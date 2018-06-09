Сожженные исторические памятки в Киеве

9 июня, 2018, 12:01

Кто и почему уничтожает исторические памятки столицы. Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Юлии Савчук

Неделю назад в одном из спальных районов Киева случился, на первый взгляд, ничем не примечательный пожар.

Почти полностью сгорело здание одного из первых в столице стационарных кинотеатров — 117-летнего “Экрана”. Чуть ли не вплотную к зданию находится замороженное строительство, что невольно наталкивает на мысль: “Экран” здесь немного мешал.

"Постройка старая и запущенная, хотя и имеет богатую историю, которую должны были сохранить", — убеждает директор "Института города" Александр Сергиенко. По его словам это — классический памятник истории: кинотеатр на этом месте был построен в 1911 году, поэтому здание стоило бы сохранить, чтобы люди знали, что более 100 лет назад на этом месте тоже был огонек культуры.

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Не “Экраном” единым

Огонь сейчас — едва ли не самый распространенный способ получить лакомый кусок земли для возведения более выгодных экономически объектов. Охраняемые законом памятки обычно расположены в центре города, поэтому ушлые дельцы охотно пользуются любой возможностью что бы уничтожить здание и неплохо заработать. Народный депутат Игорь Луценко отмечает: “Пожар — это классическая затея застройщика, который хочет избавиться от неудобной достопримечательности и просто построить на этом месте многоэтажную структуру.”

Самое тревожное то, что такие ситуации в столице нередки и количество уничтоженных уникальных архитектурных сооружений возрастает в геометрической прогрессии. Александр Сергиенко отмечает, что за последние лет 10 таких случаев множество: “Начиная с 2006 года, когда к власти пришла команда Черновецкого, они начали активно раздавать в аренду, в пользование и передавать в собственность старые дома — исторические достопримечательности в центре города”.

Пожар на Крещатике

Однако и после смены власти — ухода Черновецкого — схема продолжает процветать. Хуже всего то, что Украина постепенно теряет уникальные сооружения, связанные с основополагающими историческими событиями на пути к независимости. К примеру, 8 февраля этого года загорелся уникальный дом — "Свидетель независимости" на Владимирской, 21, с балкона которого 100 лет назад Грушевский провозглашал IV Универсал. В феврале прошлого года здание обнесли зеленым забором. Еще тогда активисты предполагали, что это может быть началом уничтожения памятника.

По информации общественной активистки Елены Терещенко, собственником этого дома является бывший зять Черновецкого Вячеслав Супруненко, который одновременно владеет и другой достопримечательностью — на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого — бывшим отелем "Кане" и резиденцией гетмана Павла Скоропадского, которая тоже горела летом прошлого года. Архитектор Виктор Глеба о дальнейшей судьбе здания отозвался совсем нелестно: “Строительная мафия перешла от просто нарушения закона в виде документов к физическому уничтожению жизненного пространства киевлян. Выгорело дотла здание и выгорела надежда киевлян на то, что этот дом будет восстановлен, в конце концов, восстанавливать там уже нечего.”

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Эксперты отмечают, что это типичная схема захвата здания и земли под ним: памятка доводится до разрушения, а потом принимается решение, что восстановлению она уже не подлежит. Архитектор Анатолий Фролов считает, что здесь имел место именно умышленный поджог. По его словам, если здание сгорело, а стены рухнули, то его можно снимать с охранного номера и считать, что дома нет.

Столетний Дом с ромашками

Горел и так называемый Дом с ромашками на Златоустовский, 35. Двухэтажное здание 1910-го года загорелось зимой 2015-го, тогда же по соседству начала работы строительная компания “Укрбуд”. Елена Терещенко уверяет, что состояние дома после пожара было некритичым: “Он был в нормальном состоянии: фасад полностью сохранился, там немного пострадала крыша, но это не повод вообще делать вывод, что он потерял свою аутентичность. Однако у нас есть эксперты, которые делают откровенно коррупционные заключения”.

Осенью следующего года "Дом с ромашками" был исключен из реестра объектов культурного наследия и уже менее чем через месяц его сравняли с землей. Сейчас на этом месте продолжается возведение многоэтажки. Александр Сергиенко объясняет проблему несогласованностью с реестрами, поскольку их два: в Министерстве культуры и в Минрегионе, и они между собой не коррелируются.

