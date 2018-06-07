Сильная Европа -2018: украинские Т-84 против Леопардов и Абрамсов

7 июня, 2018, 15:22

Участие украинских танкистов в соревнованиях с экипажами сильнейших армий мира являются престижными как для самих Вооруженных сил, так и государства в целом

В Германии продолжаются III Международные соревнования НАТО "Сильная Европа-2018" (Strong Europe Tank Challenge 2018), в которых принимает участие Украина с отечественным танком Т-84.

Этот турнир является соревнованием бронетанковых подразделений армий стран-членов НАТО и традиционно проходит на полигоне Учебного центра командования подготовки 7-й Армии США возле города Графенвер, ФРГ. Его организует Командование ВС США в Европе совместно с Командованием Сухопутных войск ВС ФРГ.

"Соревнования призваны укрепить военное партнерство, отработать взаимодействие подразделений и способствовать обмену тактическими приемами, устоявшимися методами и процедурами боевого применения танковых подразделений между военнослужащими стран НАТО и стран-партнеров", - сообщает Генштаб ВСУ.

Официальное открытие соревнований Tank Challenge 2018 состоялось 3 июня. В первые дни экипажи выполняли упражнения по загрузке машин боеприпасами, "взвод в наступлении", "взвод в обороне", проходили дисциплины распознавания боевых машин, определения дальности к целям, стрельбы из стрелкового оружия и оценки тактической обстановки.

Соревнования завершаются 8 июня, и вскоре мы узнаем победителей натовских "танковых боев".

На этот раз за звание лучшего танкового взвода борются представители 8 стран – Австрии, Великобритании, Германии, Польши, США, Франции, Швеции и Украины.

В прошлом году свое мастерство демонстрировали танковые экипажи из Австрии, Германии, Польши, США, Франции, а также Украины.

Украинские танкисты с модернизированным отечественным танком Т-64 тогда заняли 5-е место. Обозреватели считают, что команда Украины заслуживала большее, и причиной тому досадный случай, о котором мы расскажем ниже и на который стоит обратить внимание.

Украинский танк на соревнованиях

На этот раз украинские военнослужащие соревнуются на отечественных основных боевых танках Т-84. Они были отремонтированы и модернизированы силами Государственного предприятия "Завод им.Малышева" и Харьковского конструкторского бюро им. Морозова (ХКБМ), входящими в состав ГК "Укроборонпром".

Основной боевой танк Т-84 является более совершенным, по сравнению с Т-64БВ, который был участником соревнований 2017 года. По данным "Укроборонпрома", при модернизации этого танка были использованы последние разработки украинского военно-промышленного комплекса. Он на ступень выше танков, которые были до него.

Т-84 разработан КБ им.Морозова и является современной боевой машиной. Одна из его модификаций – Т-84У была взята на вооружение в 2001 году. 10 единиц этих машин в том же году были закуплены для нужд Вооруженных сил Украины. Этот танк является предшественником новых танков БМ "Оплот", взятых на вооружение в 2009 году и в количестве 49 единиц, по контракту изготовленых для Таиланда.

Ранее предполагалось, что на соревнования 2018 года могут отправить более новые "Оплоты", но финансовые и экономические обстоятельства не позволили сделать этого.

На нынешние Т-84 установлен новейший прицел наводчика ТПН-4, который обнаруживает цель типа "танк" на расстоянии до 3500 метров, а цель типа "пехотинец" – до 2200 м. С учетом 125-мм пушки с автоматом заряжания, которая позволяет вести огонь со скоростью 8 снарядов в минуту, что гарантирует эффективное уничтожение целей за минимальное время.

Т-84 оснащен двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, который обеспечивает почти 50-тонному танку удельную мощность 24,7 лошадиных сил на 1 тонну, что на треть больше, чем у Т-64БВ, и соответствует таким зарубежным танкам, как "Abrams" и "Lepard-2". Т-84 может развивать скорость до 70 км/ч при движении вперед и благодаря 4 реверсным передачам с максимальной скоростью до 35 км/ч при движении задним ходом. Это позволит на соревнованиях на равных конкурировать с иностранными танками в упражнениях, требующих быстрой смены позиции, – таких как "танковый взвод в наступлении", "танковый взвод в обороне", "точное вождение".

Кроме того, эта боевая машина имеет вспомогательный силовой агрегат, который питает бортовые системы в то время, когда танк стоит неподвижно. Т-84 также оснащен комплексом оптико-электронного противодействия "Варта", который фиксирует облучение танка лазером и системой постановки оптических помех "Штора", которая способна сбивать с цели вражеские противотанковые ракеты.

Танк оборудован высокочувствительными оптическими противопожарными датчиками вместо термодатчиков. Они ускоряют реакцию автоматизированной системы пожаротушения в случае возгорания внутри танка. Это помогает сохранить жизнь экипажа и повышает живучесть боевой машины на поле боя.

Танки Т-84 уже доказали свою эффективность во время практической фазы международных учений Combined Resolve X, которые прошли в начале мая этого года на военном полигоне близ города Хохенфельс (ФРГ). Во время исполнения марша танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Т-84 совместно с ротой десантников из 79-й десантно-штурмовой бригады несколько раз вступали в бой с условным противником, который вел огонь из засад. В ходе столкновений было подбито несколько вражеских танков "Abrams". Без значительных потерь сводному подразделению ВС Украины удалось добраться до точки назначения.

