Утром — суд, вечером — деньги

8 июня, 2018, 14:07

Удовлетворит ли закон об Антикоррупционном суде западных кредиторов

315 голосов “за” высветилось на табло в зале Верховной Рады после того, как спикер Андрей Парубий поставил на голосование один из самых противоречивых документов этой сессии — законопроект “О Высшем антикоррупционном суде”. Его поддержали почти все фракции, группы и большинство мажоритарщиков. Против голосовали только члены “Оппоблока”. “Радикалы” Ляшко воздержались. Президент Петр Порошенко, который утром приехал в парламент убеждать свою фракцию поддержать закон и присутствовал во время голосования, назвал решение историческим: “Это победа. Победа Украины. Победа украинского народа”.

Суть компромисса

Хотя и президент, и депутаты говорили, что Антикоррупционный суд нужен прежде всего Украине, вряд ли есть такие, кто бы верил, что закон могли принять без давления Запада. США, ЕС, страны G7 и МВФ — все требовали этого решения и прямо заявляли, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от него.

Кроме того, настаивали на редакции закона, которая бы предусматривала контроль Запада над процедурой назначения судей. Среди около двух тысяч поправок, которые депутаты рассматривали почти две недели, ключевой была именно эта. Компромисс, на который пошли депутаты и президент, такой: Совет международных экспертов — совещательный орган при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС - именно комиссия будет организовывать конкурс и отбирать судей для нового учреждения) — получит право инициировать вето на кандидатуры, если будут сомнения в их добропорядочности. Для этого нужно желание трех из шести членов Совета. Затем должно состояться совместное заседание Рады и ВККС, на котором вето могут преодолеть только при поддержке трех членов Совета.

Но есть в компромиссе и “сюрприз”: членами Совета международных экспертов смогут быть... граждане Украины. “Конфетка, как всегда, с дерьмом, — эмоционально прокомментировала у себя на “Фейсбуке” поправку депутат “Батькивщины” Алена Шкрум. — Президент, как всегда, играет со страной в наперстки: вот как интересно может быть, Общественный совет международных экспертов может состоять, как я понимаю, исключительно из украинских граждан. И, как орган, теряет свою институционность”.

Зато депутат БПП Мустафа Найем был оптимистичным: “Мы таки заставили их это сделать. Закон об Антикоррупционном суде принят... Чтобы отомстить, уже на финишной прямой они нам, конечно, по-мелкому нагадили... Но это мелочи, на самом деле, за полчаса до голосования нам частично удалось исправить и это”.

Первая реакция Запада

Первая реакция Запада на достигнутый в Украине компромисс выглядит обнадеживающе. Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что “с большим удовольствием и радостью” узнал о принятии Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде. “Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции”, – добавил глава Венецианской комиссии.

Поприветствовали принятие закона и в немецком МИД. “Это важный шаг на пути реформирования страны и сигнал решимости в борьбе с коррупцией. Теперь важно, чтобы суд мог быстро и эффективно начать свою работу”, - говорится в официальном заявлении ведомства.

А вот в Международном валютном фонде и Европейской комиссии, хоть и приветствовали решение парламента, отметили, что ждут окончательной версии документа, чтобы его детально проанализировать. Такую же позицию заняли и в Антикоррупционном бюро, для рассмотрения производств которого и создается новый суд. “Радоваться еще очень рано, потому что никто не видел финального текста этого закона. Знаем, что в парламенте иногда тексты получаются совсем не те, за которые голосовали”, - заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Будет ли транш?

Для Киева решающей является именно реакция МВФ и ЕС. Ведь Украина в ближайшее время рассчитывает получить от них макрофинансовую помощь.

Во вторник, 12 июня, Европейский парламент должен рассмотреть вопрос предоставления Киеве одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. Требование принять закон об Антикоррупционном суде было ключевым.

А от МВФ Киев рассчитывает получить осенью пятый транш — 1,9 млрд долларов. Однако самого закона для этого недостаточно. В фонде неоднократно давали понять, что правительство должно поднять цену на газ для населения, чтобы она соответствовала импортному паритету, то есть цене на газ, который Украина покупает за рубежом. По оценкам, это около 11,5 грн за кубометр вместо нынешних семи гривень. Правительство Владимира Гройсмана должно было принять решение еще до 1 апреля, однако отложило его сначала до июня, а затем — до июля. Вероятно, таким образом, премьер “давал пас” парламенту. Но теперь, когда Верховная Рада проголосовала закон и выполнила требование МВФ, “пасовать” уже некому.

“Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом... Таково требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны”, — заявил Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в пятницу, 8 июня. По словам премьера, “простого ответа на этот вопрос нет”, ведь Украина нуждается в международной поддержке.

Только в августе-сентябре текущего года Украина должна заплатить по внешним займам, накопленным в течение 2006-2013 годов, около 1,2 млрд долларов. Без поддержки МВФ это может повлечь серьезные последствия для финансовой стабильности, в частности курса гривни. Об этом накануне голосования за закон об Антикоррупционном суде предупреждали депутатов и в Нацбанке, и в Минфине. Проблема выглядит серьезнее, если учесть, что пик внешних выплат приходится на 2019 год, когда Украина должна “пережить” и президентские, и парламентские выборы. Опыт показывает, что в предвыборное время украинская власть вместо сотрудничества с МВФ может выбрать путь предвыборного популизма.