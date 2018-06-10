Никарагуа. На пути от кризиса к катастрофе

10 июня, 2018, 21:18

Юрий Костюченко

Политический кризис в Никарагуа достиг опасного предела

7 июня Государственный департамент США ввел санкции против официальных лиц, которые несут ответственность за эскалацию политического насилия, пренебрежения правами человека и уничтожения основ демократии в Никарагуа.

К кругу лиц, в отношении которых введены санкции, попали должностные лица национальной полиции, представители органов местного самоуправления и представители Министерства здравоохранения, в частности те, кто "направляет или контролирует насилие в отношении гражданских лиц, которые используют свои права мирного собрания и свободу выражения взглядов".

По информации Госдепа США, именно эти чиновники действовали безнаказанно по всей стране, в том числе в Манагуа, Леон, Эстели и Матагальпи", организуя нападения на протестующих со стороны полиции и парамилитарных отрядов.

Этот шаг является внешнеполитическим индикатором того, что политический кризис в Никарагуа достигло опасного предела.

Несмотря на то, что сейчас происходит в Никарагуа, трудно удержаться от параллелей с событиями 1960-70-х. Но стоит избегать преждевременных аналогий, по крайней мере, чтобы не делать ложных выводов и ошибочных прогнозов. Если тогда – во время сандинистской герильи 1962-78 и революции 1978-79 - мы имели дело с классическим вооруженным повстанческим движением, со всеми присущими такому движению политическими и тактическими особенностями, который происходил из индоктринованной кубинскими и советскими левыми идеями молодежной среды и опирался на достаточно широкие слои рабочих и провинциального крестьянства по всей стране. То сегодня мы видим классическое гражданское сопротивление, движителем которого является либеральное студенчество, сосредоточено в крупных городах и средний класс, которому присущи совсем другие инструменты протеста – в основном пока что мирного.

Если текущие протесты перерастут в более масштабное гражданское противостояние, которое выйдет за рамки отдельных социальных групп и распространится страной – тогда нам с грустью придется констатировать, что страна погружается в очередную гражданскую войну. И все совпадения сразу станут неслучайными. Но это будет уже совсем другая ситуация, и совсем другой конфликт

Сегодня ситуация в Никарагуа стремглав преодолевает расстояние от кризиса к катастрофе.

Через полтора месяца после силового подавления студенческих протестов 18-20 апреля 2018 г., в Никарагуа вовсю пылает движение сопротивления, направленное на изгнание президента – героя минувшей революции и главу марксистской Хунты национальной реконструкции 1979-85 Хосе Даниэля Ортеги Сааведры.

В Никарагуа, которая еще недавно была одной из самых безопасных стран в Латинской Америке, теперь совсем опасно оставаться на улице после наступления темноты. Построенные за последние три недели протестующими баррикады блокируют автомагистрали, вспыхивают спорадические столкновения между протестующими и силовиками с применением оружия, есть существенные нарушения в движении общественного транспорта, в некоторых частях страны серьезно осложнили ведение бизнеса. Магазины закрыты, а из-за блокирования полицией и парамилитарными отрядами "сандинистов" некоторых населенных пунктов нарушено обеспечения населения продуктами.

Столкновения протестующих с правительством привели к тому, что повседневная жизнь, в первую очередь жителей столицы, становится опасной, а населения все больше и больше переходит в открытую и активную оппозицию к действующей власти.

За 45 суток, прошедших после начала политического противоборства в середине апреля, по меньшей мере 113 человек были убиты, более 1000 ранены, несколько сотен арестованы, по данным Никарагуанского центра по правам человека (cenidh). Также местные источники сообщают о пропаже десятков активистов. Для шестимиллионной страны такое количество жертв за такой короткой период является без сомнения очень значительной.

В столице страны Манагуа нарастают признаки массового сопротивления. Уличные торговцы продают футболки с надписями "Пусть ваша мама сдается", которые являются отсылкой к старому лозунгу сандинистов времен революции и гражданской войны. Также распространены граффити "Государство сделали это", которые обвиняют правительство в убийстве протестующих. Этой же точки зрения придерживаются правозащитные организации и Государственный Департамент США, в заявлении которого вина за насилие возложена на полицию и контролируемые правительственными чиновниками военизированные группы.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы к протестным действиям, видеоролики о нападениях на участников протеста, советы по личной безопасности во время акций протестов. Интересна инструкция о том, как прикрепить карманное зеркальце к бейсболке, чтобы ослепить снайпера и не дать ему прицелиться. Эта инструкция уже появлялась в сетях год назад во время протестов в Венесуэле, однако тогда не получила широкой популярности, сегодня же это одно из наиболее широко распространяемых сообщений.

