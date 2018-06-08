5 новых книг о саморазвитии и бизнесе

8 июня, 2018, 17:45

Как сделать успех постоянным, достичь прибылей Google и избежать самых распространенных ошибок в бизнесе. Новые книги, которые помогут в развитии собственного дела

"Изящное искусство забивать на все", Марк Мэнсон

Издательство: Наш Формат

Американская мечта или "и жили они долго и счастливо" ‒ пережитки культурной парадигмы, в которой неудача была клеймом, а "ожидание принца" ‒ пропагандой полезного бездействия.

В своей книге американский писатель, блоггер и путешественник Марк Мэнсон ступает на путь борьбы с "позитивными и счастливыми посылами популярной психологии, которыми нас отовсюду заваливают". Автор стремится обратить читателя к адекватному восприятию мира, где необязательно ежеминутно делать селфи, добираться на работу на вертолете или тратить все заработанные деньги на занятия теннисом.

В постоянном окружении высоких требований человекосознает, сколько всего не имеет. Из-за этого он начинает чувствовать вину, а порой и впадать в депрессию. Чтобы сохранить свое "я", стоит углубиться в изящное искусство забивать на все.

"Забить ‒ значит наплевать на все тяжелые испытания жизни и просто делать свое". Веселый, эрудированный, прямолинейный, Мэнсон просит своих читателей меньше заморачиваться всякими мелочами. А еще он объяснит, почему важно говорить "нет" и воспринимать поражение как движение вперед.

"Измеряй важное. OKR: простая идея роста в десять раз", Джон Доер

Издательство: Yakaboo Publishing

OKR ‒ аббревиатура от "Цели и Ключевые Результаты" (Objectives and Key Results). Это общий протокол, определяющий дорожную карту для компаний, команд и индивидуальных исполнителей.

По убеждению американского инвестора и члена совета директоров Google Джона Доэра, OKR являются той основой, которая поможет достичь успеха в бизнесе. Для этого нужна лишь творческая и мощная лидерская составляющая.

Примеры применения системы OKR автор зачастую приводит из опыта Google и Intel. Свое повествование Доер начинает с истории революции менеджмента, которую инициировал профессор, журналист, историк Питер Друкер. Именно он одним из первых в середине ХХ века начал говорить о том, что любая корпорация должна быть "построенной на доверии и уважении к сотрудникам, а не просто машиной для получения прибыли".

Основополагающими принципами управления Друкер называл "управление по целям и самоконтроль", что и стало зарождением OKR. Далее автор, анализируя кейсы уже упомянутых компаний, будет приводить примеры особенностей управления бизнесом ‒ суперспособностей ‒ благодаря которым можно достичь высот звезд Кремниевой долины.

"Сначала самое важное! Жить, любить, учиться, оставить след", Стивен Кови

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Традиционный тайм-менеджмент опирается на теорию: если человек будет работать продуктивнее, то сможет контролировать собственную жизнь. А ужесточив контроль, получит мир и удовлетворенность.

Стивен Кови, эксперт по самоуправлению и эффективной организации жизни, не соглашается с этим утверждением: "Хватит думать, что наше счастье зависит от способности все контролировать".

Автор предлагает кардинально другой подход. В нем главное внимание уделяют принципам и голоса совести.

Он шире традиционных предписаний действовать быстрее, усерднее, разумнее и больше. Вместо того, чтобы предлагать вам еще одни часы, мы подарим компас, потому что направление вашего движения важнее его скорости".

Кови напоминает своим читателям, что жизнь ‒ это не постоянная погоня за стандартами, которые навязывает общество потребления. Важно уметь выделять для себя действительно важные вещи, которые делают нас собой, а не теми, кем хотим казаться.

"Дилеммы основателя бизнеса. Как предупредить ошибки и избежать их при создании стартапа", Ноам Вассерман

Издательство: Vivat

"Я потратил более десяти лет, работая с сотнями основателей стартапов и будущими предпринимателями, собрал и проанализировал данные почти 10 тысяч основателей компаний в сфере высоких технологий и индустрии биологических наук", ‒ пишет профессор Гарвардской школы бизнеса Ноам Вассерман.

Он подытожил все результаты и создал книгу, которая убережет стартаперов-новичков от распространенных ошибок в ведении бизнеса.

Трудно найти более хаотичный процесс, чем создание дела с нуля. Автор отмечает, что и предприниматели очень разные, но Вассерман смог выделить закономерности в рабочем поведении как руководителей, так и исполнителей.

Отсюда и появляются дилеммы учредителей бизнеса. На каком этапе карьеры можно создавать собственный стартап? Стоит ли создавать компанию самостоятельно или лучше привлечь совладельцев? Кого делать совладельцами? Друзей? Родственников? Как делить прибыль?.. На множество актуальных вопросов Вассерман дает практические советы и приводит убедительные кейсы, научные исследования и прочее.

"Серийный победитель: пять действий для создания вашего цикла успеха", Лэрри Вайдел

Издательство: #книголав

Лэрри Вайдел ‒ популярный в США финансовый консультант, выпускник Технологического института Джорджии. Он знает из собственного опыта, что каждый человек имеет нераскрытый потенциал победителя в той или иной отрасли. Но почему кому-то удается зарабатывать значительные доходы, а кому нет? Почему успех одних является постоянным, а других ‒ похож на игру в лотерею?

По Лэрри Вайделу, секрет тех, кого он называет "серийными победителями", заключается в последовательных действиях, которые обеспечивают прогресс. Как правило, о них не принято писать в глянцевых журналах, их вообще мало кто замечает, ведь успех в общем сознании воспринимается как сиюминутность или случай.

В противоположность этому, Вайдел выделяет пять действий, составляющих цикл триумфа: принятие решения, перевыполнение, корректировка, доведение дела до конца, постоянное совершенствование.

Вайдел не делает из успеха культа. Он хочет помочь тем, кому необходимы советы для старта собственного бизнеса.