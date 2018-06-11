Угроза реванша или угроза катастрофы?

11 июня, 2018, 09:35

Николай Княжицкий

Подкуп российскими деньгами и ресурсами представителей украинского политического класса и общественных организаций грозит полной потерей украинской независимости

Заявления владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева на 112 канале, которые полностью повторяют ФСБшные обвинения в адрес Олега Сенцова, вызвали в обществе широкий резонанс. Который раз стало очевидным, что Россия контролирует в Украине политиков и средства массовой информации. Цель России ясна - все же уничтожить Украину как независимое государство.

И поэтому заявления о возможности "региональных реваншев" выглядят как минимум наивно. Ведь после начала российско-украинской войны угрожающим является проигрыш в этой войне и полная потеря украинской независимости. Именно за это воюют Мураев, NewsOne, 112 канал, сайт strana.ua и много других информационных источников.

Почему Украинское государство позволяет им антиукраинскую деятельность? Прежде всего, из-за коррупции. Но это не та коррупция, с которой якобы борются антикоррупционные органы и активисты. Это подкуп российскими деньгами и ресурсами в скрытой форме представителей украинского политического класса и общественных организаций. Еще одна причина - наивность, глупость но не профессионализм наших политиков и чиновников.

Для того, чтобы уменьшить информационное воздействие России, нужно привлекать к ответственности за государственную измену представителей пятой колонны, довести до конца работу над законодательством о прозрачности медиа-собственности и прозрачность финансирования медиа. Один из таких законопроектов (реестр. № 6762) подано мной с коллегами, поддержано профильным комитетом, но не вынесено в зал для голосования.

Ведь, очевидно, что и NewsOne, и канал 112 должны ежемесячно кем-то финансироваться. Реклама не покрывает их расходов. Кто этот неизвестный финансист? Конечно, ограничивать свободу слова нельзя. Но общество должно знать, кто именно промывает ему мозги, за какие средства и или законной такая деятельность.

Вести антиукраинскую пропаганду станет сложнее также, когда в полной мере начнет действовать закон об украинском языке на телевидении, номер

Заявления владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева на 112 канале, которые полностью повторяют ФСБшных обвинения в адрес Олега Сенцова, вызвали в обществе широкий резонанс. Раз стало очевидным, что Россия контролирует в Украине политиков и средства массовой информации. Цель России ясна - все же уничтожить Украину как независимое государство.

И поэтому заявления о возможности "региональных Реванш" выглядят как минимум наивно. Ведь после начала российско-украинской войны угрожающим является проигрыш в этой войне и полная потеря украинской независимости. Именно за это воюют Мураев, NewsOne, 112 канал, сайт strana.ua и много других информационных источников.

Почему украинское государство позволяет им антиукраинской деятельности? Прежде всего, из-за коррупции. Но это не та коррупция, с которой якобы борются антикоррупционные органы и активисты. Это подкуп российскими деньгами и ресурсами в скрытой форме представителей украинского политического класса и общественных организаций. Еще одна причина - наивность, глупость но не профессионализм наших политиков и чиновников.

Для того, чтобы уменьшить информационное воздействие России нужно привлекать к ответственности за государственную измену представителей пятой колонны, довести до конца работу над законодательством о прозрачности медиа-собственности и прозрачность финансирования медиа. Один из таких законопроектов (реестр. № 6762) подано мной с коллегами, поддержано профильным комитетом, но не вынесено в зал для голосования.

Ведь, очевидно, что и NewsOne, и канал 112 должны ежемесячно кем финансироваться. Реклама не покрывает их расходов. Кто этот неизвестный финансист? Конечно, ограничивать свободу слова нельзя. Но общество должно знать, кто именно промывает ему мозги, за какие средства и или законной такая деятельность.

Вести антиукраинскую пропаганду станет сложнее также, когда в полной мере начнет действовать закон об украинском языке на телевидении, номер 2054-VIII от 23.05.2017, а произойдет это уже в середине октября этого года.

Почему заявление депутата Мураева является преступным?

Народный депутат Мураев в эфире публично заявил, что Олег Сенцов "готовил поджоги и взрывы". То есть, по сути он продублировал принятый в ФСБшной России приговор, Олег является организатором террористической деятельности в аннексированном Россией украинском Крыму. При этом депутат ссылался на то, что Геннадий Афанасьев предоставил ФСБ показания о причастности Сенцова к организации террористической группировке в Крыму без всякого принуждения, подтверждается отсутствием оговорок от адвоката в протоколе допроса.

Прежде всего, следует напомнить, на чем основывались формальные обвинения ФСБ против Олега (российский суд в споре между ФСБ и украинским режиссером предсказуемо скопировал составленное чекистами обвинительное заключение в своем решении):

- После аннексии Крыма Геннадий Афанасьев поджег дверь в офисах оккупационных политических партий - "Единой России" и "Российской Общины Крыма". Он этот поджог признал, однако он воспринимал это не как терроризм, а как хулиганство:

"— Геннадий говорит, что он участвовал в этих двух поджогах и признает, что это были хулиганские действия.