Уроки дебюта Украины Т-64 на соревнованиях Tank Challenge 2017

В прошлом году приглашение от НАТО принять участие в соревнованиях Tank Challenge 2017 Украина получила впервые.

Украинские солдаты были единственными среди участников, кто воевал на реальной войне и имел боевой опыт борьбы с вражескими танками, отмечали натовские генералы.

"Опыт украинского взвода, который воевал против российских танков, чрезвычайно полезен для нас. Это один из мотивов приглашения Украины к соревнованиям. Надеюсь, они будут принимать в них участие и в дальнейшем", - заявил на турнире Tank Challenge 2017 командующий Сухопутных войск ВС США в Европе трехзвездочный генерал Бен Ходжес.

Правда, некоторых удивил выбор танка Т-64, поскольку сразу возник вопрос, зачем выставлять на соревнования этого "ветерана" против лучших новейших западных боевых машин: немецкого "Леопарда" (Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2A6), французского "Леклерка" (Leclerc) и американского "Абрамса" (Abrams M1A2 SEP).

Соперничество с лучшими экипажами армий стран НАТО само по себе было серьезным вызовом. Украинская команда выступила достойно, ведь "противник" вел "бои" на несравненно более дорогих и более технологичных современных боевых машинах.

Танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" с модернизированными танками Т-64БВ сумел завоевать пятое место из шести, обойдя команду Польши, которая выступала на новых Leopard 2A5.

Победителем соревнований Strong Europe Tank Challenge 2017 стал танковый взвод ВС Австрии, который выступал на машинах Leopard 2A4.

Второе место заняла немецкая команда на более современных танках Leopard 2A6. Бронзу завоевали танкисты США на Abrams M1A2 SEP.

Команды Польши, Франции и Украины не получили призовых мест.

В целом турнирная таблица соревнований 2017 года выглядела так:

Австрия (Leopard 2A4) Германия (Leopard 2A6) США (Abrams M1A2 SEP) Франция (Leclerc) Украина (Т-64БВ) Польша (Leopard 2A5)

Решение дебютировать в престижных натовских соревнованиях в 2017 году, казалось бы, с достаточно устаревшей 50-летней отечественной моделью Т-64 имело свой смысл. Танк стоит на вооружении ВСУ и применяется против войск агрессора на востоке Украины.

Украинский Т-64 был революционным шагом в мировом танкостроении. Харьковским конструкторам под руководством Александра Морозова в далекие 1960-е удалось создать боевую машину, которая на 10-15 лет опередила лидеров в своей отрасли.

Т-64 вобрал в себя новейшие разработки того времени, благодаря чему этот средний танк получил огневую мощь тяжелого. На нем впервые были использованы, в частности, композитная броня, оппозитный дизельный двигатель, гладкоствольная пушка для ведения огня управляемыми ракетами, автомат заряжания, благодаря чему экипаж сократился до трех человек. Украинским конструкторам удалось заложить такую базу машины, которая дала возможность в перспективе успешно развиваться будущим поколениям танков Т-72, Т-80, Т-84, "Оплот".

Стоит также добавить, что "старичок" Т-64, будучи глубоко модернизированным уже в независимой Украине, в частности в боевую машину "Булат", по некоторым своим характеристикам достиг уровня современных танков, включая российский Т-90, который видели в оккупированном Донбассе. Поэтому вполне логичным было решение представить именно этот танк, продемонстрировав, каким оружием украинская армия сдерживает агрессора в оккупированном Донбассе.

Программа соревнований-2017 включала две основные части – боевые стрельбы подразделения в наступлении и в обороне. Выполнение упражнений из штатного стрелкового оружия, вызов огневой поддержки, вождение, определение расстояния к цели, идентификация (распознавание) цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного (подбитый) танк. Программа предусматривала и проверку физических кондиций военных – преодоление специализированной полосы препятствий и спортивную эстафету. В общем, каждый взвод соревновался в 12 упражнениях с максимальным общим числом в 1500 баллов.

Украинские экипажи на Т-64БВ достаточно успешно конкурировали с иностранными почти во всех дисциплинах. Но во время выполнения одного из основных упражнений случилась неприятность – во время условной обороны загорелось поле с мишенями. Это стало неожиданностью и определенным препятствием, что привело к потере многих очков. Но организаторы не остановили соревнования, а украинская команда получила поучительный урок – ко всяким неожиданностям надо быть готовым.

Все равно по огневому поражению украинские экипажи были среди лучших, они немного проиграли в скорости при вождении танков из-за низких тактико-технических характеристик Т-64БВ.

При анализе дебютного выступления специалисты увидели просчеты и дали рекомендации к следующим соревнованиям, включая, в частности, необходимость совершенного владения английским.

Сегодня руководители Вооруженных сил Украины указывают на важность участия в таких престижных соревнованиях, какими являются Strong Europe Tank Challenge. Для страны, которая входит в небольшой круг танкостроительных государств, важно рядом с другими достойно демонстрировать образцы своей боевой техники. Это также необходимо для успешного продвижения отечественной бронетехники на мировых рынках оружия.

Кроме того, военные получают определенную подготовку по стандартам НАТО, а страна – соответствующий престиж. Учитывая курс на интеграцию в Европу и перспективу вступления в Альянс, это выглядит достаточно весомо.