"На данный момент мы находимся в реально кризисной ситуации с точки зрения нарушения прав человека", - заявила 5 июня Вильма Нуньес, президент Никарагуанского центра по правам человека, которая фиксирует случаи гибели и арестов участников протестов, а также является бывшим вице-президентом первого верховного суда, созванного сандинистами в 1979. "Вместо того, чтобы остановить насилие после первых протестов, президент Даниэль Ортега превратил протесты в кровавое побоище", - утверждает она.

Правозащитники также сообщают, что больницы отказываются лечить пострадавших протестующих, даже если они приходят с огнестрельными ранениями, ссылаясь на приказ министерства здравоохранения. А некоторые задержанные во время акций студенты университетов были освобождены из тюрем с признаками жестокого избиения. При этом правительство отрицает ответственность за убийства, обвиняет преступные группы и характеризует протестующих как "представителей праворадикальных банд".

Ежедневно сотни матерей собираются под стенами тюрьмы Эль-Чипо в Манагуа с фотографиями своих близких, ожидая каких-либо известий об их судьбе. Матери не имеют информации о своих детей несколько недель, и считают, что они находятся в тюрьме, которая известна как место, где права диктатура Анастасио Сомосы пытала заключенных еще в 1960-70-х.

В интервью местной газете родственница одного из задержанных сказала: "Для нас, как матерей, невероятно грустно видеть то, что мы видели за последние несколько недель. Мы пережили две войны, но ничего подобного мы еще не видели; это катастрофа".

Полиция в большинстве случаев ссылается на то, что арестованные являются членами уличных банд и организованных преступных группировок, что возмущает родственников.

По данным правозащитников, большинство убийств было совершено вооруженными членами военизированных формирований, подконтрольных правительству. Вооруженные группы нападали на демонстрантов, а также совершали нападения на больницы, куда обращались ранены. Население связывает руководство вооруженными формированиями с президентом Ортегой и его женой, и по совместительству вице-президентом страны Росарио Мурильо. "Мы ищем справедливости", - заявляют родственники жертв. - "Мы хотим, чтобы смерти наших близких не остались безнаказанными. Мы знаем, кто является убийцами, и кто стоит за убийцами. Мы считаем, что единственным способом добиться справедливости является то, чтобы президент покинул власть".

Однако, несмотря на такие общественные настроения и растущие беспорядки, отставка президента Ортеги по мнению большинства наблюдателей не представляется возможным. Один из ведущих лидеров марксистской сандинистской революции, которой сверг диктатуру Сомосы в 1979, Ортега правил страной до 1990, пока он не проиграл выборы. В 2007 он вернулся на свой пост, и с тех пор радикально укрепил свои полномочия и существенно реформировал избирательную систему страны, чтобы оставаться на высшем посту. Укрепление диктатуры достаточно быстро привело к экономическим проблемам, попытки решить которые привели к проблемам социальным.

Вспышка массовых протестов, которая всколыхнула страну 18 апреля в ответ на непопулярные реформы социального обеспечения, стала неожиданностью для многих - как в стране, так и за рубежом. Правительство Ортеги ответило на протесты репрессиями, которые были идентифицированы как "чрезмерное применение силы" со стороны сил государственной безопасности и полиции. Такой ответ неизбежно вызвала радикализацию протеста и требования отставки Ортеги и Мурильо.

В мае Католическая церковь попыталась решить кризис, выступив посредником в диалоге между администрацией Ортеги и различными оппозиционными и общественными группами, в том числе студентами университетов и деловыми кругами, но переговоры были прерваны 23 мая. Как говорят местные, к срыву переговоров присоединился другой легендарный герой революции 1979, бывший лидер сандинистской службы безопасности, а ныне генеральный инспектор армии и руководитель избирательной службы Никарагуа, Ленин Серна (Рейнально Грегорио Ленин Серна Хуарес), специалист из грязных спецопераций, шантажа, угроз и заговоров.

Неудачная попытка достичь национального консенсуса на фоне репрессий привела к разочарованию в никарагуанском обществе. Выдвинуты предложения относительно изменения избирательного законодательства и проведения новых выборов в январе 2019 не вызывают большого восторга, потому что по мнению многих "страна может не дождаться такого долгого урегулирования столь масштабного кризиса, и к 2019 Никарагуа просто больше не будет существовать". По крайней мере такая пессимистическая мысль все чаще звучит среди представителей бизнес-кругов.

С каждым днем в Никарагуа растет уровень насилия и уровень сопротивления репрессиям, что неизбежно ведет страну к масштабному конфликту. При этом разрозненные оппозиционные группы не могут договориться о совместных шагах, в частности о общенациональной забастовке.

Пока речь идет преимущественно о самоорганизации во время сопротивления массовым репрессиям. Но ситуация усложняется с каждым днем, и ежедневно увеличивается список жертв насилия.