Но, естественно, это не было террористическим актом и они никоим образом не хотели «воздействовать на органы Российской Федерации", как об этом говорит следствие. Те, кто поджигал эти офисы, просто хотели каким-то образом отомстить националистам, которые избивали проукраинских активистов. Афанасьев и его друзья пытались в Крыму организовать мирный волонтерский протест, но их похищали, избивали и мирного протеста не получилось". https://openrussia.org/post/view/8885/

- В мае 2014 его схватили сотрудники ФСБ и подвергли пыткам:

"Били в присутствии Бурдина и оперативников, били перчатками, жестко, в грудь и живот, по голове. Потом надели противогаз и начали зажимать шланг, что-то туда брызнули, после чего он стал захлебываться рвотой прямо в противогазе. Пытали его током, в том числе прикрепляли провода к половым органам" — расказал адвокат. Он отмечает, что в московском СИЗО "Лефортово" Афанасьева не били, но там находились те же оперативники, что и в Крыму". https://zona.media/news/2015/05/08/afanasev-o-pytkakh

- В июле 2014 в Москве он подписал протоколы допроса:

Афанасьев написал и передал адвокату подробный рассказ о том, как его пытали после задержания, заставляя дать показания против Сенцова: били, душили до рвоты в противогазе, угрожали изнасиловать паяльником, подсоединяли провода под напряжением к половым органам". https://zona.media/online/2015/25/08/protsess-sentsova-prigovor

- Адвокати, які мали захищати Афанасьєва, самі його налаштовували зізнатись у всьому (згодом він відмовився від призначених адвокатів і безпосередньо в суді справу вів інший адвокат):

"Он очень раздосадован из-за тех адвокатов, которые формально осуществляли его защиту и в Москве и в Крыму. Они убеждали Афанасьева в том, что надо во всем признаться, что не надо писать никаких жалоб, что все равно это не поможет, и он сделает себе только хуже". https://openrussia.org/post/view/8885/

- В суде Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний в качестве таких, которые предоставлены под давлением:

"Он отказался от всего, что говорил на следствии. "Все мои показания ранее были даны под принуждением. Против себя я отказываюсь давать показания", — сказал Афанасьев, отказавшись также отвечать на вопросы сторон и сжимая за спиной дрожащий кулак. Прокурор зачитал и его показания". https://zona.media/online/2015/25/08/protsess-sentsova-prigovor

- Кроме показов Афанасьева, от которых тот отказался, других доказательств причастности Сенцова к поджогам дверей, а тем более террористической деятельности, не было:

"Сенцов не имеет никакого отношения к подготовке подрывов памятника Ленину и Вечного огня, говорит Самохин. Обвинение доказывает его причастность к планировавшимся взрывам в первую очередь показаниями Чирния и Афанасьева, но оба они отказались выступать в суде, а Афанасьев заявил, что оговорил других фигурантов дела под давлениям, настаивает адвокат. Использовать как доказательства в суде их показания, данные на следствии, нельзя — они противоречат как друг другу, так и записям разговоров Чирния с Пироговым и другим материалам дела". https://zona.media/online/2015/18/08/sentsov-preniya

То есть, Сенцов ничего не взрывал и не поджигал. Все предъявлены ему обвинения в терроризме основываются на показаниях людей, которые предоставлялись под психологическим и физическим давлением, прошедших пытки, которым адвокаты напрямую советовали оговорить себя и признать вину и которые отказались от показаний на суде.

Когда народный депутат Украины тиражирует путинскую ложь, распространяет подобную недостоверную информацию, он это делает с одной целью - манипулирования общественным сознанием.

Манипулирование общественным сознанием, в частности, путем распространения недостоверной, информации, закон признает как основную угрозу национальной безопасности Украины в информационной сфере (статья 7 Закона об основах национальной безопасности).

В соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Распространение Мураевым заведомо недостоверных сведений об Олеге Сенцове с целью манипулирования общественным сознанием по сути является умышленным деянием в ущерб информационной безопасности Украины. Очевидно, данная деятельность осуществляется с целью предоставления известно какому иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. И эта деятельность в соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины, признается преступлением, государственной изменой.

Итак, в Генеральной прокуратуре Украины есть все возможности довести до суда возбужденное после заявлений Мураева дело.

Но без наведения порядка в информационном пространстве медиа, которые работают на врага, и дальше будут уничтожать украинское общество. Поэтому полное открытие всех реальных, а не декларативных владельцев медиа и источников финансирования всех средств массовой информации - актуальная для защиты национальной безопасности потребность. Открытие этой информации обезопасит украинскую власть в обвинениях в ограничении свободы слова и перекроет нелегальные каналы финансирования средств массовой информации средствами агрессора.

Этого требую я, призываю всех народных депутатов немедленно проголосовать в зале проект закона реестр. № 6762 о прозрачности медиа собственности. Обязуюсь в ближайшие недели подготовить и внести в парламент предложения по обеспечению прозрачности финансирования средств массовой информации.

Надеюсь, коллеги прекратят своим присутствием легитимизировать антиукраинские каналы и делать смешные заявления с просьбой к Мураеву извиняться перед Сенцовым. Антиукраинская пропаганда должна стать невозможной из-за совершенствования законодательства и наказания тех, кто ее ведет.