Усадьба Мурашко и Гостиный Двор

В ночь на 28-е июня 2013-го года горела скандальная усадьба Мурашко середины XIX века, которую удалось через суд вернуть в собственность города. Два года назад было выделено 1,5 млн гривен на противоаварийные работы. Поэтому пока этот объект, благодаря огласке, удалось сохранить. Много шума поднялось и в бою за Гостиный Двор на Контактовой площади. Борьба за уникальную достопримечательность началась почти десятилетие назад. В 2011 году Кабинет Министров снял с Гостиного Двора статус памятника национального значения, затем активисты проиграли суды двух инстанций, и только в 2014-2015 годах судьи начали выносить решения в пользу громады. Уничтожить эту историческую достопримечательность также пытались путем пожара, вспоминает Игорь Луценко: “Он, к счастью, не весь сгорел, но часть его была повреждена именно, я считаю, по попустительству владельца и застройщика.”

8 мая этого года точку в этом деле поставил суд. Решение судьи приняли в пользу Гостиного двора и громады, а договор аренды обязали расторгнуть. Однако возникла новая проблема. Сейчас этот объект является общегосударственной собственностью, и передавать его на баланс города распорядитель, а именно Кабинет Министров, почему-то не спешит. Поэтому есть шансы потерять Гостиный Двор из-за физических факторов, а государство, по словам Игоря Луценко, до сих пор не подало иск в суд на компенсацию убытков, что действительно эта постройка была разрушена предыдущим владельцем.

И то, что виновные лица будут привлечены к ответственности — тоже сомнительно, добавляет народный депутат Наталья Новак: “К сожалению, у нас так выписаны законы: истек срок исковой давности — все, говорят уже нельзя привлекать к ответственности. У нас куча чиновников, которые выдавали эти разрешения, остаются безнаказанными.”

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Игорь Луценко объясняет: проблема и в отсутствии практики применения законов. К примеру, даже за сознательное разрушение памяткиа, когда кто-то путем поджога его уничтожает, тут нет прецедентов.

Охранный договор

Именно поэтому определенные сложности связаны и с банальным пренебрежением к закону, утверждает директор “Института города” Александр Сергиенко. Это, прежде всего, связано с незаключением охранных договоров: “Нельзя передавать здание в аренду, но оно передается, а охранный договор не заключается, и начальник управления говорит: ну они не хотят подписывать, что я могу сделать? И вот такие маленькие хитрости приводят к деградации исторического лица Киева”.

Как помочь?

Эксперты убеждает: сейчас крайне необходимы изменения в законе. Ведь многие нормативные акты у нас имеют двойное трактование. Например, памятник истории, памятник культуры и памятник градостроительства — это разные по происхождению и толкованию объекты. Памятник истории отражает определенное событие на указанном месте, тогда как памятник градостроительства требует сохранения объекта в первоначальном виде.

Для объектов истории и культуры последнее не является важным. Следующим шагом является определение режима охранных зон: “Если арендодатель доводит до разрушения памятку, то он должен за это отвечать. Если памятка разрушается, то на ее месте должна быть отстроена такая же достопримечательность в тех же размерах, без никаких перестроек, надстроек, мансард, за счет арендатора. И тогда каждый арендатор будет знать: если он доведет до разрушения, ему придется за это заплатить”, — добавляет Александр Сергиенко.

Игорь Луценко является соавтором законопроекта, который уже направлен в парламент. Первое, что предлагает народный депутат – это прозрачный механизм принудительного выкупа памятки, который будет работать следующим образом: сначала делается такое предложение владельцу или арендатору достопримечательности (направляется по почте), если на него не соглашаются, то есть возможность обращаться в суд и через суд уже заключать сделку по возврату этого имущества. И дополнительно предоставляются полномочия местным органам власти выкупать эти памятники в свою собственность, тогда как ранее это право имело только государство.

Механизмы для спасения памяток существуют и сейчас. Однако, ввиду сложности, их часто игнорируют, прикрываясь несовершенным законодательством. Поэтому активисты настаивают: следует усиливать и возможности для сохранения, и ответственность за уничтожение. Между тем, на сегодняшний день в Киеве около сотни уникальных исторических зданий уже признаны аварийными и находятся под угрозой уничтожения. Большинство этих зданий еще в 90-е перешли в частные руки порой недобросовестных владельцев, которые намеренно доводят их до разрушения, чтобы завладеть дорогой землей. За последние 20 лет Киев безвозвратно потерял сотню памятников архитектуры.

Видео: https://espreso.tv/video/258271