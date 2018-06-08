Виталий Портников: Путин завидует Сенцову

8 июня, 2018, 12:00

Портников Виталий

Очевидная правота Сенцова и готовность украинца отстаивать эту правоту ценой жизни доводят Путина до бешенства

Российский президент Владимир Путин обвиняет украинского кинорежиссера Олега Сенцова в "терроризме". Эти обвинения ничем не подтверждаются - они сфабрикованы российскими спецслужбами для проведения показательного судебного процесса. В них практически никто не верит.

Сколько не повторяют Путин и другие российские и пророссийские обвинители Сенцова тезис о терроризме, международная кампания в защиту режиссера только расширяется. Тем не менее, Кремль не смог сфабриковать более реалистичные обвинения против украинского узника и упрямо держится за смехотворную версию о терроризме. И вопрос даже не в том, почему Путин лжёт о Сенцове. А почему он лжёт именно так.

Первая причина - Путину нечего противопоставить международному праву, кроме обвинений в терроризме. Он прекрасно знает, что Крым - оккупированная его войсками территория, что она присоединена к России вопреки международному праву и обязательствам самой России. Очевидная правота Сенцова и готовность украинца отстаивать эту правоту ценой жизни доводят Путина до бешенства.

Это обычная зависть слабого человека - пусть даже облеченного властью - к сильному духом. Когда Путин говорит о Сенцове, видно, как он ему завидует.

Вторая причина - Путин может считать, что именно так и нужно действовать, когда речь идёт о борьбе с противником. Что нужно применять террор. Ведь КГБ, которое воспитало Путина, готовило террористов по всему миру. И сейчас диверсии и террор - один из самых важных методов работы российских спецслужб по всему миру.

Как и любой чекист, Путин не понимает, что такое мирное, ненасильственное сопротивление. Он объявляет Сенцова террористом - просто потому что по его мнению Сенцов должен быть террористом. Ведь как еще бороться с оккупацией?

Именно эта смесь зависти и уверенности в необходимости террора и позволяет Путину уверенно обвинять Сенцова в преступлениях, которые режиссер никогда не совершал. И пусть со стороны это выглядит смехотворно, когда президент террористического государства обвиняет в терроре обычного человека, деятеля культуры, но на самом деле это, конечно, не смешно. Это страшно. Потому что может окончиться смертью Олега, а продолжиться - новыми войнами России против цивилизованного мира, террором, убийствами и диверсиями.

Тем, чем известна путинская Россия.