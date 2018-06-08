Постный борщ без картофеля и рыбный гратен с сельдереем

8 июня, 2018, 17:02

Александр Заклецкий

Рецепт недели от Алекса Заклецкого - фотографа, эколога и немножко культурного деятеля. Рецепты современной украинской домашней кухни, которые он собирает, а иногда и просто выдумывает

Лето уже полноправно вошло в свои права и обязанности. Рынки взорвались душистой зеленью и, как всегда пора задуматься о чем-то вкусном и полезном одновременно. Сейчас я предложу вам два блюда, которые способны вас удивить своим вкусом и которые объединяет моя любовь к сельдерею. Должен заметить, что сельдерей вообще один из моих любимых овощей, из которого я могу приготовить первое, второе, десерт и напиток. Сегодня будет первое и второе.

Постный борщ с сельдереем и фасолью

Нам понадобится:

1 кг свеклы

1 большой корень сельдерея

1 большая морковь весом до 200 гр

1 кг свеклы

200-250 гр свежей фасоли, или 0,5 литровая банка уже готовой

600 гр капусты

700 гр спелых помидоров

20 гр укроп, петрушка, зеленый лук

4 зубчика чеснока

50 гр сухого чернослива

3 веточки молодой крапивы

1 ст. ложка бальзамического уксуса

150 гр подсолнечного масла

Соль, черный перец, душистый перец, лавровый лист по вкусу

Сметана по желанию

История этого рецепта началась на битых боевых дорогах Донетчины, куда ваш покорный слуга с сестрой и друзьями ехал делать концерт для нашей десантуры. Мы неслись сквозь июньскую жаркую милясу из Изюма в Константиновку и развлекали друг друга разговорами. Именно тогда я пожаловался Лесю Подервянскому, который был у нас в компании, что после Революции в следствие стрессов и депрессии набрал немалый вес и ничего не могу с тем поделать.

– Есть один способ, сказал Лесь. Но ты им не воспользуешься.

– Почему же – спросил я, - воспользуюсь, если он простой и эффективный.

– Поклянись здоровьем матери – с мальчишеской строгостью сказал Лесь.

– Клянусь! – торжественно ответил я.

– Тебе надо полностью отказаться от муки, картофеля и сладкого.

Вот так начались мои опыты по более здоровому питаниюя. От муки и сладкого я отказался относительно легко. От жареной картошки и драников с большими усилиями. Но как можно отказаться от Борща? Ведь Его Ясновельможность Борщ – это основа генетического кода Украинской кухни, ее Альфа и Омега, ее магия, если хотите. "Мужчина должен есть Борщ! Такой Борщ, чтобы ложка в нем стояла! Тогда и любовь будет в доме и стоять все будет правильно", - говорила тетя Маня, и она знала что говорила! И опять же, разве это не лучшее признание в любви (хоть и довольно сексистское) – выплыть на кошачьих лапках утром на кухню, нахмурив брови сказать грозным глосом "Женщина! Твое место в библиотеке!", и самому стать чтобы приготовить Настоящий Мужской Борщ?

Так вот от борщей отказываться как-то совсем не comme il faut и тут я вспомнил про "борщ без зрады", о котором мне рассказывал один из фейсбучных друзей. Суть борща без зраді очень проста – это тот же борщ, только без картошки, которую привез в Украину царь Петр. А и правда – до ХVIII века готовили украинцы борщ без картофеля и голода не знали, так чем я хуже? Итак, путем определенных экспериментов я дошел до своего рецепта борща, которым и хочу с вами поделиться.

Что нам дает картошка в борще? Прежде всего "нажористость" за счет большого количества крахмала и определенную структуру блюда. На ту же цель работает и мясной бульон. Но и тот и другой фактор легко заменить обычной фасолью. Поэтому наш борщ мы будем варить именно на ней.

Для этого я беру где-то одну чашечку (стакан с горкой, или же 200-250 гр) фасоли. Промываю ее, замачиваю на ночь и варю в 5 литрах подсоленной воды с добавлением нескольких горошин черного и душистого перца и лаврового листа.

Очень важно отвар подсолить в самом начале процесса варки, тогда весь вкус осмотическим давлением будет витягиваться в отвар. Теперь процесс варки фасоли можно сильно упростить имея мультиварку и просто запрограммировав ее на отложенный старт и финиш. В результате у нас должно війти примерно полкило вареной фасоли и три литра квасолевого отвара.

А вот вам и лайфхак № 1: Если у вас совсем нет времени на то, чтобы отварить фасоль, вы вполне можете купить уже вареную фасоль в супермаркете, также может подойти и фасоль в томатном соусе, в таком случае содержимое банки надо просто бросить в большую 6-литровую кастрюлю и развести его 3 литрами кипятка. Конечно вкус от таких манипуляций не выиграет, но время вы можете сэкономить.

