объясняют в Минсоцполитики. Впрочем, какие именно программы для этого придется пересмотреть, в министерстве не уточняют.

Сколько же это будет стоить экономике? Предусмотрено, что стоимость одной коробки малыша - 5 тыс. грн. В среднем в Украине рождается 380 тыс. малышей за год. В правительстве обещают закупить боксов с запасом - на 400 тыс. новорожденных. То есть, финансирование инициативы потребует около 2 млрд грн государственных средств.

Закупать бэби-боксы обещают централизованно и открыто - через систему электронных закупок Prozzoro.

Что же до компенсации средств по программе “муниципальная няня”, в правительстве рассчитывают на такую модель софинансирования:

  • 25% - из госбюджета;

  • 15% - из областного бюджета;

  • 60% - из местного бюджета.

И решат ли эти инициативы демографический провал в Украине? Напомним, по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине (без учета временно оккупированного Крымского полуострова) проживало 42 млн 456 тыс. людей.

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Но Украина входит в пятерку стран по темпам сокращения населения. К 2050 году, по прогнозам ООН, нас может остаться всего лишь 36 млн, то есть население сократится на 18%.

Этому способствуют высокий уровень смертности, низкий уровень охраны здоровья и сокращение темпов рождаемости.

В идеале у 10 женщин должно быть 23 ребенка, рассказывает главный демограф страны Элла Либанова в эфире Еспресо. В такой ситуации поколения детей компенсирует поколения родителей и детскую смертность. В Украине же на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей.

Впрочем, смогут ли инициативы правительства вызвать бэби-бум? “Возможно, но эффект на демографию от внедрения бэби-боксов посчитать фактически невозможно”, - объясняет в комментарии Еспресо госпожа Либанова.

Часть комментариев в социальных сетях согласны с мнением, что лучшим вариантом помощи для новоспеченних родителей было раздать деньги вместо коробок. Тем более, что сообразить с набором, который удовлетворит всех, сложно. В Финляндии, например, родители могут выбирать: бэби-бокс или деньги. Правда, в денежном эквиваленте ведают вдвое меньше, чем стоит коробка - 140 евро.

Либанова также считает, что деньги родителям были бы уместнее помощи: “в конце концов, не так плохо мы живем, есть дедушки-бабушки, родственники, которые дарят пеленки и игрушки”.

А вот насчет инициативы “муниципальная няня” социолог скептическая: “А что это изменит? Одна женщина дальше будет няньчить одного ребенка, даже если это не мать, а няня. Для экономики больший эффект был бы, если бы появилось больше детских садов”.

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