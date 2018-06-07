Долги раздора

7 июня, 2018, 09:30

В Украине продолжается обсуждение принятого Верховной Радой 15 мая законопроекта №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

Законопроект №6141, принятый ВРУ в мае, может стать революционным для фондового рынка Украины, поскольку значительно упрощает инвестирование в украинские ценные бумаги. Участники рынка и эксперты уже прогнозируют приход миллиардных инвестиций в Украину, в то время как некоторые общественные организации видят в упрощении бюрократии риск появления на украинском рынке недобросовестных инвесторов.

Законопроект №6141 разработан главой подкомитета по вопросам ценных бумаг и фондового рынка комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павлом Ризаненко. Правительство включило проект в свой пакет из 35 законопроектов, призванных решить пять основных задач: защита бизнеса, дерегуляция, улучшение делового климата, облегчение доступа к финансированию и госресурсам, поощрение инвестиций.

Суть изменений в том, что нерезиденты смогут покупать активы в Украине через свои счета в ЦБ в иностранных банках. Ранее, чтобы купить активы в Украине, нерезиденту нужно было либо зарегистрировать здесь юрлицо, либо открыть счет в ЦБ в украинском депозитарии, что в сумме занимало около трех месяцев. Теперь достаточно иметь счет в ЦБ глобального кастодиана – крупного банка и финкомпании, работающих на мировых рынках. Сейчас таких компаний в мире всего 12: банки BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Standard Chartered, SEB, Royal Bank of Canada, HSBC, инвесткомпании State Street Bank and Trust Company, BNY Mellon, Brown Brothers Harriman и Northern Trust.

По словам автора законопроекта Павла Ризаненко, новация вводит в Украине институт иностранного финансового посредника – номинального держателя. "Принятие проекта облегчит доступ к украинскому рынку ценных бумаг иностранным инвесторам. Они смогут покупать ОВГЗ и другие украинские ценные бумаги с меньшим количеством бюрократических процедур и хранить их в западных депозитариях через номинального держателя", - поясняет он.

Премьер-министр Владимир Гройсман привел оценки Нацдепозитария и экспертов фондового рынка, свидетельствующие, что эффектом от принятого закона станут около 100 млрд грн иностранных инвестиций. В прошлом году в Украину было привлечено лишь 1,8 млрд долл. (приблизительно 47 млрд грн) прямых иностранных инвестиций, преимущественно из Кипра. Кабмин считает, что этот закон обеспечит прозрачность фондового рынка, поскольку требование раскрытия конечных собственников активов будет препятствовать сокрытию доходов.

"В финансовом законодательстве более чем 70 стран мира внедрена концепция номинального держателя. Она обеспечивает для зарубежных инвесторов безопасный и комфортный режим работы. Да, сегодня инвестор может зайти на отечественный рынок самостоятельно, но это сопряжено со множеством сложностей. Взвесив все за и против, крупные институциональные инвесторы останавливаются буквально на пороге. Мы убираем преграду, которая мешает зарубежным инвесторам начать вливания в экономику Украины. По предварительным оценкам – это около 100 миллиардов в гривневом эквиваленте. Валюта, которая вольется в украинскую экономику, укрепит гривну. Приход зарубежных инвесторов способен в целом оживить рынок ценных бумаг в Украине. К торгам начнут проявлять интерес частные инвесторы, на руках у которых сейчас находятся десятки миллиардов неработающих долларов", - поясняет член правления Национального депозитария Украины Алексей Тарасенко.

Активно поддерживает новый закон и рынок.

"Рынок приветствует принятие закона №6141 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" или о "номинальном держателе"). Он упростит вход зарубежных инвесторов на рынок Украины, увеличит обращение локальных ценных бумаг между иностранными инвесторами благодаря признанию института номинальных собственников и упрощенной процедуре идентификации инвесторов. Это будет позитивно для всех инвесторов и рынка в целом. Поэтому параллельно с развитием инфраструктуры планируется также улучшить техническое и клиентское обслуживание", - утверждает генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Единственные, кто откликнулся резкой критикой на принятый закон, оказались эксперты "Центра противодействия коррупции" (ЦПК), возглавляемого Виталием Шабуниным. Если верить исполнительному директору ЦПК Дарье Каленюк, коррупционеры и россияне теперь прямо таки выстоятся в очередь за украинскими госпредприятиями и долговыми обязательствами.

"Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег (ФАТФ) утверждает, что финальной стадией отмывания денег зачастую являются инвестиции в ценные бумаги. Это самый простой способ конечной легализации грязного капитала. Через ценные бумаги можно очень быстро проводить трансграничные транзакции, обеспечивая определенный уровень анонимности. В Украине примером недобропорядочных инвестиций в ценные бумаги являются пресловутые "1,5 млрд долларов Януковича" на счетах 10 офшорных компаний в ОВГЗ. ФАТФ устанавливает предохранители против рисков использования ценных бумаг ради легализации грязных доходов. Одним из основных является обязанность для всех финансовых учреждений идентифицировать своего клиента. Ныне информация о бенефициарах иностранных инвестиций хранится в украинских финансовых учреждениях и доступна национальным контролирующим и правоохранительным органам для оперативного предотвращения нарушений или для надлежащего расследования злоупотреблений. Именно с последним в законе №6141 существуют серьезные проблемы", - отмечает Каленюк.

Но в действительности Украина не ослабляет контроль, а лишь приводит свою крайне зарегулированную нормативную базу к международным стандартам. Ведь глобальные кастодианы работают в соответствии с требованиями ФАТФ, придерживаясь их даже более строго, чем украинские финансовые учреждения.

"Дарья Каленюк приводит в качестве аргумента, почему Украина не должна принимать законопроект о номинальном держателе, историю с "деньгами Януковича". Но это очевидная манипуляция. Во-первых, сейчас законодательство по финмониторингу намного жестче нормативной базы, действовавшей в 2013 году. Во-вторых, окружение Януковича через ряд кипрских компаний открыло в "Ощадбанке" счета и завело на них миллиарды, так как тогдашнее руководство госбанка было у януковичей в кармане. И на "чистоту" происхождения средств кипрских компаний-нерезидентов по понятным причинам смотрели сквозь пальцы.

К слову, по сегодняшний день эта ситуация не расследована до конца, так как банкиры в бегах. У нас же почему-то антикоррупционеры к этой истории привязывают ICU, хотя брокер ни в проверке средств, ни в приобретении ОВГЗ никакой роли не играл – его привлекли, так как незадолго до того в законодательстве появилось требование проводить операции исключительно с брокером. И проверку средств нерезидентов, и схему покупки ОВГЗ полностью организовал Ощадбанк. При Януковиче подконтрольный власти госбанк взял на себя полноту ответственности и фактически легализовал сомнительного происхождения средства, чтобы они могли дальше на абсолютно законных основаниях использоваться в Украине. Но при Януковиче происходило и не такое. Так это повод, чтобы сегодня "на всякий случай" запрещать любые инвестиции в Украину и завешиваться от всего мире железным финансовым занавесом?" - утверждает политический эксперт Тарас Загородний.

Начальник управления депозитарной деятельности Нацбанка Андрей Супрун поясняет, почему в новом законе о номинальном держателе не стоит искать "зраду". "Что касается многочисленных якобы «зрад», принятые изменения никоим образом не сняли с украинских участников рынка обязанность проводить идентификацию конечных выгодоприобретателей и санкции за невыполнение этой нормы, а также не ухудшили сущность проводимого ими финансового мониторинга. Изменена только форма сбора информации и убраны неэффективные и вредные для привлечения инвесторов преграды, преодоление которых никогда не было проблемой для олигархов, в отличие от реальных иностранных инвесторов", - говорит Андрей Супрун.

Почему же ЦПК выступил с диаметрально противоположной оценкой и увидел "зраду" там, где парламент, правительство, бизнес и эксперты видят "перемогу"? Можно, конечно, предположить, что ЦПК и конкретно Дарья Каленюк в чем-то не разобрались. Что они далеки от финансовой сферы. Но более вероятно, что руководители центра, трансформировавшие свое "увлечение" антикоррупцией поначалу в бизнес, а затем и в политику, банально увидели "громкий" повод о себе напомнить.

"Как и многие другие организации подобного рода, ЦПК, конечно же, заполитизирован. Так даже некоторые западные дипломаты считают. Они считают Шабунина уже не столько общественным активистом, сколько политическим активистом. Поэтому я убежден, что Шабунин уже политик и дальше будет участвовать в политической деятельности, в том числе, в Верховной Раде", - комментирует политолог Владимир Фесенко.

Андрей Бондаренко