Дальше - без Данилюка

7 июня, 2018, 17:25

Ульяна Букатюк

Почему Рада уволила министра финансов и повлияет ли это на транш МВФ

7 июня украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка после того, как премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление на увольнение министра с должности днем ранее. “За” проголосовали 254 народных избранников.

Из-за чего возник конфликт между главой правительства и министром финансов и повлияет ли это на сотрудничество Украины с международными институтами?

Без пятого заместителя

Принято считать, что начало конфликта между Гройсманом и Данилюком датируется 23 маем. Тогда во время заседания правительства министр финансов в очередной раз попросил о назначении пятого заместителя. Речь идет о должности директора департамента налоговой политики Минфина, на которую министр хотел назначить Яну Бугримову – человека, который работал над реформой Государственной фискальной службы.

Необходимость назначения пятого по счету заместителя Данилюк впоследствии пояснил в интервью “Экономической правде” так: “Минфину требуется профессиональный человек, который будет заниматься реформой Государственной фискальной службы. У меня два года нет профильного заместителя по налоговому направлению. Мне уже два года не дают его назначить и считают это нормальным. Я не считаю это нормальным”.

По словам Данилюка, из-за отсутствия профильного заместителя все замыкалось напрямую на нем. А это тормозило реформирование системы.

Из-за конфликта, возникшего в связи с этим, публичную трансляцию заседания Кабмина прекратили. Присутствующие сообщили, что премьер отказал министру. Данилюк ушел с заседания.

Присутствующие на заседании сообщили, что после этого правительство рассматривало решение о ГФС. По результатам было принято решение перепорядочить службу Минфина от направления Кабмина. Также министерство лишили права согласовывать акты Кабинета министров.

Письмо раздора

По словам Данилюка, после этого он пытался выйти на связь с премьером и изменить ситуацию, однако, похоже, прийти к консенсусу не удалось. 31 мая Данилюк направил послам стран “Группы семи” письмо-жалобу.

Письмо Данилюка к G7 Источник: Экономическая правда

В письме говорится о том, что президент Петр Порошенко на протяжении нескольких лет пытался назначить ему помощника, удобного ближнему президентскому товарищу Игорю Кононенко и главе комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной.

Данилюк объясняет свои действия тем, что исчерпал все возможные средства:

“Это письмо я написал для того, чтобы проинформировать послов о рисках сложившейся ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ГФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать”, - сказал экс-министр финансов в интервью.

Впрочем, в Гройсмана это письмо расценили как своеобразный акт предательства: “письмо подрывает доверие к самой Украине”.

По словам премьера, распространение искаженной информации среди международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с Евросоюзом могло поставить под угрозу их результаты:

“Когда я после совещания в правительстве прилетел в Брюссель, чтобы вести чрезвычайно важные переговоры, меня встречало письмо министра финансов, которое для меня было вообще непонятным и, на мой взгляд, даже неадекватным", - пояснил Гройсман во время заседания ВРУ перед голосованием за увольнение министра.

По словам главы правительства, он дал министру две недели на исправление ситуации. Данилюк извинился за письмо, но 6 июня Владимир Гройсман все же внес представление на увольнение министра с должности в ВРУ.

Министр против “гречки”

“В течение года на меня оказывается колоссальное давление”, - заявил после этого Данилюк на собственной странице в фейсбук.- ”От меня требуют поддержать программу “Субвенции на социально-экономическое развитие регионов”. В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе – “гречка”.

Также Александр Данилюк сообщил, что его поставили перед выбором: уйти или стать соучастником. “ Я страной не торгую”, - заявил он с требованием дать слово в парламенте.

Рассмотрение постановления № 8433 об увольнении Данилюка было запланировано в Раде на 15.00. Однако парламентарии взялись за голосование раньше.

Перед голосованием Данилюк все же имел слово и заявил, что ему инкриминируют то, что он “вынес “сор из избы”:

“Написанное мною письмо очевидно, оно содержит очевидные факты. В частности ГФС уже больше года имеет полностью ручного руководителя, из-за чего реформа службы не производится. Эта ситуация является типичной для всех органов в Украине. Служба пронизана коррупцией”, — заявил бывший министр.

Впрочем, Совет все же вынес решение об увольнении министра с занимаемой должности. “За” проголосовали 254 народных избранников.

По мнению премьера, Данилюк “даже не понял причины моего (Владимира Гройсмана - Еспресо) представления в парламент”.

Не будет ли проблем с МВФ

Перед рассмотрением постановления об увольнении Данилюка, ВРУ приняла чрезвычайно важное для Украины решение - Закон о создании Антикоррупционного суда. Это означает, что Украина выполнила одно из главных требований МВФ и стала на шаг ближе к очередному траншу финансовой помощи.

Впрочем, не возникнет ли проблем в сотрудничестве с фондом, если Украина осталась без руководителя ключевого министерства? Напомним, именно Данилюк был ключевой фигурой в ведении переговоров в течение последнего времени. А именно от поддержки МВФ зависит дальнейшее состояние украинской экономики, объясняют в открытом письме экономисты и представители бизнеса:

“Во второй половине этого года украинское правительство должно заплатить более 3 миллиардов долларов кредиторам. В следующем году – около 7 миллиардов. Этих средств государство не имеет, и источники их получения пока отсутствуют, - говорится в письме, под которым подписались член Совета НБУ Тимофей Милованов, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош, глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривны с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан, считают подписанты.

После новостей об отставке Данилюка украинские евробонды упали в цене, а ссудный процент за ними возрос, сообщает Bloomberg.

“После подписания представления на увольнение Данилюка Оксана Маркарова может стать и.о. Министра Финансов. Конечно, еще нужно решение парламента, но не думаю, что депутаты будут против”, - считает глава Центра “Эйдос” и член совета РПР Виктор Таран.

Таран считает до сих пор первую заместительницу министра Маркарову превосходным кандидатом на должность. По мнению политолога, она хорошо ориентируется во всех вопросах, в частности в части внедрения трехлетнего бюджетного планирования, прозрачного бюджета и имеет хорошее публичное реноме в Украине и за рубежом.

Другие возможные кандидаты на должность объявлены в СМИ: первый заместитель министра финансов (2014-2015) Игорь Уманский и действующая глава бюджетного комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Впрочем быстро ли Рада проголосует о назначении министра финансов, если уже несколько лет “висит” назначение на должность, например, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун?

Скорее всего приставку “исполняющий обязанности” в Минфине так и останется до конца работы правительства, считает журналист Денис Безлюдько: “Так увольнять проще”. Но достаточно будет ли МВФ“ и.о. министра финансов” для выделения транша?

“В МВФ не будет формальных оснований отказывать Украине в транше из-за того, что переговоры будет вести и.о., - заявила в эфире Еспресо Александра Дрик, глава Совета ОО Общественный люстрационный комитет. - Другая проблема, как международные партнеры будут воспринимать эту ситуацию в Украине”.