Итак, фасоль у нас готова и пора переходить к другим компонентам. Нам надо разделить на две равные части сельдерей, морковь и свеклу. Половину моркови и сельдерея нарубить кубиками со стороной примерно в 1 см.

Свеклу нарезать полукружочками толщиной в 2-3 мм.

Все это засыпать в кипящий фасолевый отвар и начать варить, минут через 15 варки добавить туда нарезанную тонкой соломкой капусту и чернослив.

Теперь перейдем ко второй, как по мне самой важной части приготовления хорошего борща – зажарке или же заправке. Лук чистим и режем кубиком в 1 см. Вторую половину моркови и сельдерей режем тоненькой соломкой. Свеклу натираем на терке. Помидоры нарезать дольками и вырезать зеленую серцевинку. Кое-кто считает процесс обжаривания заправки лишним, но по моему скромному мнению это не так. Объясню почему. В овощах содержится довольно много полисахаридов, но именно в процессе обжаривания мы их раскладываем и подправляем – происходит процесс карамелизации, благодаря которому появляется золотистая корочка на овощах, а вся заправка приобретает сладковато-карамельній привкус.

На хорошо разогретую сковороду наливаем 50-60 гр подсолнечного масла, обжариваем сначала лук до появления первой золотистости, добавляем сельдерей, и через несколько минут морковь, перемешиваем как следует и посыпаем мелко молотым черным перцем. Перец сразу даст нам приятный аромат. Это пеперин начинает реагировать с овощными соками. Тем временем вторую часть свеклы натираем на крупной терке и подождав несколько минут забрасываем на сковороду, перемешиваем и добавляем половину столовой ложки соли. Еще раз тщательно перемешиваем и убавляем огонь – нам нужно, чтобы свекла как следует пустила сок.

Тем временем нарезаем помидоры ломтиками, добавляем к заправке, перемешиваем и досипаем еще треть ложки соли, после чего накрываем сковороду крышкой и ждем пока все вместе хорошенько протомиться на среднем огне.

Через 3-4 минуты в заправку можно добавить сушеной паприки, столовую ложку сахара, и такую же столовую ложку бальзамического уксуса.

Самое время промыть листья крапивы, нарезать их полосками шириной в 1 см и забросить их в борщ.

Минут через 5 на сковороде должно уже булькать настоящее красное чудо, его надо понюхать, одуреть от ароматов, но все же решительно закинуть заправку в борщ и еще раз тщательно все перемешать.

Дать борщу провариться еще минуты 3-4, по желанию закинуть туда толченый чеснок и нарезать мелко укроп, петрушку и перышки зеленого лука. Борщ можно выключить и дать ему немного настояться. После чего налить в тарелки, украсить сверху рубленной зеленью и подать на стол.

В восторге будут все. Кстати этот борщ можно есть как горячим, так и холодным.

Сельдереевый грабен с треской

Нам понадобится:

800 гр трески, минтая, хека, нототении, судака или щуки

250 гр корня сельдерея (обычно беру половину корня)

250-300 гр сливок 10-15%

100 гр твердого ароматного сыра

60-70 гр сливочного или пальмового масла

2-3 зубчика чеснока

5-7 гр сушеного майорана

Существуют люди, которые не очень любят рыбу – кому-то не нравится вкус, кому-то запах, а кому-то отсутствие в белой рыбе привычных жиров.

Я предлагаю приготовить блюдо, которое не только удивит, но в чем-то даже обманет наши рецепторы своим необычным вкусом. Блюдо очень легкое и простое в приготовлении и займет у вас не более 20-25 минут времени.

Рыбу очистить от чешуи, выпотрошить и отрезать ножницами верхние и нижние плавники. Разделить на порционные кусочки.

Сельдерей почистить и нарезать небольшими полукруглыми ломтиками толщиной в 2-3 мм. Чеснок очистить, слегка раздавить рукой или плоскостью ножа.

Сковородку или форму для запекания натереть раздавленным чесноком и там же его и оставить, положить 30 гр сливочного масла (можно взять также пальмовое масло или маргарин, но ни в коем случае не подсолнечное, рапсовое или кукурузное масло) и растопить его на сковороде на медленном огне, чтобы не подгорел фусс. В растопленное масло добавить ломтики сельдерея и немного обжарить до появления золотистого цвета.

Добавить в сковороду куски рыбы и еще 30 гр масла, обжарить все вместе в течение 4-5 минут. В это время разогреть духовку до 230 градусов Цельсия.

Залить в сковороду сливки (если хотите чтобы блюдо было не слишком жирным можно заменить сливки кокосовым молоком), закрыть сверху крышкой, или фольгой, поставить в духовку на 10 минут.

Снять крышку с блюда, посыпать его тертым сыром и майораном, поставить в духовку еще на 3-4 минуты.

Ваш грабен готов!

Рыбу можно употреблять как горячей, так и холодной, вместе с борщом, или с белым вином. Приятного аппетита!