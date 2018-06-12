Что надеть на выпускной. Наряды от 6 украинских брендов

12 июня, 2018, 17:15

Платья-рубашки по дизайну музыкального трио Panivalkova от Garrt, экстравагантные костюмы от IDoL. и галстуки с винтажными зажимами от Smart Tie

Еспресо.TV узнали, какие наряды могут предложить украинские бренды и сколько это будет стоить выпускникам.

IDoL.

Украинский бренд основал Серж Смолин в 2007 году. За 11 лет они выпустили 17 различных коллекций. Свои вещи бренд делает из натуральных материалов, которые заказывает у европейских производителей Scabal, Dormeuil, Loro Piana.

Мужские костюмы здесь шьют вручную по индивидуальным лекалам, учитывая анатомические особенности строения тела.

Что надеть: Для парней IDoL. подбирает подкладки в пиджаках разных цветов. Образ дополняют аксессуарами. К костюму бренд предлагает яркую бабочку или платок. Также можно сшить рубашку с экстравагантным принтом.

Наряд могут заказать не только парни, но и девушки. Мужской костюм поможет выделиться среди других выпускниц.

Цены: Штаны будут стоить до 5000 грн, пиджак - 7000 грн, а рубашка обойдется в 2500 грн.

Garrt

Маркетолог, инженер-проектировщик и айтишник решили создать собственный бренд пять лет назад. Так появился Garrt. Для старта они выбрали casual-рубашку.

В первой коллекции они создали базовый гардероб, который мог бы легко комбинироваться с другой одеждой.

Бренд использует материалы с фабрик Польши, Португалии, Италии, Франции, Турции, Беларуси. Также Garrt работал с украинским льном от Мишеля Терещенко.

Чаще здесь работают вручную, потому что продукцию выпускают небольшими партиями.

Что надеть: Для выпускного вечера девушкам предлагают рубашки с классическим воротником, а также воротником-стойкой. Также здесь можно найти платья-рубашки, которые разрабатывали с музыкальным проектом Panivalkova.

Цены: Женские рубашки будут стоить 800 грн, а платья-рубашки - 950 грн. Цена мужских брюк от Garrt - 1080 грн, рубашки - 880-1150 грн.

Smart Attire

Бренд Smart Attire молодой и существует всего три года. Учредители решили, что хотят делать что-то одно, но лучшего качества. Поэтому они стали шить рубашки.

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Smart Attire шьет рубашки только из 100%-ного хлопка и льна или микса этих двух материалов. Для мужских рубашек процесс более автоматизирован, потому что их шьют в больших количествах. Женские же шьют вручную.

Что надеть: Для выпускного вечера можно найти белые рубашки из 100%-ного хлопка и с отделкой нон-айрон. Такая обработка позволяет рубашке "дышать", но при этом не сминаться. Благодаря этому рубашка будет ровной на протяжении всего выпускного вечера.

Цены: Классические белые сорочки стоят от 1450 грн. Также можно выбрать галстук по 490 грн. Кроме готовых рубашек бренд шьет одежду на заказ. В Smart Attire есть около 300 вариантов тканей.

By ELENA PIGUL

Бренд Elena Pigul основала Елена Антонюк (Пигуль - девичья фамилия) три года назад. Для своих нарядов бренд обычно использует материалы итальянских производителей.

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Что одеть: Ежегодно бренд уделяет много внимания выпускным платьям и шьет одежду оригинальных фасонов: в платьях прозрачные силуэты с вышивкой и оригинальными басками-жилетами в комплекте, также есть модели с аппликацией.

Некоторые аксессуары можно взять отдельно. Например, джинсовая баска, которую можно комбинировать с нарядным платьем, комбинезоном или кюлотами или найти интересные пояса к платьям.

Цены:

Galore

Бренд Galore появился четыре года назад, его основала Елена Андрущенко. Для ее одежды бренд использует преимущественно натуральные материалы: хлопок, шелк, шерсть.

Изначально бренд создает образ, подбирает материалы, далее разрабатывает лекало. Одежду шьют профессиональные швеи.

Что надеть: В этом году бренд выпустил много женских платьев с открытой спиной. Такое платье можно надеть как на выпускной, так и на любое другое мероприятие.

Для выпускного вечера также подойдут юбки Galore в сочетании с шелковыми топами в тон. Бренд может вносить незначительные коррективы в одежде: заменить цвет, длину или пояс.

Цены: Образ "топ + юбка" будет стоить от 1500-2500 грн, а платья - от 2000 грн.

Smart Tie

Бренд Smart Tie начался с того, что основатель не мог найти для себя галстук в магазинах. Поэтому он решил сделать собственный аксессуар. Сначала он пытался лично сшить галстук, но после не совсем удачных попыток пригласил профессионалов к делу. Так появился бренд Smart Tie в 2014 году.

Ткани бренд закупает в Калифорнии. Обычно это хлопок, кожа и дерево. Все изделия шьются вручную и некоторые требуют использования специальных инструментов.

Что надеть: В ассортименте есть узкие галстуки из ткани или вязаные. Под галстук можно брать винтажные зажимы. Также есть бабочки-самовязы, а для тех, кто очень любит пиджаки, есть нагрудные платки, которые подчеркнут образ. Кроме того, есть и другие аксессуары: браслеты с якорями, деревянные браслеты, а также эксклюзивные кожаные ремни.

Цены: В среднем, цены на галстуки и бабочки колеблются от 300 до 400 грн. На более мелкие аксессуары - около 150-200 грн.

А если хочется быть оригинальным, Smart Tie делает гравировки на зажимах и запонках. Можно нанести все: от небольшого изображения до своих инициалов, фразы или важной даты.