7 июня, 2018, 12:26

Портников Виталий

ФИФА вместе со всем футбольным миром находятся в бочке, до краев наполненной дерьмом и кровью, но пытаются сделать вид, что это - бочка мёда

Одиозная российская исполнительница-пропагандистка Юлия Чичерина - один из отвратительных рупоров оккупации Донбасса - лишена ФИФА возможности выступать перед футбольными болельщиками. ФИФА объясняет свой запрет тем, что Чичерина "ассоциируется с военной тематикой".

Сама пропагандистка говорит о "футболобандеровцах", которые не позволили ей показать свое "искусство" в Ростове. И о "футбольной вакханалии", которая, по ее мнению, не позволяет России начать настоящую войну на Донбассе.

Эти заявления Чичериной позволяют понять, как часть российского общества на самом деле относится к футбольному чемпионату. Как к досадной помехе для возможности убивать, разрушать, насиловать. Вот и весь футбол, который "вне политики".

Но людоедка Чичерина с ее любовью к смерти и насилию, по крайней мере, честна. Она своих пристрастий не скрывает. А ФИФА пытается сделать вид, что футбол - на самом деле вне политики и она готова отстаивать этот тезис, закрывая двери перед кровавой певичкой.

Но это, по меньшей мере, смешно. А Путин, который развязал войну в Крыму и на Донбассе, бомбил Сирию и вынашивает новые милитаристские планы - тоже вне политики? А спортивные деятели, эти герои допинга, которые поддерживают милитаристскую политику своего вождя - тоже вне политики? А российские «деятели культуры», которые о войне не поют, но войну поддерживают, в Крым и на Донбасс ездят - тоже вне политики? А российские футбольные фанаты, идеология которых - смесь шовинизма и мракобесия - тоже вне политики? Одна Чичерина виновата?

ФИФА вместе со всем футбольным миром находятся в бочке, до краев наполненной дерьмом и кровью, но пытаются сделать вид, что это - бочка мёда, из неё нужно только какую-нибудь Чичерину изгнать.

Перед не менее позорной Олимпиадой в Сочи еще не было ясно, на что на самом деле способен Путин, как сильно разложение Российского государства и общества. А сейчас все это известно. Именно поэтому никакие санкции против бездарной певице не помогут ФИФА избежать исторического позора.

А то, что проведение чемпионата мира по футболу в стране-агрессоре - не только коррупционный, но и исторический позор - сейчас доказывать не нужно просто потому, что все докажет время.

После этого чемпионата Путин обязательно начнёт какую-нибудь новую войну и матчи футбольного чемпионата в России будут ассоциироваться только с кровью и смертью. И еще с дерьмом, в которое с головой окунулось ФИФА.